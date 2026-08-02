Norderstedt muss 2:2 hinnehmen, St. Pauli II kassiert sechs Tore

Punkt für Norderstedt. – Foto: Imago Images

Der 1. Spieltag der Regionalliga Nord hatte für die Hamburger Teams direkt jede Menge Drama zu bieten. Während das Derby zwischen Hamburger SV II und Eimsbütteler TV erst am 21. August ausgetragen wird, mussten der FC Eintracht Norderstedt und der FC St. Pauli II bereits ran. Beide Spiele liefen spektakulär, beide Partien hatten späte Wendungen - doch nur Norderstedt nahm etwas Zählbares mit.

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Norderstedt verpasst Heimsieg in der Nachspielzeit

Der FC Eintracht Norderstedt ist mit einem 2:2 gegen den SV Atlas Delmenhorst in die neue Saison gestartet. Gegen den Aufsteiger sah die Mannschaft von Trainer Özden Kocadal lange wie der Sieger aus, musste in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich hinnehmen.

Kurz vor der Pause brachte Lukas Felix Krüger die Gastgeber in Führung. In der 44. Minute traf der Angreifer zum 1:0 und sorgte damit für einen guten Moment unmittelbar vor dem Seitenwechsel. Doch Delmenhorst kam besser aus der Kabine und schlug in der 55. Minute zurück: Yehor Melenivskyi erzielte den Ausgleich zum 1:1. Norderstedt steckte den Treffer weg und fand in der Schlussphase erneut die passende Antwort. Fabian Grau traf in der 83. Minute zum 2:1, womit die Eintracht kurz vor dem ersten Saisonsieg stand. Doch in der 90.+4 Minute bekam Atlas noch einen Foulelfmeter zugesprochen. Lamine Diop blieb cool und traf zum 2:2-Endstand.

Für Norderstedt ist es ein ärgerlicher Auftaktpunkt, weil der Sieg greifbar war. Gleichzeitig zeigt das Spiel aber auch: Die Eintracht kann nach dem erfolgreichen Klassenerhalt der Vorsaison direkt konkurrenzfähig auftreten. Am 2. Spieltag geht es für Norderstedt zum FSV Schöningen.

________________ St. Pauli II verliert wildes Spektakel in Todesfelde

Noch verrückter wurde es beim Auftritt des FC St. Pauli II. Die Mannschaft von Trainer Alexander Hahn verlor beim Aufsteiger SV Todesfelde mit 4:6 - in einem Spiel, das mehrfach kippte und erst tief in der Schlussphase entschieden wurde.

St. Pauli II erwischte zunächst den besseren Start. Haron Sabah brachte die Gäste in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause gelang Benjamin Petrick jedoch der Ausgleich für Todesfelde (44.). Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel komplett Fahrt auf. Ein Eigentor von Tyler Körting brachte St. Pauli II in der 53. Minute erneut nach vorne, nur zwei Minuten später traf wieder Petrick zum 2:2.

Damit war das Spektakel aber erst eröffnet. Jack Lars Wardius stellte in der 57. Minute auf 3:2 für St. Pauli II, ehe Lasse Jetz in der 61. Minute zum 3:3 traf. Kurz darauf wurde es für die Gäste noch schwieriger: Nick Schmidt sah in der 64. Minute Gelb-Rot wegen Schwalbe.

Todesfelde nutzt Überzahl spät eiskalt

In Überzahl drehte Todesfelde die Partie. Mirko Boland brachte die Gastgeber in der 69. Minute erstmals in Führung. Doch St. Pauli II zeigte Moral und kam durch Kenan Aydin in der 80. Minute noch einmal zum 4:4 zurück. Die Schlussphase gehörte dann aber wieder dem Aufsteiger. Boland traf in der 88. Minute zum 5:4, ehe Morten Liebert in der 90.+4 Minute den 6:4-Endstand herstellte. Für Todesfelde war es ein perfekter Start in die neue Liga, für St. Pauli II dagegen ein bitterer Auftakt mit vielen offensiven Ansätzen, aber zu vielen Gegentoren.

In der Tabelle steht Todesfelde nach dem ersten Spieltag mit drei Punkten auf Rang drei. St. Pauli II startet durch die Niederlage auf Platz 15. Am 2. Spieltag wartet auf die Kiezkicker das Heimspiel gegen den Bremer SV - dann wird es vor allem darum gehen, die defensive Stabilität zu verbessern.

Derby verschoben