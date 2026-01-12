Norderstedt startet mit neuem Außenverteidiger in die Vorbereitung

Zum Trainingsauftakt hat der FC Eintracht Norderstedt personell nachgelegt. Mit Leon Pesch präsentiert der Regionalligist einen neuen Außenverteidiger, der ideal zur geplanten taktischen Ausrichtung von Trainer Jörn Großkopf passt. Der 22-Jährige soll in der künftig bevorzugten Viererkette auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden können.
Sportchef Frank Spitzer beschreibt den Neuzugang als variablen Defensivspieler mit Tempo, Präsenz und starker Mentalität – Eigenschaften, die Pesch bereits in seiner fußballerischen Ausbildung ausgezeichnet haben.Ausbildung auf hohem Niveau
Pesch wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Bayer Leverkusen ausgebildet und sammelte anschließend internationale Erfahrung bei der U21 von Fortuna Sittard in den Niederlanden. In der Regionalliga West kam er auf insgesamt 36 Einsätze für den FC Wegberg-Beeck und Eintracht Hohkeppel.
Seit dem Sommer war der Außenverteidiger vereinslos, hielt sich jedoch bei der U23 von Borussia Mönchengladbach fit. Dort erhielt er durchweg positives Feedback – ein weiterer Faktor, der den Verantwortlichen in Norderstedt Sicherheit bei der Verpflichtung gab.
Auch international blickt Pesch auf Erfahrung zurück: Zwischen der U16 und U19 absolvierte er sieben Länderspiele für Kroatien.
Für Pesch ist der Wechsel nach Norderstedt ein Neuanfang außerhalb seines bisherigen Umfelds. Ausschlaggebend waren für ihn vor allem die Gespräche mit den Verantwortlichen und der familiäre Eindruck bei seinem ersten Besuch der Anlage. Die Wertschätzung und das klare sportliche Konzept hätten schnell überzeugt.
Mit dem Wechsel verbindet der 22-Jährige ein klares Ziel: Gemeinsam mit dem Team möchte er die aktuelle sportliche Situation stabilisieren und den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord sichern.Verstärkung mit Perspektive
Mit Leon Pesch holt Eintracht Norderstedt einen entwicklungsfähigen Defensivspieler, der trotz seines jungen Alters bereits über nationale und internationale Erfahrung verfügt. Seine Flexibilität in der Viererkette dürfte dem Trainerteam zusätzliche Optionen geben – sowohl kurzfristig im Abstiegskampf als auch mit Blick auf die Zukunft.