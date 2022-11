Norderstedt ersatzgeschwächt nach Rehden Eintracht Norderstedt muss einige Ausfälle verkraften.

Nur drei Tage nach dem Pokalspiel an der Hoheluft ist Eintracht Norderstedt am Samstag beim heimstarken BSV Schwarz-Weiß Rehden gefordert. Wie schon gegen Teutonia muss die Vorab-Pressekonferenz aus terminlichen Gründen ausfallen, diegewohnte Spielvorschau gibt es aber natürlich trotzdem.

BSV Rehden:

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden ist im Landkreis Diepholz zwischen Bremen und Osnabrück zuhause. Das 2.400-Einwohner-Dorf beheimatet den größten unterirdischen Gasspeicher Westeuropas. Der 1954 gegründete Ballsportverein stieg erstmals 2010 in die eingleisige Oberliga Niedersachsen auf. Innerhalb von zwei Jahren gibt es sogar noch eine Etage höher in die Regionalliga, wo man sich seither im Mittelfeld etablieren konnte. In dieser Zeit stieg man zwei Mal sportlich ab, blieb aber beide Male trotzdem in der Regionalliga: Einmal stieg der SV Meppen in die 3. Liga auf, im folgenden Jahr musste die U23 von Eintracht Braunschweig auf Grund des verpassten Klassenerhalts der Profi-Mannschaft absteigen. Bereits vier Mal spielten die Diepholzer im DFB-Pokal, unterlagen 2003 dem TSV 1860 München (1:5), 2013 dem FC Bayern München (0:5), 2014 dem VfR Aalen (3:4 nach Elfmeterschießen) und in diesem Jahr dem SV Sandhausen (0:4). Die Jugendarbeit der Rehdener findet übrigens im Leistungsbereich unter dem Dach des Jugendfördervereins Rehden-Wetschen-Diepholz (Kurz: JFV RWD) statt, die nach dem Abstieg auf der Regionalliga in dieser Saison in der Oberliga Niedersachsen spielen.

Die Mannschaft:

Zuhause ist die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic trotz geringen Zuschauerzuspruchs - nur 204 Zuschauer kommen im Schnitt in die Waldsportstätten - eine Macht: In sieben Spielen gab es bisher keine Niederlage. Ein Grund dafür ist die Defensive, die - genau wir wir - erst 21 Gegentore zuließ. Nur drei Mannschaften ließen weniger Tore zu. Dafür hapert es in der Offensive: 18 erzielte Treffer ist nach Kickers Emden der zweitschlechteste Wert der Liga.

Kapitän der Mannschaft ist der erfahrene Innenverteidiger Pierre Becken (35), einer von 13 Spielern, die bereits in der vergangenen Saison in Rehden spielten - hinzu kamen 13 Neuzugänge. Aktuell liegen die Niedersachsen mit 19 Punkten auf Tabellenplatz 12. Top-Torschütze ist Linksaußen Shamsu Mansaray mit vier Treffern.

Der Trainer:

Kristian Arambasic (45), vorher beim FC Oberneuland tätig, übernahm die Mannschaft im Januar 2022 von Andreas Golombek.

Der Anpfiff:

Samstag, 05.11.2022, 15.00 Uhr (Einlass: 14.00 Uhr)

Der Spielort:

Waldsportstätten, Dickeler Straße 22, 49453 Rehden

Die Eintrittskarten:

Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse.

Der Direktvergleich:

Bereits 15 Duelle gab es zwischen beiden Vereinen. Acht mal ging Norderstedt als Sieger vom Platz, vier Mal die Niedersachsen. Drei Spiele endeten Unentschieden.

Das letzte Spiel in Rehden konnte die Eintracht mit 4:2 gewinnen: Pelle Hoppe traf drei Mal, Philipp Koch steuerte den vierten Treffer bei. Für Rehden trafen Kevin Coleman und Kamer Kraniqi (jetzt VfB Oldenburg).

Eintracht Norderstedt:

Die verletzten Philipp Müller (Kreuzbandriss), Kangmin Choi (Außenbandriß), Jonas Behounek (Teilabriß der Sehne in der Wade) und Yannik Nuxoll (Muskelfaserriss) fallen genau so aus wie Jasper Hölscher, der nach seinem Muskelfaserriss zumindest wieder im Training ist. Ein Einsatz käme jedoch für ihn noch zu früh. Krankheitsbedingt werden Philipp Koch und Falk Schmidt nicht dabei sein können. Ein Fragezeichen steht noch hinter Stefan Rakocevic, der nach muskulären Problemen zuletzt aussetzen musste. Zumindest in der Offensive werden die Optionen wieder mehr, da nach Jan Lüneburg auch Manuel Brendel wieder dabei sein kann.

Aufpassen muss Pelle Hoppe: Er hat - wie auch der verletzte Yannik Nuxoll - bereits vier gelbe Karten gesehen und ist nach der nächsten Verwarnung gesperrt.

Liveticker:

Norderstedt berichtet live auf ihrer Website.

Livestream:

https://sporttotal.tv/mae990ad5d