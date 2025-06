Norddeutsches Defensivtalent wechselt zu Rot Weiss Ahlen

Rohra, der in der Jugend des VfB Oldenburg ausgebildet wurde, beeindruckte durch seine körperliche Präsenz (1,90 m), seine Zweikampfstärke und seine Ruhe im Aufbauspiel. In der Hinrunde der Saison 2024/25 absolvierte er sieben Regionalliga-Einsätze für den VfB Oldenburg, bevor er im Februar 2025 auf Leihbasis zum OSC Bremerhaven wechselte, um dort weitere Spielpraxis im Herrenbereich zu sammeln.

„Connor ist ein junger Spieler mit gutem Potenzial und bereits ersten Erfahrungen auf Regionalliga-Niveau. Wir sehen in ihm einen entwicklungsfähigen Innenverteidiger, der unsere Defensive perspektivisch verstärken kann“, sagt Dennis Kocker, Sportvorstand von Rot Weiss Ahlen, auf der Vereinsinternetseite von RW Ahlen . „Für uns ist es wichtig, junge Spieler wie ihn zu integrieren und weiterzuentwickeln.“

Trainer Luka Tankulic zeigt sich ebenfalls zuversichtlich: „Mit Connor gewinnen wir einen sehr fokussierten Spieler, der trotz seines jungen Alters ein gutes Spielverständnis und ein klares Defensivverhalten mitbringt. Er ist lernwillig und passt genau in unser Profil.“

Für Rohra bedeutet der Wechsel nach Ahlen eine spannende Herausforderung: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung bei Rot Weiss Ahlen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr offen und zielgerichtet. Ich will mich hier sportlich weiterentwickeln, Verantwortung übernehmen und mich in der Oberliga beweisen.“

Mit der Verpflichtung von Connor Rohra setzt Rot Weiss Ahlen auf ein weiteres junges Talent, das nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich gut ins Teamgefüge passt. Der Innenverteidiger soll in der neuen Saison entscheidende Impulse in der Defensive setzen und sich in einem ambitionierten Umfeld weiter stabilisieren.