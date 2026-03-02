Noll sichert knappen Auswärtssieg

Zäher Beginn mit Vorteilen für Bielefeld

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und setzten früh offensive Akzente, insbesondere über die rechte Seite. Hannover benötigte rund 20 Minuten, um selbst ins Spiel zu finden. Erste Chancen durch Kolja Oudenne und Benjamin Källman blieben jedoch ungenutzt, während Bielefeld defensiv kompakt stand.

Auch nach der Pause startete die Arminia druckvoll und kam zu einer Großchance. Doch die entscheidende Szene folgte nach einer Stunde: Nach einem Handspiel im Strafraum entschied der Video-Assistent auf Elfmeter. Kapitän Enzo Leopold verwandelte sicher zur 1:0-Führung (63.) und brachte Hannover damit auf die Siegerstraße.