Norderstedt II fehlt erneut Spielglück: "TBS macht es abgezockt"

Zweites Spiel, zweite bittere Niederlage: FC Eintracht Norderstedt II erlebt zum Start in die Oberliga Hamburg direkt, wie hart diese Liga sein kann. Schon am 1. Spieltag hatte der Aufsteiger beim SC Victoria lange mit 2:0 geführt, ehe die Partie in den Schlussminuten noch mit 2:3 verloren ging. Am Freitagabend gegen TBS Pinneberg sah es zunächst wieder gut aus - doch auch diesmal kippte das Spiel komplett.
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Dazu kam nach Angaben der Norderstedter Seite eine Rote Karte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Spätestens dadurch hatte sich die Ausgangslage für den zweiten Durchgang deutlich verändert.
Heine ordnete den Spielverlauf nach der Partie entsprechend ein. „Die Partie läuft, glaube ich, relativ unglücklich im Spielverlauf für uns. Wir kommen gut rein, halten uns an den Matchplan, machen dann so ein bisschen aus dem Nichts das Tor, haben so ein bisschen eigentlich das Momentum auf unserer Seite und vermissen dann so ein bisschen unsere Aktivität, lassen uns reindrücken“, sagt der FCN-Trainer. Besonders die Phase vor der Pause sah Heine als Wendepunkt. „Dann kriegst du halt vor der Halbzeit nach einer eigenen Ecke eine Rote Karte, die total bitter ist, die dann das Pendel komplett auf Seiten von TBS kippen lässt.“
Trotz Unterzahl gab sich Norderstedt nicht sofort geschlagen. Nach dem 3:1 durch Omar Nabizada (64.) antwortete erneut Mané und verkürzte nur drei Minuten später (67.). In dieser Phase war das Spiel noch einmal offen. Heine schildert: „Wir gehen in die Halbzeit, kommen dann noch mal mutig aus der Halbzeit, stellen um, wollen attackieren, kriegen das dritte Gegentor, stecken aber dann nicht auf." Die Regionalliga-Reserve erkämpfte sich das Momentum zurück, hat dann aber Pech: "Wir haben ein, zwei Chancen, wo du vielleicht dann auch das 3:3 machen kannst", meint der Coach.
Genau dieses 3:3 fiel aber nicht. Stattdessen nutzte TBS Pinneberg die Schlussphase konsequent: Nick Amartey Scharkowski traf in der 78. Minute, vier Minuten später fiel das 5:2 durch ein weiteres Eigentor. Nur eine Minute danach stellte Scharkowski mit seinem zweiten Treffer auf den 6:2-Endstand (83.). Aus einem engen Spiel wurde so eine deutliche Packung. Heine ärgerte sich deshalb auch über die Höhe des Ergebnisses: „Hinten raus fehlt dann wieder ein bisschen die Kraft. TBS macht es abgezockt, aber das darf uns dann in der Höhe nicht passieren.“
Für Pinneberg ist der Start dagegen perfekt. Nach dem 2:1 gegen TuRa Harksheide gewinnt der Aufsteiger auch das Duell bei Norderstedt und steht nach zwei Spielen bei sechs Punkten und 8:3 Toren. Damit springt die Mannschaft von Florian Rammer vorerst an die Tabellenspitze.
Norderstedt II bleibt dagegen trotz eigener Treffer und guter Phasen ohne Punkt. Vier erzielte Tore aus zwei Spielen zeigen, dass offensiv etwas möglich ist. Neun Gegentore, zwei späte Einbrüche und nun auch eine deutliche Niederlage machen aber genauso klar: Der Aufsteiger muss schnell Stabilität finden, damit aus bitteren Spielverläufen nicht früh ein schwerer Start wird.
3. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - Altona 93
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Niendorfer TSV
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ETSV Hamburg
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - USC Paloma
Sa., 15.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TSV Buchholz 08
So., 16.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - HT 16
So., 16.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TuRa Harksheide
So., 16.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FK Nikola Tesla
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