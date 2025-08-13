Der 3. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hält einige spannende Duelle bereit. Spitzenreiter 1. FC Nordenham will gegen den noch sieglosen VfL Oldenburg II seine makellose Bilanz ausbauen, während TuS Obenstrohe im Heimspiel gegen den FC Hude Favorit ist. Im Tabellenkeller kommt es zudem zum richtungsweisenden Duell zwischen dem TSV Abbehausen und dem Heidmühler FC. Auch das Aufeinandertreffen von VfR Wardenburg und TV Jahn Delmenhorst verspricht Brisanz, da beide Teams mit Rückenwind aus dem letzten Spieltag kommen.

Obenstrohe ist mit einem Sieg und einem Remis noch ungeschlagen, zeigte vor allem beim 3:1-Auftaktsieg gegen Abbehausen offensive Stärke. Gegen FRISIA erkämpfte man sich zuletzt zudem einen starken Punkt. Der FC Hude hingegen steckt mit zwei Niederlagen und sieben Gegentoren am Tabellenende fest und wird eine ordentliche Leistungssteigerung an den Tag legen müssen.

Eröffnet wird der 3. Spieltag in Wardenburg, wo der heimische VfR den Aufsteiger Jahn Delmenhorst empfängt. Beide Teams kommen mit einem Sieg aus dem letzten Spieltag in die Partie und wollen an dem Erfolg anknüpfen. Die Gastgeber verloren am ersten Spieltag allerdings, während der Jahn zum Auftakt einen Zähler sammelte und dementsprechend noch nicht verloren hat.

Abbehausen steht nach zwei Spielen noch ohne Punkt da und kassierte zuletzt gegen Rastede eine späte Niederlage. Gegen Hude und Rastede war die Offensive zu harmlos, sodass im Kellerduell nun dringend ein Sieg her muss. Heidmühler FC hat ebenfalls noch keine Zähler gesammelt und mit 1:8 Toren nachweislich defensive Probleme gehabt in den ersten zwei Spielen. Für beide Teams ist dies ein richtungsweisendes Spiel, um nicht früh den Anschluss zu verlieren.

FRISIA ist mit vier Punkten aus zwei Spielen solide gestartet, gewann zum Auftakt gegen GVO Oldenburg und holte zuletzt dann aber nur ein Remis bei Obenstrohe. Der FC Rastede konnte nach der deutlichen 1:6-Auftaktniederlage in Nordenham am zweiten Spieltag mit einem 2:1-Erfolg gegen Abbehausen wichtige Punkte holen. Die Defensive der Gäste wirkte zuletzt stabiler, wird aber gegen die Heimstärke der Wilhelmshavener erneut gefordert sein. Beide Mannschaften könnten mit einem Sieg Anschluss an die Spitzenplätze halten.

Nordenham ist das Team der Stunde: Zwei Spiele, zwei Siege, 10:2 Tore – ein beeindruckender Start des Aufsteigers. Nach dem 6:1 gegen Rastede folgte ein 4:1 in Heidmühle, die Offensive funktioniert wie ein Uhrwerk. VfL Oldenburg II hingegen hat zweimal unentschieden gespielt und hat nun großes Interesse an dem ersten Saisonsieg.

Wildeshausen begann furios mit einem 4:0 gegen Heidmühle, kam aber am zweiten Spieltag nicht über ein 1:1 bei Oldenburg II hinaus. Tur Abdin startete mit einem Auswärtssieg in Wardenburg, musste sich jedoch zuletzt TV Jahn Delmenhorst 0:2 geschlagen geben. Beide Teams stehen mit Blick auf die Tabelle im oberen Mittelfeld und wollen den Anschluss nach oben halten. Ein Spiel mit offenem Ausgang, bei dem Kleinigkeiten entscheiden könnten.

Wiefelstede ist mit zwei klaren Niederlagen und 1:8 Toren denkbar schlecht in die Saison gestartet. Besonders defensiv hapert es, was gegen Stenum gefährlich werden könnte. Der VfL Stenum hat beide bisherigen Spiele gewonnen und dabei starke sechs Tore erzielt. Die Rollen sind klar verteilt – alles spricht für einen Auswärtssieg, doch der Druck auf Wiefelstede könnte ungeahnte Kräfte freisetzen.