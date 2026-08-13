Norderstedt II: Heine ist zuversichtlich, Mutabdzija hält Augen offen

Tony Heine (l.) und Milenko Mutabdzija. – Foto: FC Eintracht Norderstedt

Der Start von FC Eintracht Norderstedt II in die Oberliga Hamburg war ergebnistechnisch bitter. Am 1. Spieltag führte der Aufsteiger beim SC Victoria mit 2:0 und verlor noch 2:3. Gegen TBS Pinneberg ging Norderstedt erneut in Führung, kassierte am Ende aber ein 2:6. Nach zwei Spielen steht die Mannschaft damit noch ohne Punkt am Tabellenende, hat mit vier eigenen Treffern aber auch gezeigt, dass sie in der Offensive jederzeit gefährlich werden kann.

Trainer Tony Heine verfällt deshalb nicht in Hektik. „Unter der Woche haben wir wenig verändert am Ablauf“, berichtet er. Die Mannschaft sei ihre Schwerpunkte durchgegangen, auch mit Blick auf die einzelnen Trainingstage und die Belastungssteuerung. Im Mittelpunkt steht weiterhin die eigene Entwicklung.

Am Freitagabend wartet nun das Auswärtsspiel beim FC Süderelbe. Der FCS ist mit einem Punkt aus zwei Partien ebenfalls noch nicht so in die Saison gekommen, wie er es sich vorgestellt haben dürfte. Für Norderstedt geht es darum, die eigenen guten Phasen länger zu stabilisieren und die bisherigen Fehler konsequenter zu vermeiden.

„Wir konzentrieren uns in der Trainingsarbeit schon vorwiegend auf unseren Prozess mit dem Ball, gegen den Ball“, erläutert Heine. Der Trainer sieht seine Mannschaft auf diesem Weg trotz der beiden Niederlagen in Bewegung: „Wir werden da von Woche zu Woche schlauer, sehen von Woche zu Woche dann auch schon Schritte, wenngleich es ab und zu kleine Schritte sind. Aber jeder Schritt vorwärts ist ein guter Schritt.“

Heine erwartet eine anspruchsvolle Partie gegen einen Gegner mit viel Erfahrung. Süderelbe sei „ein sehr erfahrenes Team“ mit vielen erfahrenen Spielern, analysiert der Norderstedter Trainer. Im Vergleich dazu sieht er seine Mannschaft als deutlich jünger: „Ich glaube, im Vergleich dann zu unseren Jungwilden.“

Besonders die Physis des Gegners hat Heine im Blick. Er beschreibt Süderelbe als „eine sehr robuste, körperlich starke, physische Mannschaft“, die sehr gut gegen den Ball arbeite. Vor allem in den Angriffspressing-Momenten könne der FCS unangenehm werden. „Da müssen wir darauf vorbereitet sein, dass wir da nicht in die Falle laufen und dann entsprechend da rausspielen“, betont Heine.

Mutabdzija hält die Augen offen

Auch auf dem Transfermarkt ist bei Norderstedt II noch nicht zwingend alles abgeschlossen. Teammanager Milenko Mutabdzija hält weitere Bewegungen bis zum Ende der Transferperiode für möglich. „Ich werde natürlich bis zum Ende der Transferperiode meine Augen offen halten“, erklärt er.

Mutabdzija verweist darauf, dass bei ihm grundsätzlich auch spät noch etwas passieren könne. „Wenn man mich kennt, dann weiß man schon, dass vielleicht bis zum letzten Tag immer noch alles möglich ist“, führt er aus. Ob Norderstedt sich tatsächlich noch auf der einen oder anderen Position verstärkt, werde sich in den kommenden Wochen zeigen.

Sportlich liegt der Fokus aber klar auf dem nächsten Schritt. Heine und sein Team wollen die Trainingsinhalte ins Spiel übertragen, Lösungen für die zu erwartenden Drucksituationen finden und ihre Entwicklung weiter vorantreiben. „Wir sind gut vorbereitet und hoffen, dass wir dann den nächsten Schritt in unserem Prozess, in unserer Entwicklung machen“, hält der Trainer fest.

Das Flutlichtspiel am Kiesbarg bietet dafür den nächsten Prüfstein. Norderstedt II braucht den ersten Punkt, vor allem aber einen stabileren Auftritt über 90 Minuten. Denn die ersten beiden Spiele haben gezeigt: Die Mannschaft kann Spiele öffnen und Gegner vor Probleme stellen - nun geht es darum, diese Ansätze auch in Zählbares zu verwandeln.

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