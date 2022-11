Norddeutscher Länderpokal: U16-Juniorinnen mit makelloser Bilanz

Niedersachsen – Hamburg 4:0 (1:0, 0:0, 3:0), Tore: 1:0 (6.) Maila Herzig, 2:0 (45.)

Mathea König, 3:0 (57.) Klara Wittrock, 4:0 (59.) Lilly Nele Damm per Foulelfmeter.

Obwohl zwei Treffer erst in den Schlussminuten fielen, war der Erfolg der stets

spielbestimmenden NFV-Auswahl auch in der Höhe verdient.

Niedersachsen – Schleswig-Holstein 2:0 (0:0, 1:0, 1:0), Tore: 1:0 (21.) Damm, 2:0

(59.) Damm.

Bereits nach dem ersten Drittel hätte es laut Thomas Pfannkuch aufgrund einer

Vielzahl an guten Chancen 4:0 für Niedersachsen stehen können. Doch die NFVAuswahl hatte auch Glück, als der Gegner in der Schlussminute des ersten Drittels

nur die Latte des NFV-Tores traf. Mit einem perfekten Start ins zweite Drittel nach

Treffer durch Lilly Nele Damm wurde der Grundstein für einen verdienten Sieg

gelegt, den Damm mit ihrem dritten Turniertreffer in der Schlussminute ausbaute.

Bremen – Niedersachsen 0:1 (0:1, 0:0, 0:0), Tor: 0:1 (12.) Sophia Marie Schalke

Aufgrund der klareren Torchancen und größeren Spielanteile fiel der NFV-Erfolg

auch gegen unbequeme Bremerinnen verdient aus. Das Tor des Spieles gelang

Sophia Marie Schalke bereits im ersten Drittel mit einem aus gut 18 Metern direkt

verwandelten Freistoß.

Die weiteren Ergebnisse: Bremen – Schleswig-Holstein 2:3, Bremen – Hamburg 2:0,

Hamburg – Schleswig-Holstein 1:2

Die Tabelle:

1. Niedersachsen (7:0 Tore, 9 Punkte),

2. Schleswig-Holstein (5:5 Tore,

6 Punkte),

3. Bremen (4:4 Tore, 3 Punkte),

4. Hamburg (1:8 Tore, 0 Punkte)

Das NFV-Aufgebot: Sanne Albring, Lene Blömer, Merete Drees, Antonia Heilker,

Klara Wittrock (alle SV Meppen), Lilly Nele Damm, Mathea König, Hanna-Marie

Mitschke (alle VfL Wolfsburg), Hanna Derendarz, Maila Herzig, Anna Schitteck (alle

Lehndorfer TSV), Melike Cizme (Spielvereinigung 20 Brakel), Sema Mikayilli (Hannover 96), Sophia Marie Schalke (SVG Aurich), Eva Pia Simonsen (TuS Erbstorf), Neele Wunsch (Eintracht Braunschweig).

Einladungen vom DFB

Die deutsche U 16-Juniorinnen-Nationalmannschaft bestreitet zwei Länderspiele

gegen Norwegen. Gespielt wird am Donnerstag, 17. November, um 16 Uhr und am

Samstag, 19. November, um 18.30 Uhr im Münsteraner Preußenstadion. DFBTrainerin Friederike Kromp nominierte u.a. Lilly Nele Damm (VfL Wolfsburg) und Maila Herzig (Lehndorfer TSV).

Ein U15-Juniorinnen-Kader-Lehrgang des DFB findet vom 13. bis 16. November am

DFB-Campus in Frankfurt statt. Einladungen von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann

erhielten u.a. Lilly Bartke (SV Meppen) und Neele Wunsch (FT Braunschweig).

Dankeschönwochenende: Die niedersächsischen Ehrenamtspreisträger

werden vom 10. bis 12. März 2023 beim NFV in Barsinghausen geehrt. Rund 1,7 Millionen engagieren sich als Ehrenamtliche oder Freiwillige in fast 24.500

Vereinen in Deutschland rund um den Fußball. Ohne deren Einsatzwillen und

Begeisterungsfähigkeit würde in den Vereinen wohl kaum etwas funktionieren.

Diesen Frauen und Männern möchte der DFB Dank sagen. Deshalb wird der DFB-Ehrenamtspreis in diesem Jahr deutschlandweit bereits zum 25. Mal vergeben.