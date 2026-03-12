NOFV-Oberliga Süd: Was macht das Führungsduo? Mächtig Druck im Keller

---

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode Wernigerode FSV Budissa Bautzen Bautzen 14:00 PUSH

FC Einheit Wernigerode geht als Elfter mit 21 Punkten in dieses Heimspiel und hat zuletzt beim Tabellenführer SC Freital deutlich mit 0:3 verloren. FSV Budissa Bautzen steht mit 20 Punkten direkt dahinter auf Rang zwölf und musste am vergangenen Spieltag eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen VfB Empor Glauchau hinnehmen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Wernigerode: 3:0 in Bautzen durch Treffer von Ben Engelhardt, Usman Taiwo und Nyger Hunter. Dazu kam damals noch die Rote Karte gegen Erik Herrmann wegen einer Notbremse. Genau diese Erinnerung macht das Rückspiel brisant. Wernigerode will nach dem 0:3 in Freital zurück in die Spur, Bautzen will die offene Rechnung begleichen und verhindern, noch tiefer in die unruhige Zone zu geraten. ---

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf SC Freital SC Freital 14:00 PUSH

SG Union Sandersdorf ist Zehnter mit 22 Punkten und verlor zuletzt 0:1 in Rudolstadt. Nun kommt mit SC Freital der Tabellenführer, der am vergangenen Spieltag mit dem 3:0 gegen Wernigerode seine enorme Stabilität erneut unter Beweis stellte. Freital hat nach 18 Spielen bereits 15 Siege gesammelt und nur neun Gegentore kassiert. Das Hinspiel war ein klares 3:0 für Freital, mit Treffern von Robin Fluß, Jonas Adler und Finn Heidler. Sandersdorf braucht zu Hause ein Spiel am Limit, um diesen Gegner überhaupt ins Wanken zu bringen. Freital dagegen weiß, dass der Vorsprung auf den RSV nur zwei Punkte beträgt und sich keine Nachlässigkeit erlauben darf. ---

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt 14:00 live PUSH

VfB 1921 Krieschow steht mit 25 Punkten auf Rang sechs und musste zuletzt eine schmerzhafte 0:1-Niederlage beim VFC Plauen hinnehmen. FC Einheit Rudolstadt reist mit Rückenwind an, weil am vergangenen Spieltag ein wichtiger 1:0-Sieg gegen Sandersdorf gelang. Damit steht Rudolstadt nun bei 24 Punkten und hat den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld wieder sichtbar gemacht. Das Hinspiel war allerdings eine klare Sache für Krieschow, das in Rudolstadt 3:0 gewann. Leo Felgenträger, Philipp Knechtel und Toby Michalski trafen damals. Rudolstadt fährt also mit einer offenen Wunde nach Krieschow, aber auch mit dem Gefühl, zuletzt wieder Widerstandskraft gezeigt zu haben. ---

1. SC 1911 Heiligenstadt steckt als Vierzehnter mit 12 Punkten tief im Tabellenkeller und verlor zuletzt beim RSV 0:2. VFC Plauen ist als Absteiger Vierter mit 28 Punkten und gewann am vergangenen Spieltag das Verfolgerduell gegen Krieschow mit 1:0. Das Hinspiel war für Heiligenstadt ein schwerer Nachmittag: 0:4 in Plauen. Matheus de Moura Beal, Tyron Profis und zweimal Johann Martynets sorgten damals für klare Verhältnisse. Heiligenstadt braucht jetzt mehr als nur Moral, es braucht Punkte. Plauen hingegen will den Druck auf Halberstadt aufrechterhalten und darf gegen einen Gegner aus dem Tabellenkeller nicht nachlassen.

FC Grimma ist Fünfzehnter mit 12 Punkten und verlor zuletzt in Auerbach deutlich mit 1:4. Nun kommt mit RSV Eintracht 1949 eine Mannschaft, die nach 18 Spielen noch ungeschlagen ist und am vergangenen Wochenende 2:0 gegen Heiligenstadt gewann. Der RSV steht bei 44 Punkten und jagt Freital mit aller Konsequenz. Das Hinspiel endete torlos, 0:0, obwohl der RSV als Favorit ins Spiel gegangen war. Für Grimma ist genau das der kleine Hoffnungsschimmer vor diesem Spiel. Für den RSV ist es die Mahnung, dass diese Aufgabe schon einmal zäh und unerquicklich war. Wer oben bleiben will, muss auch solche Spiele annehmen. ---

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 VfB Auerbach 1906 Auerbach 14:00 PUSH

Bischofswerdaer FV 08 hat sich mit dem überraschenden 3:2-Sieg in Halberstadt mächtig Luft und Selbstvertrauen verschafft und steht nun bei 19 Punkten. VfB Auerbach 1906 gewann zuletzt souverän 4:1 gegen Grimma und hat sich mit 23 Punkten auf Rang acht vorgeschoben. Das Hinspiel gewann Auerbach 2:0 durch Max Roscher und Felix Hache, wobei Roscher später noch Gelb-Rot sah. Der BFV 08 will nun beweisen, dass der Coup in Halberstadt kein Ausreißer war. Auerbach hingegen hat die Form, die Ruhe und die jüngste Erinnerung an einen Sieg in diesem direkten Vergleich auf seiner Seite. ---

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr VfB Empor Glauchau VfB Glauchau VfL Halle 1896 VfL Halle 96 14:00 live PUSH

VfB Empor Glauchau kommt mit frischer Energie aus Bautzen, wo am vergangenen Spieltag ein 2:1-Auswärtssieg gelang. Glauchau steht damit bei 23 Punkten und hat sich im Mittelfeld festgebissen. VfL Halle 1896 holte zuletzt ein 2:2 gegen Lok Stendal und hat nun 25 Punkte auf dem Konto. Das Hinspiel zwischen beiden Teams war dramatisch bis in die letzte Minute: 2:2. Glauchau führte durch Florian Hähnel, Halle drehte die Partie spät durch Achilleas Oikonomidis und Benny Jan Haese, ehe Marian Albustin in der 90. Minute noch ausglich. Dazu kam eine Rote Karte gegen Marcin Sieber wegen einer Tätlichkeit. Es ist also alles angerichtet für ein intensives Rückspiel, in dem beide Teams die Zone zwischen Hoffnung und Gefahr weiter ausloten. ---