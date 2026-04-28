NOFV verurteilt Regionalligisten wegen Meinungsäußerung von Fans Der SV Babelsberg 03 muss eine Geldstrafe in Höhe von 250 Euro zuzüglich 85,60 Euro Gebühren bezahlen. von red/pm · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Rinke

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Der Regionalligist SV Babelsberg 03 erhielt vom NOFV für das Verhalten seiner Fans beim Heimspiel gegen den BFC Dynamo eine Strafe. Dies teilt der Verein dazu auf seiner Internetseite mit:



"Bei unserem Heimspiel gegen den BFC Dynamo am 1. April 2026 zeigten Babelsberg-Fans mehrere Spruchbänder. Eines trug den Schriftzug "Emotionen statt Schlagstock – ACAB“. Dafür hat das Sportgericht des NOFV unseren Verein nun zu einer Geldstrafe in Höhe von 250 Euro (zuzüglich 85,60 Euro Gebühren) verurteilt. Der Vorstand des SVB kritisiert dies scharf: "Unsere Fans haben mit dem Spruchband eine zugespitzte, politische Aussage getroffen, die auf aktuelle Diskurse über Polizeieinsätze im Fußballkontext Bezug nimmt. Als Verein machen wir uns nicht mit der Ausdrucksform gemein, der Inhalt ist aber nach ordentlicher Rechtsprechung vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Das hat sogar das Bundesverfassungsgericht bereits vor Jahren so bestätigt. Dass sich der NOFV über höchstrichterliche Bewertungen offensichtlich hinwegsetzt, ist nicht nur in höchstem Maße unverständlich. Dieses Urteil gegen uns ist auch Wasser auf die Mühlen für Befürchtungen, Urteile des Sportgerichts erfolgen willkürlich und fernab von ordentlicher Gerichtsbarkeit.