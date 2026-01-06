NOFV-Oberliga Süd: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der NOFV-Oberliga Süd wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
1. FC Lok Stendal
Trainer: Jörn Schulz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
1. SC 1911 Heiligenstadt
Trainer: Benedikt Seipel
Zugänge: Moritz Ruprecht (TSV Landsberg), Johann von Breitenbuch (FC Eintracht Northeim)
Abgänge: keine
Bischofswerdaer FV 08
Trainer: Frank Rietschel
Zugänge: Erik Schmidt (Karrierepause)
Abgänge: keine
FC Einheit Rudolstadt
Trainer: Holger Jähnisch
Zugänge: keine
Abgänge: Fabian Lüdicke (FC Saalfeld)
FC Einheit Wernigerode
Trainer: Florian Mehr
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Grimma
Trainer: Marcus Dörfer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Budissa Bautzen
Trainer: Steve Dieske
Zugänge: keine
Abgänge: keine
RSV Eintracht 1949
Trainer: Patrick Hinze
Zugänge: keine
Abgänge: Joseph Segun Oseighe (FC Brandenburg 03)
SC Freital
Trainer: Christopher Beck
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Union Sandersdorf
Trainer: Thomas Sawetzki
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB 1921 Krieschow
Trainer: Robert Koch
Zugänge: Enea Uliks Kotrri (), Toni Lempke (vereinslos)
Abgänge: keine
VfB Auerbach 1906
Trainer: Sven Köhler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB Empor Glauchau
Trainer: Nico Quade, Nick Elsner
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB Germania Halberstadt
Trainer: Manuel Rost
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VFC Plauen
Trainer: Sedat Gören
Zugänge: Gabriel Michalek (Eintracht Braunschweig II)
Abgänge: keine
VfL Halle 1896
Trainer: Luca Shubitidze
Zugänge: keine
Abgänge: Jakob Dierichen (SV Blau-Weiß Farnstädt)
