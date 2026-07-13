 2026-07-09T13:54:06.091Z

Vereinsnachrichten

Norbert Jurczyk im Talk bei GUGI‘s Plauderecke

von Florian Kohnke · Heute, 00:18 Uhr · 0 Leser

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🎙️ GUGI‘S Plauderecke – Neue Folge mit Norbert Jurczyk

Wie ihr es von den GUGI’S kennt, erwartet euch auch in dieser Folge wieder jede Menge GUGI‘S-Chaos, gute Unterhaltung und spannende Einblicke.

https://open.spotify.com/episode/1XhFL09hbUS8dr4LnfUI8s?si=PN-qPLMVT9qD5is2zeqayw&utm_source=copy-link


Unser besonderer Gast ist Norbert Jurczyk, der im Fußballkreis Neuss und beim @svglehn bestens bekannt ist. Gemeinsam sprechen wir offen über den SV Glehn, den Fußballkreis und viele Themen, die den Amateurfußball bewegen.

Freut euch außerdem auf Sprachnachrichten von Jugendtrainern, ehrliche Gespräche, interessante Geschichten und natürlich die lockere Atmosphäre, die unsere Plauderecke ausmacht.

Eine Folge voller Fußball, Spaß und spannender Einblicke – hört rein!

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