Norbert Philipp: "Aufstieg des KFC ist ein realistisches Ziel"

Der neu formierte KFC Uerdingen will eine gute Rolle spielen. – Foto: Ralph Görtz

Seit rund 150 Tagen ist Norbert Philipp Vorsitzender des Oberligisten KFC Uerdingen. Als der Verein im vergangenen Sommer vor dem Aus stand, hat er als Teil der „Freunde und Förderer“ Verantwortung übernommen. Wie fällt sein Fazit zur abgelaufenen Saison aus? Und wo sieht er den Verein mittelfristig? Diese und weitere Fragen hat er im Interview beantwortet.

Norbert Philipp Mein erster Berührungspunkt war mein erstes Heimspiel in der Grotenburg 1981, damals noch 1. Bundesliga gegen den HSV. Auch wenn der Verein verloren hat und in dem Jahr abgestiegen ist, war ich dann mit dem blau-roten Virus infiziert – und bin es nun über 40 Jahre. In den guten Zeiten im Europapokal, genauso wie in den schlechten Zeiten der sechsten Liga.

Herr Philipp, was waren Ihre ersten Berührungspunkte mit dem KFC Uerdingen? Wie war das Gefühl damals und wie hat sich das über die Jahre vielleicht entwickelt oder verändert?

PHILIPP Im Wesentlichen war es ein Erstkontakt mit Jörg Wieczorek im Rahmen des Ligaspiels gegen den MSV Duisburg. Als die Probleme des Vereins wieder offenkundig geworden sind, waren wir beide der Meinung, jetzt muss geholfen werden. Denn man kann sich nur das vorwerfen lassen, was man nicht getan hat. Und wegducken galt nicht, weil der Verein ja wirklich kurz vor dem Ende stand. Und dann hab ich gesagt, ich wäre auch bereit, zu helfen.

Wann war für Sie klar, dass Sie auch beim KFC Verantwortung übernehmen und Vorstand werden wollen?

Sie waren ja beim Eishockeyverein in Wilhelmshaven in gleicher Funktion tätig. Wie hilft Ihnen das und diese Erfahrung jetzt beim KFC Uerdingen?

Philipp Ja, es sind im Wesentlichen eigentlich zwei Punkte, in denen ich Parallelen sehe. Zum einen die Wirtschaftlichkeit. Es war auch bei uns in Wilhelmshaven beim Eishockey das Thema, dass wir uns schuldenfrei entwickeln wollten, was auch dann in den vier Jahren, in denen ich Verantwortung getragen habe, auch geglückt ist. Bis hin zum Regionalliga-Titel, also dem höchsten Titel im Amateur-Eishockey-Sport. Der andere Punkt ist: Ein Verein menschelt. Er ist die Summe der Mitglieder, der Fans, et cetera – und das ist schon was Besonderes. Diese beiden Sachen zu vereinen, da, glaube ich, hilft mir auch die Erfahrung, die ich hier in Wilhelmshaven sammeln konnte.

Wie viel Arbeit ist es momentan, den KFC Uerdingen zu führen?

PHILIPP Also ich sage mal, wenn man das auf einen Tag runterbricht, beschäftige ich mich durch Telefonate, Meetings und Kontaktpflege bei Sponsoren et cetera schon zwei bis drei Stunden am Tag mit dem Verein.

Es sind jetzt ungefähr 150 Tage, die Sie im Amt sind. Gab es in diesen Tagen mal einen Moment, wo Sie gedacht haben: „Oh, das hätte ich jetzt aber nicht so erwartet“?

Philipp Den einen Moment gab es sicherlich nicht. Ich hab ja auch schon bei anderen Statements gesagt, dass die Größe des Vereins immer noch ein Thema ist, das mich wirklich umtreibt. Ich habe mich auch immer gefragt, wie man in der Vergangenheit mit weniger Personen im Vorstand das überhaupt gewuppt bekommen hat. Ich glaube, wir haben uns gut entwickelt. Wir arbeiten als Team im Vorstand und die Erfolge konnte man im letzten Jahr, denke ich, schon erkennen.

Jetzt haben Sie die Erfolge angesprochen. Wie fällt denn Ihr Fazit zur abgelaufenen Saison aus?

Philipp Wir hatten ja zu Beginn der Saison gesagt, wir wollen unter die ersten Sechs. Das ist uns ja auch gelungen. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden. Wir hatten immer Tuchfühlung zum Aufstiegsplatz. Rückwirkend muss man sagen, wenn man das eine oder andere Spiel ein bisschen konstanter gestaltet hätte, wäre vielleicht auch der Aufstieg drin gewesen. Aber das eine ist das Sportliche, das andere ist das Wirtschaftliche. Und das wäre schon sehr herausfordernd geworden, direkt zu sagen: Wir gehen den nächsten Schritt in die Regionalliga.

Jetzt wirkt es nach außen beim KFC Uerdingen recht ruhig momentan. Man könnte fast sagen, geradezu langweilig. Wie empfinden Sie das?

Philipp Also da ich täglich ja sehr eingebunden bin, finde ich es erst mal nicht langweilig, sondern normal. Wir haben ja auch als eine der wichtigen Prämissen immer ausgegeben, dass wir weg wollen von diesem Skandalimage. Wir wollen mit sportlicher Expertise und Erfolgen in der Zeitung stehen und ich glaub, das gelingt uns auch. Es gab in der abgelaufenen Saison nichts, was da jetzt sonderlich negativ war, sondern wir haben die Punkte nach und nach abgearbeitet. Das, was wir versprochen haben, haben wir umgesetzt und so soll es auch weitergehen. Ich möchte den Verein nicht mehr negativ in den Schlagzeilen sehen, durch nicht gezahlte Gehälter oder durch Querelen im Verein. Das ist nicht das, wofür wir angetreten sind.

Was hat in der vergangenen Saison sportlich gut funktioniert und was muss sich zwingend verbessern?

Philipp Wir hatten die jüngste Mannschaft in der Liga und man muss ja auch berücksichtigen, dass wir sehr wenig Zeit hatten, um diesen Kader zusammenzustellen. Von daher sag ich immer Chapeau in Richtung sportlicher Leitung, dass wir diesen Kader hatten, der durchweg guten Fußball gespielt hat. Natürlich hätte es bei ein, zwei Spielen besser laufen können. Aber wir hatten eine sehr, sehr stabile Abwehr. Wenn man überhaupt von Problemen oder Verbesserungsstellschrauben reden kann, dann ist es sicherlich der Sturm gewesen, wo wir genug Chancen hatten und eigentlich zu wenig Tore geschossen haben. Und das sieht jetzt mit den Neuverpflichtungen, die wir getätigt haben, ganz anders aus.

Jetzt haben Sie als Ziel für das kommende Jahr den Aufstieg ausgegeben. Ist das mehr ein Wunsch oder auch ein realistisches Ziel angesichts der nominell doch stärkeren Liga?

Philipp Also für uns ist es jetzt nicht nur ein ausgegebenes Ziel und wir schauen dann mal. Meine Positionierung war da relativ klar, dass ich sage, der Aufstieg ist das Ziel. Und ich glaube, wir fahren immer gut damit, auf uns selbst zu gucken. Ich vermag nicht, die Stärke anderer Mannschaften einzuschätzen. Umgekehrt, glaube ich, können andere im Moment auch nicht die Stärke des KFC Uerdingen einschätzen. Die Neuverpflichtungen, die wir getätigt haben, sind für alles Verstärkungen. Wir haben weiterhin eine stabile Abwehr und mit den Offensivspielern, die wir verpflichtet haben, glaube ich schon, dass das Ziel realistisch ist, aufzusteigen. Und dieser Verein gehört auch, wenn die Strukturen stehen, definitiv in die Regionalliga. Und um die weiter aufzubauen, haben wir jetzt ein weiteres Jahr Zeit in der Oberliga.

Ab welcher Platzierung wäre das dann eine Enttäuschung die Saison schon ab dem zweiten Platz?

Philipp Wenn wir alles geben, eine ordentliche Saison spielen und wir werden am Ende Zweiter, dann ist sicherlich das ausgerufene Ziel „Aufstieg“ nicht erreicht. Aber ich würd dann nicht von einer Enttäuschung sprechen. Es braucht klare Ziele, wo es hingehen soll. Im Berufsleben wie im Sportverein. Ich bin wirklich guter Dinge, dass wir am Ende der Saison auf Platz eins stehen werden und dann entsprechend den Aufstieg auch hinbekommen.

Wie viele Jahre Oberliga könnte sich der KFC Uerdingen denn leisten?

Philipp Der Verein mit seinen Strukturen ist kein Oberligaverein. Sei es die Fanbasis, das Stadion oder die generelle Erwartungshaltung, die in Krefeld immer an den Verein herangetragen wird. Mit jedem Jahr, das der Verein in der Oberliga spielt, wird die Attraktivität des Vereins kleiner und auch das Interesse. Das ist auch gar keine negativ gemeinte Abwertung gegenüber der anderen Vereine in der Liga. Aber wir setzen uns eigene Ziele. Dafür sind wir angetreten. Wir wollen den Verein wieder erfolgreich machen, auf eine breite wirtschaftliche Basis bestellen – und das ist sicherlich in der Regionalliga deutlich einfacher als in der Oberliga.

Das Ende des Insolvenzverfahrens war ja ein bedeutender Tag für den Verein. Hatte das auch Auswirkungen auf das Interesse möglicher Sponsoren?

Philipp Es gab im Vorfeld den einen oder anderen Sponsor, der auch gesagt hat, also wir würden jetzt gerne erst mal abwarten. Ihr seid jetzt zunächst kommissarisch im Amt, seid immer noch in der Insolvenz, sprecht uns an, wenn das Verfahren abgeschlossen ist. Das haben wir danach auch getan und wir haben auch den einen oder anderen neuen Sponsor für uns gewinnen können. Zur Saisoneröffnung werden dann auch die Fans sehen, welche neuen Sponsoren wir an Bord haben. Wir haben die Sponsorenbasis noch weiter ausgeweitet und wir sind auch weiter in den Gesprächen mit Unternehmen, um die für den KFC gewinnen zu können.

Wie ist da der Stand mit den städtischen Töchtern als potenzielle Sponsoren?

Philipp Lassen Sie sich mal überraschen, was dann in Zukunft präsentiert wird.

Manche Sponsoren hatten recht lange gezögert, ist das dann auch ein Vertrauensproblem?

Philipp Wenn ein Verein fünfmal durch ein Insolvenzverfahren gelaufen ist und dann wieder neue Menschen kommen, jetzt lassen wir mal den beruflichen Hintergrund von uns außen vor, ist jeder erst mal skeptisch und stellt natürlich die berechtigte Frage, was wir jetzt anders machen wollen. Das Vertrauen muss man sich erarbeiten und wir sehen aufgrund des Sponsorenzulaufes, dass es jetzt zurückkommt. Wir haben nicht nur große Töne nach außen präsentiert, sondern wir haben auch geliefert. Wir haben 60 Sponsoren gewonnen im Laufe der Saison, sind aber mit null gestartet. Wir sind weiterhin schuldenfrei und sagen offensiv, dass im nächsten Jahr ein Aufstieg möglich ist. Und ein Aufstieg ist auch deshalb möglich, weil sich die wirtschaftliche Basis deutlich verbessert hat.

Wie würden Sie denn die wirtschaftliche Gesundheit des Vereins aktuell auf einer Skala von eins bis zehn bewerten und was wäre dann der nächste große Schritt in Sachen Stabilität?

Philipp Ich sehe uns bei einer acht von zehn. Wir hätten die Spieler nicht verpflichtet, wenn wir nicht auch hier wirtschaftlich so aufgestellt wären, dass es zu Problemen kommen könnte. Aber wir müssen im Laufe des Spielbetriebes dann schauen, den nächsten Schritt zu gehen. Was wird uns die Regionalliga kosten? Was müssen wir noch tun, um dahin zu kommen? Und dann werden wir diese Wege gehen. Der sportliche Erfolg steht im Vordergrund und der zieht dann zwangsläufig auch den wirtschaftlichen Erfolg hinterher.

Die Fanszene des Vereins wirkt nach wie vor gespalten. Wie soll der Verein wieder geeint werden?

Philipp Es gibt eine Fraktion, da spielt es eigentlich keine Rolle, was wir machen. Da ist man generell dagegen. Und auf der anderen Seite gibt es welche, die auch generell jubeln, wenn wir etwas machen. Ich bleibe dabei, die Wahrheit liegt in der Mitte. Im Stadion selber empfinde ich das nicht so, dass das dort eine Spaltung herrscht. Ich glaube, wir hatten auch im Stadion eine sehr harmonische Saison. Wir hatten den Zuschauerschnitt, den wir kalkuliert haben. Und was besonders wichtig ist, ich habe lange nicht mehr so viele Jugendliche und Kinder im Stadion gesehen wie jetzt in der abgelaufenen Saison. Das ist auch ein Ergebnis unseres Konzepts.

Bei der jüngeren Vergangenheit des Vereins sind Sie ja sicher darauf bedacht, unnötige Ausgaben zu vermeiden. Jetzt haben die Fans den Verein durch manche Aktionen ein bisschen Geld gekostet. Was sind da mögliche Handlungsoptionen für Sie?

Philipp Wir sind im regen Austausch mit dem Fanbeauftragten und auch dem Fanbeirat, dass dies im nächsten Jahr nicht mehr passieren darf. Die Strafen kumulieren sich. Es gehört sich einfach nicht, Becher oder Feuerzeuge zu schmeißen. Wir erwarten von unseren Fans generell ein vernünftiges Auftreten. Auch bei Auswärtsspielen, weil wir sind dann Gäste in anderen Stadien, so sollten wir uns entsprechend verhalten. Wir werden jetzt noch genauer hinschauen und sofern wir die Täter ermitteln können, werden wir auch dann persönlich gegen die einzelnen Personen vorgehen.

Wann kommt der Grotifant wieder?

Philipp Er wird wiederkommen und es wird nicht mehr ganz so lange dauern, dass er wieder auf dem Rasen steht. Wenn man so ein bekanntes Maskottchen hat, dann will man es auch präsentieren. Auch er ist ein Bindeglied in Richtung junge Zuschauer und hat auch medial eine weite Strahlkraft.

Jetzt stehen zwei Spiele an, bei denen die Grotenburg wieder recht voll werden könnte und wird. Zum Beispiel beim Testspiel gegen Delay Sports Berlin. Können Sie die Kritik an der Gegnerauswahl nachvollziehen und wie begegnen Sie diesem Unverständnis?

Philipp Es gibt sicherlich viele, die sagen, die Art unseres Spielgegners ist nicht die meine. Das muss man akzeptieren. Es ist ja auch nicht generell so, dass wir jetzt nur gegen Delay Sports spielen, sondern es ist ein Vorbereitungsspiel von vielen. Auf der anderen Seite muss man aber auch dort den sportlichen Erfolg anerkennen. Die Mannschaft entwickelt sich Schritt für Schritt nach oben. Es gibt großes Interesse an dem Spiel. Wir haben 3500 Karten verkauft. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Südtribüne dann mit 5000 Zuschauern voll kriegen. Und natürlich ist es ein Testspiel gegen einen Gegner, der auch eine immense mediale Präsenz hat und dadurch auch dem KFC Uerdingen einen Mehrwert bringt. Nicht nur auf der Einnahmenseite, sondern auch wieder medial bundesweit positiv belegt zu werden.

Das andere Spiel, was in der Grotenburg stattfinden wird, ist das DFB-Pokalspiel des SC St. Tönis. Wie sehr schmerzt es Sie, dass der Sportclub das Highlightspiel in Ihrem Wohnzimmer feiern kann?

Philipp Erst einmal Glückwunsch nach St. Tönis, dass es der Mannschaft gelungen ist, sich über den Niederrheinpokal für die DFB-Pokalrunde zu qualifizieren. Ja, es ist unser Wohnzimmer, aber wir haben sportlich kein Problem damit, dass das Spiel dort ausgetragen wird. Wir sind Mieter dieses Stadions, wir sind nicht Eigentümer dieses Stadions. Und natürlich drücke ich der Nachbarmannschaft St. Tönis die Daumen, dass vielleicht eine Pokalsensation gelingt. Das ist selbstverständlich und gehört zu einer guten Nachbarschaft dazu, insbesondere, wenn man in der gleichen Liga spielt.

Apropos Nachbarschaft, da gibt es ja in Krefeld auch noch den einen oder anderen Verein. Welcher Klub ist aus Ihrer Sicht denn die Nummer eins in der Stadt, der KFC oder die Pinguine?

Philipp Im Moment, auch aufgrund der Zugehörigkeit, muss man sagen: Jetzt sind es die Pinguine, denen wir ja auch aufrichtig gratuliert haben für den Aufstieg in DEL. Perspektivisch wünsche ich mir, irgendwann wieder auf Augenhöhe zu sein. Aber es gibt ja auch noch mehr Vereine in der Stadt. Vieles fokussiert sich immer auf den KFC Uerdingen und die Krefeld Pinguine. Wir haben die HSG im Handball, wir haben die Ravens im Football. Und ich glaube, wenn man es miteinander gestaltet und sich bei der Spieltagsansetzung einig wird, dass davon alle in der Stadt profitieren und die Krefelder ohne Überschneidungen mehrere Vereine besuchen können.

Wenn Sie den KFC Uerdingen in fünf Jahren beschreiben könnten, wie sieht das Bild aus, das Sie dann vor Augen haben?

Philipp Ein weiterhin solider geführter Verein in einer höheren Liga mit einer noch breiteren Sponsorenbasis. Mein größter Wunsch wäre, dass dann auch bei jedem im Kopf drin ist, dass die ganzen Skandal-Jahre endgültig abgehakt sind – und wir weiterhin so solide und ruhig arbeiten können, wie wir es jetzt im ersten Jahr schon machen konnten.