Norderstedt setzt auf Appiah: Letztes Puzzleteil für den Abstiegskampf Eintracht reagiert auf Personalsorgen im Sturm und verpflichtet Victor Appiah von red / PM · Heute, 14:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eintracht Norderstedt

Eintracht Norderstedt hat kurz vor dem Ende der Wintertransferperiode noch einmal nachgelegt und seine Offensive verstärkt. Mit Victor Appiah wechselt ein 24-jähriger Stürmer vom Bremer Oberligisten FC Oberneuland in den Norden und soll im Abstiegskampf der Regionalliga Nord neue Impulse setzen. Für die Eintracht ist es das letzte Puzzleteil eines bewegten Transferfensters.

Die sportliche Ausgangslage ist angespannt: Mit 18 Punkten belegt Norderstedt aktuell Platz 15, der erste Abstiegsrang ist lediglich einen Zähler entfernt. Entsprechend groß ist der Handlungsdruck, zumal sich die Personalsituation im Angriff zuletzt weiter zugespitzt hat. Nach dem erneuten längeren Ausfall von Artem Diachun standen mit Lukas Krüger und Manuel Brendel nur noch zwei einsatzbereite Spitzen zur Verfügung. Spitzer: "So viele Optionen wie möglich schaffen" Sportchef Frank Spitzer begründet die Verpflichtung daher klar: „Wir wollen den Trainern in den verbleibenden Spielen so viele Optionen wie möglich schaffen, damit sie auch auf Ausfälle reagieren können. Daher war es zwingend erforderlich, dass wir in diesem Mannschaftsteil noch einmal tätig werden, wenn sich etwas anbietet.“

Mit Appiah kommt ein Angreifer, der in den vergangenen Jahren konstant geliefert hat. Der Stürmer absolvierte 68 Spiele in der Oberliga Niedersachsen und erzielte dabei 14 Tore, hinzu kommen 35 Einsätze in der Bremenliga mit 27 Treffern. Besonders beeindruckend ist seine Bilanz der letzten anderthalb Jahre: In 28 Pflichtspielen für Oberneuland traf Appiah 30-mal und bereitete sieben Tore vor. Geschwindigkeit und Torgefahr Spitzer traut dem Neuzugang den nächsten Schritt zu: „Victor bringt viele Faktoren mit, hat gute Tiefenläufe, eine gute Geschwindigkeit und strahlt Torgefahr aus. Er hat sich im Herrenbereich ständig gesteigert, in diesem Jahr eine richtig gute Quote für Oberneuland und ist bereit für den Sprung in die Regionalliga.“ Zwar sei eine ähnliche Quote in der vierten Liga nicht zu erwarten, doch Appiah bringe „einen hochmotivierten Angreifer, der weiß, wo das Tor steht“.