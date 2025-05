Wenige Tage nach dem Halbfinale im Lotto-Pokal Hamburg und dem Einzug ins Finale geht es für den FC Eintracht Norderstedt in der Liga gegen den 1. FC Phönix Lübeck. Aufgrund des Pokalspiels wurde das Spiel auf den morgigen Dienstag verlegt. Anstoß im Edmund-Plambeck-Stadion ist um 19 Uhr.

Mit dem Schwung vom Erreichen des Pokalfinales geht es für Eintracht Norderstedt in die letzten drei Ligaspiele. In der Liga liegt Norderstedt aktuell auf Rang 13 und musste sich im vergangenen Ligaspiel gegen den FC Teutonia Ottensen geschlagen geben. Der 1. FC Phönix Lübeck trotzte dem Meister TSV Havelse ein 1:1-Unentschieden ab und damit seit vier Spielen ohne Niederlage. In der Tabelle reicht das aktuell für Platz sieben. Mit einem Sieg könnte Phönix jedoch auf Platz vier springen. Das Hinspiel endete mit einem 1:0-Sieg für den FC Eintracht Norderstedt.