Leon Pesch (in rot) trägt zukünftig das Trikot vom FC Eintracht Norderstedt. – Foto: Michael Schnieders

Norderstedt startet mit neuem Außenverteidiger in die Vorbereitung Leon Pesch verstärkt die Defensive – flexibel, international erfahren und beidfüßig

Zum Trainingsauftakt hat der FC Eintracht Norderstedt personell nachgelegt. Mit Leon Pesch präsentiert der Regionalligist einen neuen Außenverteidiger, der ideal zur geplanten taktischen Ausrichtung von Trainer Jörn Großkopf passt. Der 22-Jährige soll in der künftig bevorzugten Viererkette auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden können.

Sportchef Frank Spitzer beschreibt den Neuzugang als variablen Defensivspieler mit Tempo, Präsenz und starker Mentalität – Eigenschaften, die Pesch bereits in seiner fußballerischen Ausbildung ausgezeichnet haben. Ausbildung auf hohem Niveau Ausbildung auf hohem Niveau Pesch wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Bayer Leverkusen ausgebildet und sammelte anschließend internationale Erfahrung bei der U21 von Fortuna Sittard in den Niederlanden. In der Regionalliga West kam er auf insgesamt 36 Einsätze für den FC Wegberg-Beeck und Eintracht Hohkeppel.

Seit dem Sommer war der Außenverteidiger vereinslos, hielt sich jedoch bei der U23 von Borussia Mönchengladbach fit. Dort erhielt er durchweg positives Feedback – ein weiterer Faktor, der den Verantwortlichen in Norderstedt Sicherheit bei der Verpflichtung gab. Auch international blickt Pesch auf Erfahrung zurück: Zwischen der U16 und U19 absolvierte er sieben Länderspiele für Kroatien.