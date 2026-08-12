Norderstedt schießt Emden ab, HSV holt ersten Punkt, Pauli-Fehlstart

Bitter verlief auch das Heimdebüt des Eimsbütteler TV. Der Aufsteiger verlor gegen den FSV Schöningen mit 1:2 und bleibt nach zwei Spielen ohne Punkt. Nach dem 2:5 bei SC Weiche Flensburg 08 hatte sich der ETV vor eigenem Publikum eine Reaktion vorgenommen, stand am Ende aber erneut ohne Ertrag da.

Nach torloser erster Halbzeit brachte Moussa Doumbouya die Gäste in der 55. Minute in Führung. Der ETV reagierte und kam durch den eingewechselten Jon Willem Pauli in der 74. Minute zum Ausgleich. Damit war die Partie wieder offen, und zumindest der erste Punkt schien greifbar. Doch in der Schlussphase traf es die Hamburger hart. In der 90. Minute unterlief Abdul-Malik Yago ein Eigentor zum 1:2. Damit ging auch das zweite Regionalliga-Spiel des ETV verloren.

Die Tabelle liest sich für den Aufsteiger früh unangenehm: null Punkte, 3:7 Tore, Rang 17. Noch ist die Saison jung, doch der Start zeigt bereits, wie wenig Fehler die Regionalliga verzeiht.

Norderstedt feiert Gala - Behounek trifft dreimal

Der FC Eintracht Norderstedt hat nach zwei Unentschieden den ersten Saisonsieg gefeiert - und das mit Nachdruck. Gegen den BSV Kickers Emden gewann die Mannschaft von Özden Kocadal deutlich mit 6:2 und sprang mit nun fünf Punkten auf Rang vier der Tabelle.

Der Mann des Abends war Jonas Behounek. Der Norderstedter eröffnete in der 22. Minute den Torreigen und legte nach der Pause noch zweimal nach. Zunächst erhöhte Lukas Felix Krüger in der 35. Minute auf 2:0, dann traf Behounek in der 50. und 54. Minute zum 4:0. Nur zwei Minuten später stellte Ezra Kwajo Ampofo sogar auf 5:0.

Emden, das zum Start bereits beim 4:4 gegen den HSC Hannover und beim 3:2 gegen den HSV II wilde Spiele erlebt hatte, kam durch Luc Ihorst in der 73. Minute zum 1:5. Lenny Kufrin antwortete in der 80. Minute mit dem sechsten Norderstedter Treffer, ehe Peer Mahncke in der 86. Minute den Endstand herstellte.

Für Norderstedt war es mehr als nur der erste Sieg. Nach dem Klassenerhalt in der Vorsaison wirkt die Eintracht früh stabil, offensiv gefährlich und deutlich gefestigt. Mit 9:5 Toren nach drei Spielen zeigt die Mannschaft zudem, dass sie in der Offensive sofort funktioniert.

St. Pauli II rutscht ans Tabellenende

Noch schwieriger ist die Lage beim FC St. Pauli II. Die Mannschaft von Alexander Hahn verlor beim SSV Jeddeloh mit 0:2 und steht nach drei Spielen weiter ohne Punkt da. Mit 4:9 Toren rangiert St. Pauli II aktuell am Tabellenende.

Jeddeloh, selbst mit zwei Niederlagen und ohne eigenes Tor gestartet, erwischte den besseren Beginn. Keita Taguchi brachte die Gastgeber bereits in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Tim Janßen auf 2:0 (48.) und stellte die Weichen früh auf Heimsieg.

Für St. Pauli II blieb es bei einem enttäuschenden Abend. Nach dem wilden 4:6 beim SV Todesfelde und dem 0:1 gegen den Bremer SV sollte in Jeddeloh die Trendwende gelingen. Stattdessen steht nach drei Spieltagen ein klarer Fehlstart.

Gerade weil in dieser Saison drei Teams absteigen, ist der Tabellenkeller schon früh relevant. Noch ist nichts entschieden, doch St. Pauli II muss schnell Stabilität finden, um nicht direkt dauerhaft unter Druck zu geraten.

HSV II muss sich ärgern