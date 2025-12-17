Norderstedt-Coup! Fabian Boll komplettiert das neue Trainerteam

Der FC Eintracht Norderstedt hat sein Trainerteam für die Rückrunde in der Regionalliga Nord prominent verstärkt. Seit Dienstagabend ist die Verpflichtung von Fabian Boll fix. Der frühere Bundesliga- und Zweitligaprofi komplettiert den Stab um Cheftrainer Jörn Großkopf.
Der 46-jährige gebürtige Segeberger ist in Norderstedt kein Unbekannter. Bereits in der Saison 2001/02 lief Boll für den damaligen 1. SC Norderstedt auf, ehe er zum FC St. Pauli wechselte und dort zur Vereinsikone reifte. Für die Kiezkicker absolvierte der defensive Mittelfeldspieler 141 Partien in der 2. Bundesliga sowie 28 Einsätze im Oberhaus. Zuletzt war der A-Lizenz-Inhaber drei Jahre als Co-Trainer der Profimannschaft von Holstein Kiel tätig.
Der Kontakt zu Norderstedt kam über Großkopf zustande. „Als sich verdichtet hat, dass Jörn in die Verantwortung genommen werden soll, hat er mich gefragt, ob ich ihn unterstützen würde“, erklärt Boll. Die sportliche Herausforderung habe ihn trotz der schwierigen tabellarischen Situation gereizt. „Mir ist die Schwere der Aufgabe bewusst, aber es war der richtige Moment, meine fußballfreie Zeit zu beenden und an meine alte Wirkungsstätte zurückzukehren.“
Großkopf setzt bewusst auf Erfahrung an seiner Seite. „Wir kennen uns extrem lange und sind schon länger im Austausch“, sagt der Cheftrainer. „Mir ist wichtig, jemanden mit großer Praxis und klarer Sicht auf das Spiel an meiner Seite zu haben. Ich bin überzeugt, dass wir uns gegenseitig weiterbringen werden.“
Neben Boll stößt auch Hendrik Guschok neu zum Trainerteam der Regionalliga-Mannschaft. Der bisherige Co-Trainer der U23, dort verantwortlich für den Athletikbereich, übernimmt diese Aufgabe nun zusätzlich im Herrenbereich. „Hendrik ist ein absoluter Gewinn“, betont Großkopf.
Nicht mehr zum Stab gehört Florian Rammer. Der bisherige Co-Trainer war mitverantwortlich für die starke Rückrunde 2025, den Pokalsieg sowie den überzeugenden Auftritt im DFB-Pokal. Co-Trainer Jens Heck und Torwart-Trainer Johannes Höcker bleiben dem Team hingegen erhalten.
Mit dem neu formierten Trainerteam blickt Eintracht Norderstedt optimistisch nach vorn. „Wir sind voller Tatendrang und überzeugt, dass die Mannschaft mehr Potenzial hat, als es die Tabelle aktuell zeigt“, sagt Boll. Der Trainingsauftakt für die Rückrunde ist für Montag, den 12. Januar 2026, angesetzt.