Norderstedt-Rekordspieler Philipp Koch beendet aktive Laufbahn

Vereinslegende Philipp Koch beendet mit 34 Jahren überraschend seine Karriere. Der Rekordspieler von Eintracht Norderstedt zieht sich nach 443 Pflichtspielen zurück. Für den Verein ist es das Ende einer Ära.
Eintracht Norderstedt muss Abschied von einer seiner prägendsten Figuren nehmen. Wie der Verein bekanntgab, hat Rekordspieler Philipp Koch seine aktive Laufbahn als Leistungsfußballer mit sofortiger Wirkung beendet. Der 34-Jährige teilte seine Entscheidung am Montag den Verantwortlichen mit.
Koch begründete seinen Schritt mit veränderten Prioritäten. Nach 22 Jahren im Fußball wolle er sich neuen Herausforderungen widmen und einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Der Rückzug falle ihm nicht leicht, dennoch sei es der richtige Zeitpunkt. In einer persönlichen Erklärung bedankte er sich für die gemeinsamen Erlebnisse und bei allen Wegbegleitern, vor allem seinen Mitspielern.
Ein Gesicht des Vereins
Kochs sportliche Laufbahn bei Eintracht Norderstedt begann 2009, als er im Alter von 18 Jahren sein erstes Pflichtspiel in der Oberliga gegen den SV Halstenbek-Rellingen bestritt. Am vergangenen Samstag stand er zuletzt im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli auf dem Platz. Damit spannt sich seine Karriere über mehr als 16 Jahre, in denen er dem Verein treu blieb.
Insgesamt absolvierte Koch 443 Pflichtspiele für Eintracht Norderstedt – ein Rekord, den auf absehbare Zeit niemand übertreffen dürfte. Er ist zudem der einzige Spieler, der in allen fünf DFB-Pokalspielen des Clubs eingesetzt wurde. Als Mannschaftskapitän führte er das Team 2013 zum Aufstieg in die Regionalliga Nord sowie 2016 und 2017 zu Pokalsiegen in Hamburg.
Mit diesen Erfolgen prägte Koch entscheidend die jüngere Vereinsgeschichte. Sein Einsatz, seine Führungsqualitäten und seine enge Verbundenheit zur Eintracht machten ihn zu einer Identifikationsfigur, die weit über den Platz hinaus Bedeutung hatte.
Dank und Anerkennung
Die Vereinsführung würdigte Kochs Verdienste in höchsten Tönen. Präsidentin Julia Karsten-Plambeck betonte, dass Koch den Verein über Jahre geprägt und wie kaum ein anderer verkörpert habe. Mit seinem Abschied verliere Eintracht Norderstedt eine feste Größe, die sportlich wie menschlich kaum zu ersetzen sei.
Gleichzeitig machte sie deutlich, dass die Türen des Vereins für den Routinier stets offenstehen werden. Auch innerhalb der Mannschaft und bei den Fans sorgt die Nachricht für große Emotionen. Viele Weggefährten betrachten Kochs Rückzug als das Ende einer Ära.