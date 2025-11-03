Norden hält Spannung nach Sieg im Gipfeltreffen aufrecht

Was am Wochenende los war

Durch zwei späte Treffer (1:0, 72.‘, 2:0, 90.‘+9) gelang Diekirch am Sonntag ein etwas überraschender Sieg gegen Minerva Lintgen. Durch diesen Erfolg rücken die Young Boys auf 3 Punkte an ihre Gäste heran. Schieren ging nach einer halben Stunde in Koerich mit 1:0 in Führung, kam besser aus der Pause und legte gleich das 2:0 nach, ehe die Hausherren zeitnah wieder für Spannung sorgen konnte (2:1, 55.‘). Wiederum kurz danach scheiterten die Gäste am Pfosten, am Ende sollte es beim knappen Schierener Sieg bleiben.

Verrückte sieben Minuten erlebten die zahlreich anwesenden und lautstarken Zuschauer im Gipfeltreffen zwischen Norden und Beggen. Dem 1:0 per Freistoß ins Torwarteck (21.‘) folgte nur 4 Zeigerumdrehungen später das 1:1 per Kopf (25.‘), ehe Norden einen zu kurz geklärten Ball zum postwendenden 2:1 verwertete (27.‘). Als Rocha dann herrlich aus rund 25 Metern zum 3:1 traf, stand der bislang unangefochtene Leader unter Druck. Zur 2.Halbzeit wechselte Beggen viermal, doch es war nicht der Tag der „Wichtelcher“: Olivieri schoss einen Elfmeter knapp rechts neben den Kasten. Beggen verpasste so den Anschluss, drückte am Ende aber und machte damit die Räume für den alles entscheidenden Konter auf (4:1, 90.‘+3). Norden rückt damit auf 3 Punkte an Beggen heran.

Rocha: „Wir gewannen fast jeden Zweikampf und nutzten quasi alle unsere Torchancen“

Tiago Rocha, Topstürmer von Norden 02: „Im großen Ganzen zeigten wir mehr Willen. Wir gewannen fast jeden Zweikampf und nutzten quasi alle unsere Torchancen, ich glaube aus deren fünf machten wir vier rein. Wir waren einfach besser im Spiel. Wir wussten, dass Beggen hinten viele Räume anbieten würde, da sie nur zu dritt dort spielten. Wir profitierten davon, in dem wir auf Konter spielten. Über das ganze Spiel waren wir wie gesagt besser. Mit der 3:1-Führung haben wir versucht, in der Mitte zuzumachen und dann weiter über Gegenangriffe zu agieren.

Wir hatten in der 2.Halbzeit vielleicht nicht so viele Torchancen und weniger Ballbesitz, doch wir ließen nichts zu und das 4:1 fiel dann nach einem der angesprochenen Konter. Hinten, in der Mitte und vorne waren wir gut, es war ein guter Tag für uns. Wir sind die erste Mannschaft, die Beggen schlagen konnte, das motiviert uns. Wir haben aber noch nichts erreicht, wir müssen weitermachen, sonst waren diese Punkte nicht wichtig. Die Meisterschaft ist noch lang und es liegt noch viel vor uns. Erst im Mai wird Bilanz gezogen.“

Useldingen lag nach 35 Minuten mit 2:0 gegen Hosingen in Führung, danach schlugen die Gäste durch jeweils einen Treffer kurz vor und kurz nach der Pause zum 2:2 zurück. Mit Anbruch der Schlussviertelstunde traf Ex-BGL-Ligue-Stürmer Mmaee zur Entscheidung während man beim FC Jeunesse nach der Partie mit dem Unparteiischen haderte. Ein kämpferisch starkes Gilsdorf setzte sich etwas überraschend, am Ende aber verdient mit 4:1 in Kehlen durch. Mit einem tollen Schuss aus rund 35 Metern traf der spätere Doppeltorschütze Lages zum 0:1 (25.‘), sein Teamkollege Oliveira lupfte den Keeper kurz darauf zum 0:2 (29.‘). In Unterzahl – Gästekeeper Pereira Gomes sah unmittelbar vor der Pause glatt rot – traf Gilsdorf gleich nach Wiederanpfiff zum vorentscheidenden 0:3.

In einer insgesamt mäßigen Partie zwischen Fels und Äischdall fielen immerhin sechs Tore, vier davon für die Hausherren, die sich damit wichtige Zähler im Abstiegskampf holen. Ein Debakel erlebte Aufsteiger Wintger gegen Mertzig, für das Decker alleine viermal beim 9:0-Auswärtserfolg traf, Gonzalez netzte mit seinen ersten Toren der Saison gleich dreimal. Mit diesem Kantersieg behält Mertzig Kontakt zu den Spitzenrängen.

