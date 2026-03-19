Nordenstadt will Naurod im Ländches-Derby ein Bein stellen

Der TuS Nordenstadt will am Sonntag die Hürde Naurod überspringen. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

WIESBADEN. Dass die Kreisoberliga Wiesbaden eine sehr attraktive Fußballklasse ist, liegt auch an ihren vielen Stadtderbys im „Ländchen“, die zwischen gleich fünf Vereinen, FC Naurod, FV Delkenheim, TuS Nordenstadt, Spvgg. Igstadt und TuS Medenbach, ausgetragen werden. Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Nordenstädter den FC Naurod.

Für die Fans zusätzlich attraktiv dürfte sein, dass der Gast Tabellendritter ist und sich noch Hoffnung auf die Aufstiegsrunde machen darf. Dazu müsste die Mannschaft um Trainer Manfred Klug noch eine Position nach oben klettern. Immerhin stehen noch neun Saisonspiele an – angefangen beim Rangzehnten Nordenstadt.

„Ein Ländches-Duell bedeutet für uns eine Portion Extra-Motivation“, betont Eldin Avdija, der bei den Nordenstädtern als Trainer verlängert hat und im Sommer zur neuen Runde in seine vierte Saison geht. Dass man gegen den Favoriten „nur“ als Tabellenzehnter geht – mit deutlichem Abstand zu den als Saisonziel ausgegebenen einstelligen Plätzen – liege nicht nur daran, dass Goalgetter Dominik Czolnik und Abwehrspezialist Felix Czolnik verletzungsbedingt seit Saisonbeginn fehlen. „Wir haben in der Vorrunde einige unnötige Punkte liegen lassen“, räumt Avdija ein. „Auch zuletzt haben wir in der zweiten Halbzeit Punkte verschenkt“, reflektiert er die 2:5-Niederlage bei der Spvgg. Sonnenberg nach 1:0-Führung zur Pause.

„Aber wir wollen solche Ländches-Duelle immer gewinnen und halten am Saisonziel fest. „Wir haben Jungs, die charakterlich top sind und nach dem Training oft lange zusammensitzen“, freut er sich zudem über eine gute Verzahnung von erster und zweiter Formation. Schon in der dritten Saison, seit er dort als Trainer fungiert, sei der Kader, aus dem erneut viele für nächste Runde zugesagt hätten, weitgehend stabil geblieben ist. „Aktuell sind es sogar 90 Prozent“, freut sich sein Sportlicher Leiter David Tempel. Vor dem Favoriten zeigen beide natürlich Respekt: „Naurod ist kompakt, spielt körperbetont und das Spiel wird wohl im letzten Spieldrittel entschieden.“ Daher erwartet auch Tempel „ein attraktives, enges Spiel mit gutem Zuschauerzuspruch“.

Sein Gegenüber, Manfred Klug, geht 2026/27 ebenfalls in die vierte Saison. Und auch Co-Trainer Manuel Hof bleibt an Bord. „Er geht zum ersten Mal bei einem Verein in die vierte Saison“, möchte der Nauroder Vereinschef Helge Dörr und Sportlicher Leite nicht unerwähnt lassen. Klug, im Ländchen aufgewachsen, hat bereits sechs Jahre in der Jugend der Nordenstädter gespielt. Angesichts des Verletzungspechs in der aktuellen Runde bewertet er den jetzigen dritten Tabellenplatz höher als den dritten Rang der Vorsaison. „Aus eigener Kraft können wir den zweiten Platz nicht mehr erreichen“, erläutert Dörr.

Zumal die SG Germania bei zwei Spielen Rückstand seinem Team drei Zähler voraus ist, und die drei Punkte, die dem SC Gräselberg im Spiel gegen FV Delkenheim vom Sportgericht zugesprochen worden sind, noch nicht in der Tabelle berücksichtigt worden seien. Aber man werde die sportliche Herausforderung in der Gruppenliga annehmen, sollte der Sprung dorthin noch klappen, sagen Dörr und Klug unisono. „Egal in welcher Klasse, wir gehen wieder ambitioniert in die neue Saison“, versichert der Klubchef, der sich freut, dass zur neuen Runde zwölf Eigengewächse der A-Junioren in die drei Aktiventeams stoßen.

Einen Bericht über die schwierige Lage der FCN-Zweiten lest ihr hier.

Und wie schätzt Manfred Klug, dessen Kader in der aktuellen Runde ebenfalls von Verletztungspech gebeutelt, aber dennoch seit zwölf Ligaspielen ungeschlagen ist, den kommenden Gegner ein? „Kein leicht zu bespielender Gegner mit gewisser Körperlichkeit, einer guten Defensive und gefährlichem Umschaltspiel.“ Da müsse man alles reinwerfen, unterstreicht der Coach.