Nora Meyer: Ihr Wort hat Gewicht

Dr. Nora Meyer hat das Medizinköfferchen griffbereit, und auch die Social-Media-Kanäle der SG Vulkaneifel-Meerfeld bespielt sie. Das sind nur zwei von mehreren Tätigkeiten, die sie beim A-Ligisten ausübt. – Foto: Sebastian Schwarz

Als Co-Trainerin eines Männerteams ist Dr. Nora Meyer im regionalen Fußball eine Ausnahme: Im gesamten Fußballverband Rheinland gibt es nur wenige Frauen, die in solchen Positionen tätig sind. Akzeptanzprobleme sieht die 29-Jährige bei der SG Vulkaneifel-Meerfeld keine. „Die allermeisten Spieler kenne ich seit Jahren, auch auf der Mannschaftsfahrt bin ich dabei. Wenn man die Charaktere so gut kennt und weiß, wie die Spieler ticken, sieht man die Dinge noch mal anders. Die Jungs scherzen mit mir, ohne dass sie respektlos sind“, berichtet Meyer, die ein Studium der Gesundheitswissenschaften in Bochum, Mainz und Köln absolviert hat. Aktuell arbeitet sie als kommunale Gesundheitsmanagerin bei der Kreisverwaltung in Daun.