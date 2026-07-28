Nolte köpft Germania zum Titel beim Calenberger Masters Neues Turnierformat feiert erfolgreiche Premiere – Egestorf gewinnt Bezirkskonkurrenz, schwere Verletzung überschattet den Finaltag von red · Heute, 10:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Mit einem Last-Minute-Treffer hat sich der 1. FC Germania Egestorf-Langreder den Titel bei den erstmals ausgetragenen Calenberger Masters gesichert. Das neue Turnierformat mit einer Trennung zwischen Kreis- und Bezirksebene fand viel Zuspruch, wurde jedoch von der schweren Verletzung eines Spielers des TSV Goltern überschattet.

Die Stadtmeisterschaften präsentierten sich 2026 in einem neuen Gewand. Unter dem Namen Calenberger Masters wurde das Turnier erstmals in zwei Wettbewerbe aufgeteilt: Während die Kreisvereine in zwei Dreiergruppen gegeneinander antraten, spielten die Bezirksligisten und höherklassigen Teams den Titel in einer Fünfergruppe aus. Kurzfristig hatte der TV Jahn Leveste seine Teilnahme abgesagt. Auf Kreisebene setzte sich der SV Degersen durch. Nach einem ausgeglichenen Finale gegen Gastgeber VSV Hohenbostel fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen zugunsten des SV Degersen.

Germania dominiert die Vorrunde und entscheidet das Finale spät In der Bezirkskonkurrenz bestätigte der 1. FC Germania Egestorf-Langreder seine Favoritenrolle. Die Mannschaft von Trainer Boris Besovic gewann sämtliche Vorrundenspiele und zog als Tabellenerster in das Endspiel gegen den polnischen Gastverein KS 1946 Rokita Brzeg Dolny ein. Die Gäste aus Niederschlesien erwiesen sich dabei als die Überraschungsmannschaft des Turniers und sicherten sich verdient den Finaleinzug. Im Endspiel entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der lange kein Treffer fiel. Erst in der Schlussminute sorgte Cristiano Nolte für die Entscheidung. Der Angreifer köpfte den Ball zum 1:0 ins Netz und sicherte der Germania den Turniersieg.