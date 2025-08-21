Philipp Koch (ganz rechts) beendet nach 443 Pflichtspielen seine Karriere bei Eintracht Norderstedt – er bleibt als Vereinslegende unvergessen. – Foto: Imago

Norderstedt-Rekordspieler Philipp Koch beendet aktive Laufbahn Verlinkte Inhalte Regionalliga Nord Norderstedt Philipp Koch

Vereinslegende Philipp Koch beendet mit 34 Jahren überraschend seine Karriere. Der Rekordspieler von Eintracht Norderstedt zieht sich nach 443 Pflichtspielen zurück. Für den Verein ist es das Ende einer Ära.

Eintracht Norderstedt muss Abschied von einer seiner prägendsten Figuren nehmen. Wie der Verein bekanntgab, hat Rekordspieler Philipp Koch seine aktive Laufbahn als Leistungsfußballer mit sofortiger Wirkung beendet. Der 34-Jährige teilte seine Entscheidung am Montag den Verantwortlichen mit. Koch begründete seinen Schritt mit veränderten Prioritäten. Nach 22 Jahren im Fußball wolle er sich neuen Herausforderungen widmen und einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Der Rückzug falle ihm nicht leicht, dennoch sei es der richtige Zeitpunkt. In einer persönlichen Erklärung bedankte er sich für die gemeinsamen Erlebnisse und bei allen Wegbegleitern, vor allem seinen Mitspielern.

Ein Gesicht des Vereins Kochs sportliche Laufbahn bei Eintracht Norderstedt begann 2009, als er im Alter von 18 Jahren sein erstes Pflichtspiel in der Oberliga gegen den SV Halstenbek-Rellingen bestritt. Am vergangenen Samstag stand er zuletzt im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli auf dem Platz. Damit spannt sich seine Karriere über mehr als 16 Jahre, in denen er dem Verein treu blieb.