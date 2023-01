Norderstedt empfängt Bremens U23 Am Sonntag starten beide Teams wieder in die Saison.

Werder Bremen:

Die U23 von Werder Bremen ist schon seit Jahren eine der besten Nachwuchsmannschaften des Landes. Von 2015 bis 2018 spielte man drei Saisons in der 3. Liga, in der Regionalliga lief man nie schlechter als auf Tabellenplatz 5 über die Ziellinie. Kontinuität und Qualität sind also zwei Schlagwörter, die man unbedingt mit dem Bremer Nachwuchs in Verbindung bringen sollte.

Die Mannschaft:

Dass der grün-weiße Nachwuchs aktuell nur auf Platz zehn der Tabelle liegt ist eine Momentaufnahme, die man schnell wieder vergessen sollte: Drei Nachholspiele hat die Mannschaft noch vor der Brust, die einen - sollte man die Spiele erfolgreich bestreiten - problemlos in die Top fünf befördern würde. Dazu müsste man allerdings den Negativlauf der letzten Spieltage hinter sich lassen: Aus den letzten vier Spielen des Jahres 2022 holte man lediglich einen Sieg, verlor dafür gleich zwei Mal. Angeführt wird die Mannschaft von Routinier und Kapitän Philipp Bargfrede, der im 20. Jahr für Werder spielt und über 200 Bundesliga-Spiele für die Grün-Weißen bestritt. Ein wirklicher Knipser ist im Bremer Team nicht auszumachen, die bisher 32 Tore der mit im Schnitt 20,85 Jahren zweitjüngsten Mannschaft der Liga verteilen sich auf 14 verschiedene Spieler. Willi Reincke, Dejan Galjen, Min Woo Kim und Kapitän Bargfrede erzielten je vier Treffer.

Der Trainer:

Konrad Fünfstück (41) übernahm den Bremer Nachwuchs zur Saison 2019/2020 von Sven Hübscher. Zuvor war Fünfstück Trainer beim 1.FC Kaiserslautern.

Der Anpfiff:

Sonntag, 29.01.2023, 14.00 Uhr.

Der Spielort:

Edmund-Plambeck-Stadion, Ochsenzoller Straße 58, 22848 Norderstedt

Die Eintrittskarten:

Im Vorverkauf unter tickets.eintrachtnorderstedt.de sowie an der Tageskasse.