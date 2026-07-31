Norderstedt II fehlt erneut Spielglück: "TBS macht es abgezockt" Für FC Eintracht Norderstedt II beginnt die neue Saison maximal bitter. Nach dem späten 2:3 beim SC Victoria führte der Aufsteiger auch gegen TBS Pinneberg, kassierte aber eine Rote Karte, zwei Eigentore und am Ende eine deutliche 2:6-Niederlage. von red · Gestern, 23:30 Uhr · 0 Leser

Das ist Tony Heine. – Foto: Verein

Zweites Spiel, zweite bittere Niederlage: FC Eintracht Norderstedt II erlebt zum Start in die Oberliga Hamburg direkt, wie hart diese Liga sein kann. Schon am 1. Spieltag hatte der Aufsteiger beim SC Victoria lange mit 2:0 geführt, ehe die Partie in den Schlussminuten noch mit 2:3 verloren ging. Am Freitagabend gegen TBS Pinneberg sah es zunächst wieder gut aus - doch auch diesmal kippte das Spiel komplett. _______ Ihr gehört zu einem Oberliga-Team und wollt etwas über euer Spiel sagen? Meldet euch: WhatsApp: ‭‭+49 163 1979449‬

Dazu kam nach Angaben der Norderstedter Seite eine Rote Karte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Spätestens dadurch hatte sich die Ausgangslage für den zweiten Durchgang deutlich verändert. Heine: „Das Pendel komplett auf Seiten von TBS“ Heine ordnete den Spielverlauf nach der Partie entsprechend ein. „Die Partie läuft, glaube ich, relativ unglücklich im Spielverlauf für uns. Wir kommen gut rein, halten uns an den Matchplan, machen dann so ein bisschen aus dem Nichts das Tor, haben so ein bisschen eigentlich das Momentum auf unserer Seite und vermissen dann so ein bisschen unsere Aktivität, lassen uns reindrücken“, sagt der FCN-Trainer. Besonders die Phase vor der Pause sah Heine als Wendepunkt. „Dann kriegst du halt vor der Halbzeit nach einer eigenen Ecke eine Rote Karte, die total bitter ist, die dann das Pendel komplett auf Seiten von TBS kippen lässt.“