Noll sichert knappen Auswärtssieg
Hannover 96 gewinnt umkämpftes Duell in Bielefeld dank Elfmeter und starker Schlussphase des Keepers
Hannover 96 hat sich in einer intensiven und phasenweise hektischen Partie bei Arminia Bielefeld mit 1:0 durchgesetzt. In einer ausgeglichenen Begegnung entschieden ein verwandelter Strafstoß von Enzo Leopold und ein überragender Torhüter Nahuel Noll die Partie zugunsten der Niedersachsen.
Zäher Beginn mit Vorteilen für Bielefeld
Die Gastgeber erwischten den besseren Start und setzten früh offensive Akzente, insbesondere über die rechte Seite. Hannover benötigte rund 20 Minuten, um selbst ins Spiel zu finden. Erste Chancen durch Kolja Oudenne und Benjamin Källman blieben jedoch ungenutzt, während Bielefeld defensiv kompakt stand.
Auch nach der Pause startete die Arminia druckvoll und kam zu einer Großchance. Doch die entscheidende Szene folgte nach einer Stunde: Nach einem Handspiel im Strafraum entschied der Video-Assistent auf Elfmeter. Kapitän Enzo Leopold verwandelte sicher zur 1:0-Führung (63.) und brachte Hannover damit auf die Siegerstraße.
Dramatische Schlussphase auf der Alm
In den Schlussminuten entwickelte sich eine hitzige Druckphase der Gastgeber. Hannover verteidigte leidenschaftlich, angeführt von Torhüter Nahuel Noll. Der Keeper parierte mehrere gefährliche Abschlüsse, darunter einen wuchtigen Versuch in der Nachspielzeit.
Für zusätzliche Dramatik sorgte eine aberkannte Szene tief in der Nachspielzeit: Nach einem Freistoß verlor Noll im Luftduell den Ball, doch der anschließende Treffer wurde wegen Handspiels zurecht nicht anerkannt. Weitere Standardsituationen überstand Hannover mit Mühe, ehe der Schlusspfiff den umkämpften Auswärtssieg besiegelte.
Wichtige Punkte im Aufstiegsrennen
Mit dem knappen Erfolg nimmt Hannover 96 drei wichtige Punkte mit und beweist erneut defensive Stabilität in Druckphasen. Matchwinner Noll hielt den Sieg fest, während Leopold vom Punkt die nötige Effizienz zeigte – eine Kombination, die im Saisonendspurt noch entscheidend werden könnte.