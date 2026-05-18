Nordendorf erkämpft sich die Tabellenführung zurück...

Der SVN war heute zu Gast bei der Zweitvertretung des SSV Alsmoos Petersdorf. Nach den unnötigen Punktverlusten der letzten Wochen, wollte man heute wieder mit alter Überzeugung auftreten und konnte dabei auch wieder auf alle Mann zurückgreifen.
Nordendorf begann die erste Hälfte spielbestimmend, bis zur 14. Minute fehlten nur die zwingenden Torchancen. Dann kam der SVN aber langsam in Fahrt. Ioannis Gkountoglou lupfte den Ball am Torwart vorbei, allerdings nicht mit ausreichend Power, dass der Ball auch die Linie überqueren konnte. Die folgende Ecke versuchte Joshua Aydogan aus 16 Metern zu versenken, der Schuss wurde aber blockiert. Zwei Minuten später fiel aber dann das erlösende Tor. Dennis Rotter nahm sich den Ball, lief im Slalom durch die ganze gegnerische Abwehr und versenkte den Ball im kurzen Torwarteck. Die Chancen reihten sich nun aneinander. In Minute 20 setzte Sven Gruber einen Kopfball knapp übers Tor, 4 Minute später verpassten Christian Hollinger und Julian Mehring knapp nach Flanke von Joshua Aydogan. In der 37. Minute tauchte dann wieder Ioannis Gkountoglou nach Flanke allein vorm Tor auf, der Ball war allerdings etwas zu weit geschlagen, so dass der Keeper einen Ticken schneller am Ball sein konnte.
Nordendorf war im ersten Durchgang heute wieder sehr präsent und hatte das Spiel im Griff, nur mit Toren konnten sie sich nicht belohnen.
Durchgang zwei startete dann etwas besser für die Hausherren, aber ohne nennenswerte Torchancen. Bis zur 57. Minute konnten sie so aber weitere Angriffe der Gäste verhindern. Dann kam Joshua Aydogan nach Zuspiel von Julian Mehring zur Großchance, der starke Heim-Keeper konnte den Ball aber entschärfen. Auch drei Minuten später, als Christian Hollinger nach Doppelpass mit Ioannis Gkountoglou allein vorm Tor auftauchte, war der Torwart wieder zur Stelle. In der Folge ging den Jungs aus Petersdorf dann aber die Luft aus und Nordendorf presste sie zunehmend in die eigene Hälfte. Chancen gab es jetzt schon fast im Minutentakt. 66. Minute - Kopfball übers Tor von Julian Mehring, 68. Minute - Joshua Aydogan bleibt erneut am Keeper hängen, 73. Minute Tobias Stanikowski setzt einen Distanzschuss knapp übers Tor, 74. Minute - Ioannis Gkountoglou macht es ihm nach, 75. Minute - Julian Mehring findet sich völlig frei vorm Torwart, war aber vermutlich selbst überrascht und bleibt hängen. Es war jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis das zweite Tor fällt. Dem Druck konnten die Hausherren nicht ewig standhalten. In der 76. Minute war der Torwart gerade noch zur Stelle, als ihn sein eigener Verteidiger nach scharfer Flanke von Pascal Maierfels testete, eine Minute später knallte es dann aber doch. Ioannis Gkountoglou legte den Ball in die Mitte auf Julian Mehring der endlich das zweite Tor erzielte. Danach ging es minütlich weiter, sowohl Joshua Aydogan als auch Ioannis Gkountoglou hatten noch jeweils die Chance weiter zu erhöhen und schließlich auch noch zweimal Noah Hakenewert, der bei seinem Debut mit starker Leistung einstieg.
Heute ließ Nordendorf nichts anbrennen und hatte das Spiel zu jeder Zeit im Griff, nur die Torausbeute kann man heute bemängeln. Nun geht es nächste Woche im letzten Spiel auswärts gegen Verfolger TSV Meitingen II. "The Winner takes it all" - wer dieses Spiel für sich entscheidet, geht als Meister direkt in die Kreisklasse hoch.