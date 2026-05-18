Nordendorf erkämpft sich die Tabellenführung zurück...

– Foto: Philipp Dinger

Der SVN war heute zu Gast bei der Zweitvertretung des SSV Alsmoos Petersdorf. Nach den unnötigen Punktverlusten der letzten Wochen, wollte man heute wieder mit alter Überzeugung auftreten und konnte dabei auch wieder auf alle Mann zurückgreifen.

Nordendorf begann die erste Hälfte spielbestimmend, bis zur 14. Minute fehlten nur die zwingenden Torchancen. Dann kam der SVN aber langsam in Fahrt. Ioannis Gkountoglou lupfte den Ball am Torwart vorbei, allerdings nicht mit ausreichend Power, dass der Ball auch die Linie überqueren konnte. Die folgende Ecke versuchte Joshua Aydogan aus 16 Metern zu versenken, der Schuss wurde aber blockiert. Zwei Minuten später fiel aber dann das erlösende Tor. Dennis Rotter nahm sich den Ball, lief im Slalom durch die ganze gegnerische Abwehr und versenkte den Ball im kurzen Torwarteck. Die Chancen reihten sich nun aneinander. In Minute 20 setzte Sven Gruber einen Kopfball knapp übers Tor, 4 Minute später verpassten Christian Hollinger und Julian Mehring knapp nach Flanke von Joshua Aydogan. In der 37. Minute tauchte dann wieder Ioannis Gkountoglou nach Flanke allein vorm Tor auf, der Ball war allerdings etwas zu weit geschlagen, so dass der Keeper einen Ticken schneller am Ball sein konnte.