Nordendorf macht sich selbst das Leben schwer... von Philipp Dinger · Heute, 11:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Dinger

Heute war die Reserve des TSV Aindling zu Gast. Nach der bitteren 5:0-Niederlage im Hinspiel, hatte man einiges wieder gut zu machen. Aufgrund des anhaltenden Verletzungspechs musste das Trainerteam des SVN aber zunächst erfinderisch sein, um die Lücken in der Abwehr schließen zu können. Zu Beginn der ersten Hälfte war Aindling präsenter. Nordendorf tat sich dagegen schwer ins Spiel zu kommen. Die Gäste nutzten die Abstimmungsschwierigkeiten in der neu zusammengewürfelten Abwehr und stifteten die ersten Minuten richtig Unruhe in der Hintermannschaft des SVN. Bereits in der 3. Minute erzielte Aindling das Führungstor. Der Ball kam über außen flach in die Mitte, dort musste der Stürmer nur noch einschieben. Auch wenn der Querpass stark abseitsverdächtig war, stimmte hier die Abstimmung in der Nordendorfer Abwehr schon vorher nicht. Nach ca. 10 Minuten fand Nordendorf dann besser ins Spiel, aber Aindling antwortete darauf vor allem physisch und setzte körperliche Härte dagegen. Auf diese Weise hinderten die Gäste den SVN erfolgreich daran, sich nennenswerte Chancen rauszuspielen. Im Gegenzug setzten die Gäste immer wieder gefährliche Angriffe. In der 15. Minute kam der Ball per Flanke wieder in den Nordendorfer Strafraum. Dort legte der Gästeangreifer den Ball per Kopf quer auf seinen Kollegen, der nur noch abstauben musste - 0:2. Nordendorf besann sich die ersten Minuten wieder nicht auf die eigenen Stärken, sondern ließ sich das Spiel der Gäste aufdrängen. Damit machten sich die Hausherren das Spiel selbst schwer. Es dauerte bis zur 21. Minute, ehe Nordendorf das erste mal gefährlich vors Tor der Gäste kam. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld kam der Ball zu Julian Mehring, der aber nur das Außennetz traf. Das Spiel wurde nun ausgeglichener, aber Aindling blieb brandgefährlich. In Minute 26 spielte Aindling fast eine Kopie des ersten Tors, dieses mal konnte aber Jonas Oswald den Ball stark parieren und rettete den SVN vor einem noch deutlicheren Rückstand. Kurz darauf kam Nordendorf wieder zum Zug. Joshua Aydogan schnappte sich den Ball kurz nach der Mittellinie und kam mit Vollspeed über Rechtsaußen in den Strafraum, verpasste aber den Abschluss, so dass ihm der Gäste-Keeper den Ball vom Fuß schnappen konnte. Es ging nun hin und her. Während in der 36. Minute Sven Gruber nach Ecke nur knapp verfehlte, weil ihm der Ball über den Schlappen rutschte, kam 4 Minute später Aindling wieder per Kopf zur Chance, ebenfalls nach Ecke, aber auch hier war Jonas Oswald mit überragender Parade zur Stelle. Den Schlusspunkt der ersten Hälfte setzte der SVN. Wieder nach einer Ecke kam Joshua Aydogan im Rückraum zum Abschluss, diesen konnte der Gäste-Keeper aber ebenfalls mit einer starker Parade abwehren.

Das wars dann in Durchgang eins. Nordendorf verpennte die ersten 15 Minuten und machte es Aindling zu einfach in Führung zu gehen. Mit zunehmender Spieldauer kämpften sich die Hausherren aber zurück ins Spiel, nur die Tore fehlten noch. Die zweite Halbzeit startete dann mit dem SVN. Julian Mehring war samt Ball durch die Abwehr und wurde dann in letzter Sekunde vom Keeper klar von den Beinen geholt, der Elfmeterpfiff blieb aber aus. Hier kann man nur spekulieren, dass Schiedsrichter Heinrich Deutscher den Elfer nicht gab, weil der Ball so oder so im Aus gelandet wäre. Damit wurde Nordendorf die Chance zum Anschlusstreffer verwehrt. Aber der SVN ließ jetzt nicht locker. In Minute 54 Kam Ioannis Gkountoglou auf rechts durch und flankte in die Mitte, der Keeper konnte den Ball aber noch rechtzeitig abfangen. 2 Minuten später trat dann Sven Gruber einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum, Dennis Rotter konnte den Ball aber unter Bedrängnis nicht richtig verwerten und setzte ihn am Tor vorbei. Nordendorf war jetzt am Drücker, spielte die eigenen Stärken aus und drängte auf den Anschlusstreffer. In der 62. Minute überspielte der SVN die Aindlinger Defensive mit einem langen Ball auf Joshua Aydogan, der Gäste-Keeper hat aber schnell genug geschalten und konnte den Ball gerade noch kurz nach der Mittellinie entschärfen. Wieder nur 2 Minute später steckte Ioannis Gkountoglou den Ball durch die Abwehr auf Sven Gruber, der frei vorm Torwart auftauchte, leider war der Ball aber einen Ticken zu lang. Jetzt musste der Anschlusstreffer einfach fallen, denn Nordendorf kam nun im Minutentakt zu aussichtsreichen Chancen. Und mit der nächsten Möglichkeit klappte es dann auch zum verdienten 1:2. Julian Mehring legte den Ball in der 67. Minute flach in die Mitte auf Joshua Aydogan, der legte ihn sich nochmal zurecht und schloss flach ins Eck ab. Jetzt wollte Nordendorf mehr und ließ die Gäste nicht mehr zu Luft kommen. In der 72. Minute schlug Dennis Rotter einen platzierten langen Pass auf den inzwischen eingewechselten Kevin Ennesser, der nochmal quer auf Joshua Aydogan legte. Dem versprang der Ball bevor er abschließen konnte, allerdings holte ihn der Gäste-Verteidiger beim Klärungsversuch klar von den Beinen, das wäre der zweite Elfmeterpfiff gewesen, auch dieser blieb verwehrt. Aber auch davon ließ sich der SVN nicht entmutigen und drückte weiter auf den Ausgleich. In der 88. Minute wurden die Bemühungen dann belohnt. Ioannis Gkountoglou kam über Rechtsaußen, wollte den Ball in die Mitte flanken, verzog aber. Der Ball flog damit gefährlich nah ans Tor und lag plötzlich drin - 2:2. Aber das war den Hausherren noch nicht genug. Aindling konnte das Tempo nicht mehr mitgehen und Nordendorf versuchte alles um die Punkte hier zu behalten. In der 90. Minute kam dann erneut Joshua Aydogan am Elferpunkt an den Ball und erneut wurde er beim Klärungsversuch hart angegangen, auch hier hätte man wieder über einen Pfiff diskutieren können, aber die Erfahrung in diesem Spiel zeigte, das wäre vergebens gewesen. In der Schlussphase wurde es dann auch nochmal unschön. Ioannis Gkountoglou wurde von der Aindlinger Nr. 17 Dominik Miller erst unschön nach unten gedrückt und im Nachgang am Boden liegend in die Rippen getreten. Dies war eine eindeutige Tätlichkeit, die nicht geahndet wurde. Der schwache Schiedsrichter Heinrich Deutscher gab das Spiel, je länger es lief, zunehmend aus den Händen. Eigentlich hätte das Match aufgrund der zahlreichen Unterbrechungen auch noch einiges an Nachspielzeit verdient gehabt, aber auch dies hielt er nicht für nötig und beendete das Spiel pünktlich und mitten im Angriff des SVN.