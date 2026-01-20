 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
– Foto: Imago Images

NOFV-Oberliga Süd: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

Auf FuPa gibt es den Überblick.

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der NOFV-Oberliga Süd wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

1. FC Lok Stendal
Trainer: Jörn Schulz
Zugänge: keine
Abgänge: Artem Meychuk (Ziel unbekannt)

1. SC 1911 Heiligenstadt
Trainer: Benedikt Seipel
Zugänge: Moritz Ruprecht (TSV Landsberg), Johann von Breitenbuch (FC Eintracht Northeim), Viktor Stashenko (SG Union Sandersdorf), Keliano Tavares (Berliner AK)
Abgänge: keine

Bischofswerdaer FV 08
Trainer: Frank Rietschel
Zugänge: Erik Schmidt (Karrierepause), Luca Krause (Berliner AK)
Abgänge: keine

FC Einheit Rudolstadt
Trainer: Holger Jähnisch
Zugänge: keine
Abgänge: Fabian Lüdicke (FC Saalfeld)

FC Einheit Wernigerode
Trainer: Florian Mehr
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Grimma
Trainer: Marcus Dörfer
Zugänge: Artem Tsarenko (SV Lipsia Eutritzsch)
Abgänge: Baris Öner (unbekannt), Lunacio Gomes (SV Edelweiß Arnstedt)

FSV Budissa Bautzen
Trainer: Steve Dieske
Zugänge: keine
Abgänge: keine

RSV Eintracht 1949
Trainer: Patrick Hinze
Zugänge: keine
Abgänge: Joseph Segun Oseighe (FC Brandenburg 03)

SC Freital
Trainer: Christopher Beck
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Union Sandersdorf
Trainer: Thomas Sawetzki
Zugänge: keine
Abgänge: Viktor Stashenko (1. SC 1911 Heiligenstadt)

VfB 1921 Krieschow
Trainer: Robert Koch
Zugänge: Toni Lempke (vereinslos)
Abgänge: keine

VfB Auerbach 1906
Trainer: Sven Köhler
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Empor Glauchau
Trainer: Nico Quade, Nick Elsner
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Germania Halberstadt
Trainer: Manuel Rost
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VFC Plauen
Trainer: Norman Zschach
Zugänge: Gabriel Michalek (Eintracht Braunschweig II), Norman Zschach (VfB Auerbach 1906)
Abgänge: Sedat Gören (Karrierepause), Toni Wunderlich (SpVgg Bayern Hof)

VfL Halle 1896
Trainer: Luca Shubitidze
Zugänge: Josua Felipe Frühauf (VfB Merseburg)
Abgänge: Jakob Dierichen (SV Blau-Weiß Farnstädt), Janko Hentsch (SSV Markranstädt), Julius Schmid (unbekannt), Linus Kevin Hörold (SG Blau-Weiß Brachstedt)

