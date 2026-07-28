Nolte köpft Germania zum Titel beim Calenberger Masters

Mit einem Last-Minute-Treffer hat sich der 1. FC Germania Egestorf-Langreder den Titel bei den erstmals ausgetragenen Calenberger Masters gesichert. Das neue Turnierformat mit einer Trennung zwischen Kreis- und Bezirksebene fand viel Zuspruch, wurde jedoch von der schweren Verletzung eines Spielers des TSV Goltern überschattet.
Die Stadtmeisterschaften präsentierten sich 2026 in einem neuen Gewand. Unter dem Namen Calenberger Masters wurde das Turnier erstmals in zwei Wettbewerbe aufgeteilt: Während die Kreisvereine in zwei Dreiergruppen gegeneinander antraten, spielten die Bezirksligisten und höherklassigen Teams den Titel in einer Fünfergruppe aus. Kurzfristig hatte der TV Jahn Leveste seine Teilnahme abgesagt.
Auf Kreisebene setzte sich der SV Degersen durch. Nach einem ausgeglichenen Finale gegen Gastgeber VSV Hohenbostel fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen zugunsten des SV Degersen.
In der Bezirkskonkurrenz bestätigte der 1. FC Germania Egestorf-Langreder seine Favoritenrolle. Die Mannschaft von Trainer Boris Besovic gewann sämtliche Vorrundenspiele und zog als Tabellenerster in das Endspiel gegen den polnischen Gastverein KS 1946 Rokita Brzeg Dolny ein.
Die Gäste aus Niederschlesien erwiesen sich dabei als die Überraschungsmannschaft des Turniers und sicherten sich verdient den Finaleinzug. Im Endspiel entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der lange kein Treffer fiel. Erst in der Schlussminute sorgte Cristiano Nolte für die Entscheidung. Der Angreifer köpfte den Ball zum 1:0 ins Netz und sicherte der Germania den Turniersieg.
Besovic zeigte sich mit dem Titelgewinn zufrieden, sah aber auch Verbesserungspotenzial. „Ich bin glücklich, keiner hat sich verletzt“, sagte der Trainer nach dem Finale und ergänzte mit Blick auf die Chancenverwertung: „Du musst es souveräner und konsequenter spielen.“
Trotz des sportlich erfolgreichen Verlaufs wurde das Turnier von einer schweren Verletzung überschattet. Im letzten Vorrundenspiel zwischen dem TSV Goltern und Germania Egestorf verletzte sich Janik Haase schwer am Knöchel. Nach mehr als 30 Minuten Behandlung auf dem Spielfeld wurde der Spieler mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Später wurde ein Teilriss der Achillessehne diagnostiziert. Die Begegnung wurde beim Stand von 1:0 für die Germania nicht mehr fortgesetzt.
Nach der langen Unterbrechung entschieden sich die Trainer aller Mannschaften gemeinsam dafür, das Spiel um Platz drei zwischen dem TSV Barsinghausen und dem TSV Kirchdorf nicht regulär auszutragen. Stattdessen wurde der dritte Platz im Elfmeterschießen ermittelt, das Kirchdorf mit 4:3 für sich entschied.
Trotz der unschönen Begleitumstände zog der Ausrichter VSV Hohenbostel ein positives Fazit. „Es ist auch trotz der schweren Verletzung ein rundum gelungener Tag für alle Mannschaften gewesen“, sagte Organisator Christian Dietrich auf der Homepage der Germanen. Insbesondere die Trennung zwischen Kreis- und Bezirksebene habe sich aus seiner Sicht bewährt. Ob das neue Format dauerhaft Bestand haben wird, wollen die beteiligten Vereine nach dem Turnier gemeinsam beraten.