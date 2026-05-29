Nohn will die „Wahnsinnssaison“ krönen 

Die von Rainer Müller (links) trainierte SG Mettendorf/Utscheid geht als Favorit in die Partie gegen den noch klassentieferen SV Fortuna Nohn mit Spieler-Co-Trainer Peter Schröder. – Foto: FuPa (2)

Im Eifeler Kreispokalfinale der A- und B-Ligisten stehen sich am Samstag ab 15.30 Uhr in Rommersheim bei Prüm die SG Mettendorf/Utscheid und der noch klassentiefere B-Ligist SV Fortuna Nohn gegenüber. Die Rollen scheinen klar verteilt zu sein. Im Interview mit dem TV schätzen SG-Trainer Rainer Müller und Peter Schröder, Co-Spielertrainer des SV Nohn, die Lage beim eigenen Team, sagen, was sie über den Gegner denken und verraten, wie die eigenen Fans mobilisiert werden sollen.

Peter Schröder Wir haben den besten Punkteschnitt der vergangenen Jahrzehnte eingefahren. Waren es im Vorjahr 54 Punkte in 26 Spielen, so sind es aktuell 54 Punkte in nur 24 Spielen. Wir sind als Vizemeister in die A-Klasse aufgestiegen und ins Pokalfinale eingezogen. Es ist eine absolute Wahnsinnssaison. Viel mehr geht nicht.

Rainer Müller Wir haben den Start verpatzt, lagen sogar einige Zeit kurz vor den Abstiegsrängen, sind deshalb mit dem sechsten Platz in der Endabrechnung sehr zufrieden. Wichtig war, dass wir uns mit einigen Siegen rechtzeitig in sichere Gefilde gebracht haben. Die Jungs haben großen Willen gezeigt. Die gute Moral zeigte sich auch im Saisonabschluss in einem packenden Duell gegen Weinsheim, als wir nach einem 0:3 noch ein leistungsgerechtes 3:3-Unentschieden erreicht haben.

Schröder Mettendorf ist eine sehr gute Mannschaft. Sie haben die drittwenigsten Gegentore in der A-Liga kassiert. Mit Benedict Masselter und Max Kolbet haben sie zwei individuell starke Spieler. Sie haben nach der Winterpause super gespielt. Das wird ein richtiges Brett für uns.

Müller Nohn ist Zweiter in seiner Staffel geworden und hat die mit Abstand zweitwenigsten Tore kassiert. Das wird mit Sicherheit keine leichte Aufgabe, wir müssen auf der Hut sein. Für mich ist das schon jetzt ein gefühlter A-Ligist.

Welche Chancen räumen Sie Ihrer Mannschaft ein, den Pokal zu gewinnen? Was ist dafür nötig?

Schröder Wir müssen zunächst stabil stehen und dürfen nicht auf Teufel komm raus anlaufen. Wir sollten gut verschieben und mit Verlagerungen agieren. Auch wenn wir weniger Ballbesitz haben, geht es darum, punktuell zu pressen und dann schnell nach vorn umzuschalten.

Müller Die Chancen stehen, wie in jedem Finale, bei 50:50. Wir sollten auch eine eventuelle Verlängerung und ein Elfmeterschießen einkalkulieren. Wenn wir Peter Schröder als Torschützenkönig in seiner Liga in Schach halten und selbst offensive Akzente setzen, könnte es mit dem Pokalsieg klappen.

Wie werden die eigenen Anhänger mobilisiert?

Schröder Die Mannschaft wird mit einem großen Fanbus anreisen. Viele Leute werden mit dem Auto kommen, die Nachfrage im Vorfeld ist sehr groß. Ich erwarte auch viele neutrale Zuschauer, die uns als Underdog die Daumen drücken.

Müller Es werden voraussichtlich mehrere Fanbusse eingesetzt. Wir rechnen mit regem Zuspruch, weil auch viele Familien und Freunde des Mettendorfer Fußballs kommen. Ich erwarte eine stimmungsvolle Atmosphäre und einige Hundert Zuschauer.

Wie sieht‘s personell aus?

Schröder Wir sind vollzählig und nehmen zudem einige Akteure aus der A-Jugend mit nach Rommersheim. So werden auch die beiden Routiniers Martin Müller und Manuel Raitz dazustoßen.

Müller Bis auf den an einer Knieverletzung laborierenden Lukas Müller sind wir komplett.

Wie sehen die Planungen für die neue Saison aus?

Schröder Das Funktionsteam bleibt in der Konstellation an Bord – mit Sascha Arnoldy als Trainer, Sebastian Meyer als Sportlichem Leiter und mir als mitspielendem Co-Trainer. Aus der A-Jugend rücken Noah Fischer, Jannis Hoffmann, Max Lichtner, Max Mack, Eloy Schröder und Klimis Papadopoulos auf.

Müller Nach diesem Finale ist für mich als Trainer Schluss. In irgendeiner Weise bleibe ich der Mannschaft aber verbunden. An der Kaderplanung arbeiten dann der neue Trainer Jörg Liewer, die Vorstände und Teammanager Günter Bretz.

Interview: Lutz Schinköth

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Zwei C-Ligisten kämpfen um den kleinen Kreispokal

ommersheim (AA) Bereits am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr kommt es unter der Leitung von Schiedsrichter Daniel Traut aus Ehlenz auf der Sportanlage in Rommersheim zum kleinen Kreispokalfinale der Mannschaften aus der Kreisliga C und der Eifel-Reserveklasse. Dann stehen sich der Tabellenfünfte der gerade abgelaufenen Saison in der Kreisliga C 18, die SG Neidenbach/Malbergweich, und nur einen Platz, aber 18 Punkte besser notierte Vierte aus derselben Staffel, die SG Dist/Röhl-Gilzem II, gegenüber.

Kurios: Erst zum Saisonfinale duellierten sich die beiden Teams. Am vergangenen Sonntag behielten die Dister knapp mit 2:1 die Oberhand. Marven Molitor brachte dabei die Gastgeber in Führung (6.), Johannes Lehnertz glich fast postwendend aus (7.). Den Dister Siegtreffer markierte Lars Mares Mitte des ersten Durchgangs (28.). Im Hinspiel hatte sich die A-Liga-Reserve gar mit 4:1 auf dem Malbergweicher Hartplatz durchsetzen können. (AA)