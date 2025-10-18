NOFV-Oberliga Süd: Halberstadt erobert Spitze – Auerbach siegt klar

Der heutige Auftakt des 9. Spieltags in der NOFV-Oberliga Süd bot Dramatik, Emotionen und ein neues Gesicht an der Tabellenspitze. Der VfB Germania Halberstadt übernahm nach einem späten Sieg in Sandersdorf die Führung. Auerbach überzeugte mit einem deutlichen 3:0 gegen Wernigerode, während Heiligenstadt im Kellerduell gegen Bischofswerda immerhin ein torloses Remis erkämpfte.

Im Kellerduell zwischen dem Tabellenletzten und dem Vorletzten blieb es trotz intensiver 90 Minuten beim 0:0. 584 Zuschauer sahen einen kampfbetonten, aber torlosen Vergleich zweier Mannschaften, die dringend Punkte benötigten. Heiligenstadt wehrte sich tapfer, musste jedoch in der 84. Minute den Platzverweis von Leon Göbel verkraften, der nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah. Bischofswerda fand offensiv kaum Mittel gegen die konzentrierte Defensive der Hausherren. Am Ende stand ein Unentschieden – für Heiligenstadt ein Punkt, für den BFV 08 eine verpasste Chance, sich vom Tabellenkeller abzusetzen. ---

In Sandersdorf entwickelte sich vor 89 Zuschauern ein intensives Spiel mit einem dramatischen Finale. Bereits in der achten Minute brachte Philipp Heller den Favoriten aus Halberstadt in Führung. Union kämpfte sich nach dem Seitenwechsel stark zurück: Louis Walter erzielte in der 52. Minute den Ausgleich. Doch kurz vor dem Ende gerieten die Gastgeber nach der Gelb-Roten Karte für Julius Finn Mehnert (90.) in Unterzahl. In der Nachspielzeit schlug Germania zu: Emilio Stobbe traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg für die Gäste. ---

Vor 305 Zuschauern feierte Auerbach einen klaren Sieg. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit traf Cedric Graf in der 51. Minute zur Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Pascal Holger Schardt auf 2:0. Wernigerode fand keine Antwort mehr und musste in der 76. Minute den dritten Treffer hinnehmen, als Vojtech Cermus den Endstand herstellte. Mit dem 3:0 kletterte Auerbach und sorgt für ein deutliches Ausrufezeichen. Wernigerode dagegen kassierte seine fünfte Saisonniederlage. ---

Der Aufsteiger aus Glauchau zeigte eine solide Leistung beim 1:1 in Auerbach. Gegner RSV Eintracht 1949 ist als einziges Team der Liga noch ungeschlagen. Beim 3:1 gegen Lok Stendal sorgten Muratcan Mert Yatkiner (45.), Matthias Steinborn (70.) und Fabian Seeger (81.) für den Erfolg. Die Gäste reisen mit viel Selbstvertrauen an, während Glauchau im heimischen Stadion endlich wieder drei Punkte einfahren möchte. ---

Für den Aufsteiger aus Stendal geht es um Wiedergutmachung nach der 1:3-Niederlage beim RSV Eintracht 1949. Philip Witte hatte in der 66. Minute kurzzeitig ausgeglichen, am Ende reichte es aber nicht. Der FC Grimma verlor zuletzt denkbar unglücklich mit 2:3 gegen Bischofswerda – trotz eines Doppelpacks von Kevin Werner (64., 74.). Beide Teams trennen vier Punkte, ein sogenanntes „Sechs-Punkte-Spiel“ steht bevor. ---

Das Spitzenspiel des Spieltages: Rudolstadt (16 Punkte) gegen Tabellenführer Freital (19). Die Gastgeber feierten beim 3:0 gegen Heiligenstadt einen Heimerfolg – Robin Ensenbach (6.), Marco Riemer (25.) und Emilio Heß (47.) trafen. Freital behauptete mit dem 1:0 gegen Plauen dank des Treffers von Philip Weidauer in der 79. Minute die Tabellenführung. Nun treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander, die beide um den Aufstieg mitspielen werden. ---

Zwei Teams aus dem oberen Mittelfeld stehen sich in Plauen gegenüber. Der VFC musste sich beim Tabellenführer Freital knapp mit 0:1 geschlagen geben, während Bautzen durch das 2:0 über Krieschow einen wichtigen Sieg feiern konnte. Felix Hennig traf in der 30., Adam Rohlik in der 77. Minute – beide Male nutzte Bautzen die numerische Überlegenheit nach insgesamt drei Platzverweisen gegen den Gegner. Für Plauen bietet sich nun die Gelegenheit, zu den Spitzenplätzen aufzuschließen. ---

Krieschow steckt in einer schwierigen Phase. Beim 0:2 in Bautzen handelte sich die Mannschaft von Trainer Robert Koch drei Platzverweise ein – Luca Grimm (9., Rot), Tobias Gerstmann (70., Gelb-Rot) und Bastian Dreßler (94., Gelb-Rot). Halle dagegen verlor überraschend mit 0:2 gegen Sandersdorf, beide Treffer erzielte Tidjane Silla in der 14. und 58. Minute. Für den VfL geht es darum, im Kampf um die Spitzenplätze zurückzuschlagen, für Krieschow um Wiedergutmachung.