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Norderstedt jubelt: Erste hält wohl Regionalliga, Zweite wird Meister
In der Regionalliga Nord macht FC Eintracht Norderstedt den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt. Gegen TuS Blau-Weiß Lohne trifft Lukas Felix Krüger spät - parallel feiert die U23 die Meisterschaft und darf jetzt auf den Aufstieg in die Oberliga Hamburg hoffen! Lohne steigt ab.
von red · Heute, 16:18 Uhr · 0 Leser
Erlöst die Eintracht: Lukas Felix Krüger. – Foto: Marcus Sellhorn
Der FC Eintracht Norderstedt hat im Abstiegskampf der Regionalliga Nord ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem 2:1-Heimsieg gegen TuS Blau-Weiß Lohne verschaffen sich die Hamburger eine perfekte Ausgangslage und dürfen zumindest schon mal mit der U23 anstoßen.
Nach einer zunächst ausgeglichenen ersten Halbzeit ohne Treffer kam Norderstedt besser aus der Pause. Jorge Camacho de Valdoleiros brachte die Gastgeber in der 49. Minute verdient in Führung. Doch Lohne gab sich nicht geschlagen und kam zurück: Rilind Neziri glich in der 67. Minute aus und brachte die Partie wieder völlig offen in die Schlussphase. Für beide Teams stand viel auf dem Spiel, entsprechend intensiv entwickelte sich die Begegnung. In der entscheidenden Phase übernahm Norderstedt erneut die Initiative: Lukas Felix Krüger erzielte in der 82. Minute den umjubelten Siegtreffer und sorgte für große Erleichterung bei den Gastgebern.
BW Lohne steigt ab
Mit nun 29 Punkten baut der FC Eintracht Norderstedt den Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiter aus. Da die letzten drei Teams absteigen um Altona 93 sowie FC St. Pauli II am Samstag nicht über ein 1:1 hinauskamen, ist der Klassenerhalt für Norderstedt nur noch Formsache. Altona und St. Pauli II haben jeweils sechs Punkte Rückstand (die Bundesliga-Reserve hat noch ein Nachholspiel gegen den Bremer SV), Lohne ist durch die Pleite tatsächlich abgestiegen.
Zusätzlichen Grund zur Freude gab es parallel für den Verein: Die U23 des FC Eintracht Norderstedt sicherte sich mit einem 5:1-Erfolg beim ETV II die Meisterschaft in der Landesliga Hammonia. Damit steht das Team vor dem Aufstieg in die Oberliga - allerdings unter einer Bedingung.
Hält die erste Mannschaft die Klasse in der Regionalliga, darf die U23 aufsteigen. Die Ausgangslage ist nach diesem Spieltag ideal, sodass der Verein gleich doppelt feiern durfte - sportlich wie strukturell ein perfekter Moment für Norderstedt.
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