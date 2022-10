NOFV: Vereine unterstreichen Forderungen an den Verband rnPetition für mehr Fairness im Aufstiegsrennen gestartet

In einem Auszug der gemeinsamen Presseerklärung heißt es:

„Wir fordern den NOFV auf: Es wird Zeit sich VOR seine Vereine zu stellen und endlich tätig zu werden. Die aktuelle Aufstiegsregelung widerspricht allen Grundsätzen von Fairplay und Gleichbehandlung und damit im Übrigen auch der Präambel der DFB-Satzung.“

Vor einigen Tagen hatten die ersten Vereine eine erste Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gebracht, in dem sie den NOFV um Unterstützung gebeten hatten. Es geht dabei um einen außerordentlichen DFB-Bundestag bei dem die aktuelle Aufstiegsregelung in die 3.Liga, damals noch als Übergangslösung angepriesen, diskutiert und geändert werden soll: „Die aktuell geltende Regelung sollte zunächst eine Übergangsregelung sein, die sich nun jedoch manifestiert – und offensichtlich manifestieren soll. Es bleibt das ungute Gefühl, dass ohne rebellierende Vereine die Regional- und Landesverbände lieber die Hände in den Schoß legen, um dieses Thema gar nicht erst anfassen zu müssen. Doch bitte was hindert den NOFV und die Landesverbände daran, einer offensichtlichen Ungerechtigkeit mit eigenen Vorschlägen und Ideen zu begegnen?“