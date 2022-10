Norbert Lewke, SG Schluchsee/Feldberg: "Viel Pech im Abschluss" Interview mit dem Trainer der SG Schluchsee/Feldberg

Lewke: Wir spielen deutlich besser als es unsere Punkteausbeute hergibt. Wir haben extrem viel Pech im Abschluss. Die Mannschaft will. Es braucht nun aber schnellstens einer Wende, damit wir den Anschluss ans Mittelfeld nicht verlieren.



BZ: Ihre Mannschaft stellt gemessen an eigenen Treffern den schwächsten Angriff der Liga. Woran hapert es?

Lewke: Das bereits genannte Abschlusspech hat die Mannschaft verunsichert. Zuletzt ist sicher auch ein wenig die Nervosität gestiegen. Da ist schon der Teufel drin bei uns. Die Jungs müssen an sich arbeiten, das ist auch der einzige Vorwurf den wir als Trainerteam aktuell machen können. Selbst erzielen können wir Trainer die Tore nämlich nicht.



BZ: Seit dem Aufstieg 2018/19 geht es für die Mannschaft permanent gegen den Abstieg, das strapaziert. Wie ist es um das Nervenkostüm der Spieler bestellt?

Lewke: Positiv ist, wir haben Erfahrung mit solchen Situationen. Das macht es aber nicht einfacher, die Spieler immer wieder aufs Neue zu motivieren. Wir wollten einen Platz im Mittelfeld erreichen in dieser Saison. Es gilt jetzt nicht die Köpfe hängen zu lassen, sondern mit Elan den Erfolg herbeizuholen.



BZ: Am Sonntag erwarten Sie mit Ihrer Elf die DJK Donaueschingen II.

Lewke: Das ist eine offensivstarke Mannschaft, die bereits 20 Tore erzielt hat. Wir müssen das Spiel gewinnen, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Der Tabellendritte hat aktuell erst 13 Zähler, es ist noch alles eng beisammen. Jetzt muss jeder bei uns ein wenig mehr machen.