Allerdings schwappt auch die eine oder andere Empfehlung rein. So grüßte beispielsweise Kollege Pini anno 2019 vom Kilia-Platz in Kiel. Bestechen würde dieser Platz durch die älteste noch erhaltene Holztribüne Norddeutschlands. Der Platz wanderte daraufhin auf meine Bucketlist – wohl wissend, dass es etwas dauern könnte, bis ich wirklich mal dort aufschlage.

Im Sommer 2025 bot sich aber die Gelegenheit: ein verlängertes Wochenende mit der Familie in der Nähe von Lübeck. Ursprünglich hatte ich mich auf ein Heimspiel von Phönix Lübeck gefreut. Doch die Finalisierung des Spielplans und ein Trauerfall in der Familie machten dieses Vorhaben nahezu unmöglich. Dadurch rückte aber das Heimspiel von Kilia Kiel gegen den FC Dornbreite Lübeck in den Fokus.

Es folgte die erste Enttäuschung: Es gab nur eine von diesen unsäglichen Abrisskarten. Immerhin verlangte der Oberligist dafür nur 8 €.

Die Kilianer standen schon vor diesem letzten Spieltag als Meister der Oberliga fest, hatten aber nicht für die Regionalliga gemeldet – der Aufstieg ist für die Kieler finanziell nicht stemmbar. Rund um den Platz wird allerdings gerade viel geschaffen, sodass man annehmen kann, dass sie bei der nächsten Meisterschaft auch den Aufstieg in Angriff nehmen würden.

Als Erstes fiel mir der generelle Kontrast auf: Der alten Holztribüne (Baujahr 1919) steht eine moderne Stahlrohrtribüne gegenüber. Dazwischen liegt – leider – ein unglaublich hässlicher Kunstrasen, der so viele Markierungen hat, als könnte man sämtliche Freiluftsportarten darauf spielen.

Nun gut, ich kaufte mir einen Schal als Souvenir, eine Cola gegen den Durst, und stellte mich dann in die Schlange vor dem Grill. Von dort hatte ich eine perfekte Sicht auf die alte Holztribüne und fragte mich, von wo bis wo genau Norddeutschland geht.

Vielleicht orientiert sich diese Definition an der Grenze des Toastdreiecks. Also hört der fußballerische Norden dort auf, wo man mehr als ein Toastdreieck zur Wurst bekommt.

Dieser Gedanke war aber in dem Moment wieder hinfällig, als ich an der Reihe war. Sowohl die Bratwurst als auch der Schinkenbeißer kamen hier für 3,50 € im kompletten Brötchen.

Ich setzte mich erst einmal auf die Stahlrohrtribüne und sah zu, wie der Tabellenerste den Tabellenletzten nach allen Regeln der Kunst dominierte.

Der FC Dornbreite belegt abgeschlagen den letzten Platz in der Oberliga und hatte dem Meister hier nichts entgegenzusetzen.

Trotzdem gelang den Kielern im ersten Abschnitt nur ein Treffer. Ich nutzte die Pause und siedelte auf die historische Tribüne über.

Es roch dort wie in einem alten, muffigen Keller – aber das Gefühl, auf einer so alten Tribüne zu sitzen, war schon cool.

Kiel kam mit einem Doppelschlag aus der Kabine, verschoss noch einen Elfer, netzte aber trotzdem noch zweimal ein.

Dann war es Zeit, die Meisterschaft zu feiern. Ich machte noch ein paar Dutzend Bilder von der Tribüne und machte mich dann wieder auf den Heimweg.

Der Ausflug hatte sich auf jeden Fall gelohnt – auch wenn ich immer noch nicht weiß, wo Norddeutschland nun genau aufhört.

Glückwunsch zur Meisterschaft, Kilia.

Der Kutten König.