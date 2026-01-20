NOFV-Oberliga Süd: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

1. FC Lok Stendal
Trainer: Jörn Schulz
Zugänge: keine
Abgänge: Artem Meychuk (Ziel unbekannt)
1. SC 1911 Heiligenstadt
Trainer: Benedikt Seipel
Zugänge: Moritz Ruprecht (TSV Landsberg), Johann von Breitenbuch (FC Eintracht Northeim), Viktor Stashenko (SG Union Sandersdorf), Keliano Tavares (Berliner AK)
Abgänge: keine
FC Einheit WernigerodeTrainer:
Florian MehrZugänge:
keineAbgänge:
keineFC GrimmaTrainer:
Marcus DörferZugänge:
Artem Tsarenko (SV Lipsia Eutritzsch) Abgänge:
Baris Öner (unbekannt), Lunacio Gomes (SV Edelweiß Arnstedt) FSV Budissa BautzenTrainer:
Steve DieskeZugänge:
keineAbgänge:
keineRSV Eintracht 1949Trainer:
Patrick HinzeZugänge:
keineAbgänge:
Joseph Segun Oseighe (FC Brandenburg 03) SC FreitalTrainer:
Christopher BeckZugänge:
keineAbgänge:
keineSG Union SandersdorfTrainer:
Thomas SawetzkiZugänge:
keineAbgänge:
Viktor Stashenko (1. SC 1911 Heiligenstadt) VfB 1921 KrieschowTrainer:
Robert KochZugänge:
Toni Lempke (vereinslos) Abgänge:
keineVfB Auerbach 1906Trainer:
Sven KöhlerZugänge:
keineAbgänge:
keineVfB Empor GlauchauTrainer:
Nico Quade, Nick ElsnerZugänge:
keineAbgänge:
keineVfB Germania HalberstadtTrainer:
Manuel RostZugänge:
keineAbgänge:
keineVFC PlauenTrainer:
Norman ZschachZugänge:
Gabriel Michalek (Eintracht Braunschweig II), Norman Zschach (VfB Auerbach 1906) Abgänge:
Sedat Gören (Karrierepause), Toni Wunderlich (SpVgg Bayern Hof) VfL Halle 1896Trainer:
Luca ShubitidzeZugänge:
Josua Felipe Frühauf (VfB Merseburg) Abgänge:
Jakob Dierichen (SV Blau-Weiß Farnstädt), Janko Hentsch (SSV Markranstädt), Julius Schmid (unbekannt), Linus Kevin Hörold (SG Blau-Weiß Brachstedt)
