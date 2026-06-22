Nordenstadt: Fünf Neue nach durchwachsener Spielzeit TuS blickt auf die vergangene Saison zurück +++ Reserve marschiert in die B-Liga durch von Harald Noll (TuS) · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Der TuS Nordenstadt spielte eine mittelprächtige Saison. Besser lief es bei der Reserve in der C-Liga. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion vom TuS Nordenstadt erreicht.

Die Fußballabteilung des TuS Nordenstadt blickt auf eine erfolgreiche Saison der Aktiven- und Jugendmannschaften zurück. Ca. 400 Mitglieder (davon über 300 Kinder und Jugendliche) gehen Ihrem Hobby auf unserm Sportplatz mit großer Freude und Engagement nach. Die 1. Herrenmannschaft erlebte eine durchwachsene Saison und landete am Ende auf Platz 10. Die zweite Mannschaft schloß eine äußerst erfolgreiche Saison mit den Trainern Felix Schönborn (der nächste Saison pausiert und durch den vom TuS Medenbach zurückkehrenden Marc Ditthardt ersetzt wird) und Julian Dinges mit dem 2. Platz in der C-Liga ab und marschierte somit in die B-Liga durch. Der sportliche Leiter David Tempel blickt zusammen mit dem ins 4. Jahr gehenden Trainer Eldin Avdija sowie Julian Dinges und Marc Ditthardt optimistisch in die Zukunft.

Denn außer Finn Schumann, den es zu Opel Rüsselsheim zieht, verbleiben alle Spieler des bisherigen Kaders und werden durch fünf Neuzugänge ergänzt. Sebastion Scholz kehrt von Oberwalluf zurück, Jonas Panella kommt vom FV Delkenheim dazu und Filip Spikoski, Ivanke Nasevski und Antonio Kostandinov (allesamt Makedonija Frankfurt) werden beide Teams verstärken. Dementsprechend strebt die 1. Mannschaft einen Mittelfeldplatz in der Kreisoberliga sowie die zweite Mannschaft die Etablierung in der B-Liga an.



Auch im Jugendbereich konnte der scheidende Jugendleiter Jan Fiala große Erfolge vermelden. Von den 13 Jugendteams erreichten die D-1- und C-1-Jugend jeweils den Aufstieg in die Gruppenliga. Der neue Jugendleiter Carlos Youssef konnte abermals die zahlreichen Betreuer und Trainer, zu denen vier Spieler der 1. Herrenmannschaft zählen, akquirieren und wird zudem in eine Spielgemeinschaft im A-Jugendbereich mit der Spvgg Igstadt eintreten.