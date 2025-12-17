– Foto: FCEN03

Norderstedt-Coup! Fabian Boll komplettiert das neue Trainerteam

Der FC Eintracht Norderstedt hat sein Trainerteam für die Rückrunde in der Regionalliga Nord prominent verstärkt. Seit Dienstagabend ist die Verpflichtung von Fabian Boll fix. Der frühere Bundesliga- und Zweitligaprofi komplettiert den Stab um Cheftrainer Jörn Großkopf. Der 46-jährige gebürtige Segeberger ist in Norderstedt kein Unbekannter. Bereits in der Saison 2001/02 lief Boll für den damaligen 1. SC Norderstedt auf, ehe er zum FC St. Pauli wechselte und dort zur Vereinsikone reifte. Für die Kiezkicker absolvierte der defensive Mittelfeldspieler 141 Partien in der 2. Bundesliga sowie 28 Einsätze im Oberhaus. Zuletzt war der A-Lizenz-Inhaber drei Jahre als Co-Trainer der Profimannschaft von Holstein Kiel tätig.

Der Kontakt zu Norderstedt kam über Großkopf zustande. „Als sich verdichtet hat, dass Jörn in die Verantwortung genommen werden soll, hat er mich gefragt, ob ich ihn unterstützen würde“, erklärt Boll. Die sportliche Herausforderung habe ihn trotz der schwierigen tabellarischen Situation gereizt. „Mir ist die Schwere der Aufgabe bewusst, aber es war der richtige Moment, meine fußballfreie Zeit zu beenden und an meine alte Wirkungsstätte zurückzukehren.“ Großkopf setzt bewusst auf Erfahrung an seiner Seite. „Wir kennen uns extrem lange und sind schon länger im Austausch“, sagt der Cheftrainer. „Mir ist wichtig, jemanden mit großer Praxis und klarer Sicht auf das Spiel an meiner Seite zu haben. Ich bin überzeugt, dass wir uns gegenseitig weiterbringen werden.“