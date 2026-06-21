– Foto: Johannes Schmidt
NOFV-Oberliga Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus der NOFV-Oberliga Süd stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Süd
1. FC Lok Stendal
Trainer: Jörn Schulz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Eilenburg
Trainer: Karsten Oswald
Zugänge: keine
Abgänge: Moritz Kretzer (1. FC Phönix Lübeck), Kurt Pestel (SpVgg Bayreuth), Tom Ronny Fischer (SpVgg Bayreuth)
FC Einheit Rudolstadt
Trainer: Hendrik Faik
Zugänge: Richard Steinhäuser (FC Carl Zeiss Jena), Luka Jovic (FC Carl Zeiss Jena)
Abgänge: Max Zerrenner (FC Thüringen Weida), Marius Trunk (Unbekannt), Mohammad Hussain Fadavi (Unbekannt), Toni Jörg Stelzer (Reha), Robin Ensenbach (FC Saalfeld), Szymon Frąckowiak (Unbekannt), Justin Smyla (ZFC Meuselwitz)
FC Einheit Wernigerode
Trainer: Florian Mehr
Zugänge: keine
Abgänge: Benjamin Crouse St. Louis (VFC Plauen)
FSV Budissa Bautzen
Trainer: Steve Dieske
Zugänge: keine
Abgänge: Max Hübner (FC Oberlausitz Neugersdorf)
SC Freital
Trainer: Christopher Beck
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Dynamo Dresden II
Trainer: Sebastian König
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Union Sandersdorf
Trainer: Thomas Sawetzki
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SSC Weißenfels
Trainer: Maximilian Oha
Zugänge: Tidjane Rafael Sousa Balde (1. FC Lokomotive Leipzig)
Abgänge: keine
VfB 1921 Krieschow
Trainer: Robert Koch
Zugänge: Oliver Göschick (SV Klitten-Boxberg), Marvin Wiese (Glückauf Brieske/Senftenberg), Luis Bürger (Bischofswerdaer FV 08), Dominik Müller (1. FC Frankfurt (Oder))
Abgänge: Steve Zizka (Unbekannt)
VfB Auerbach 1906
Trainer: Sven Köhler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB Empor Glauchau
Trainer: Nico Quade, Nick Elsner
Zugänge: keine
Abgänge: Louis Schädel (FC Thüringen Weida)
VfB Germania Halberstadt
Trainer: Manuel Rost
Zugänge: Ole Schiebold (FSV 63 Luckenwalde)
Abgänge: keine
VFC Plauen
Trainer: Norman Zschach
Zugänge: Benjamin Crouse St. Louis (FC Einheit Wernigerode), Mika Schneider (1. FC Phönix Lübeck)
Abgänge: Valentino Schubert (unbekannt), Gabriel Michalek (unbekannt), Karl Pischon (unbekannt), Victor Habermann Passionoto (unbekannt), Isaac Eichie (unbekannt), Tyron Leon Haake (unbekannt), Max Winter (unbekannt), Maurice Wagner (FC Thüringen Weida)
VfL Halle 1896
Trainer: Luca Shubitidze
Zugänge: August Prokein ()
Abgänge: keine
ZFC Meuselwitz
Trainer: Georg-Martin Leopold
Zugänge: Felix Müller (vereinslos), Nevio Konradi (Carl Zeiss Jena A-Junioren), Nils Schätzle (SV Babelsberg 03), Tim Kießling (BSG Chemie Leipzig), Justin Smyla (FC Einheit Rudolstadt)
Abgänge: Luca Bürger (BSG Chemie Leipzig), Elias Ndukwe Oke (Greifswalder FC), David Pfeil (BSG Chemie Leipzig), Leon Schmökel (Greifswalder FC), Cemal Kaymaz (KSV Hessen Kassel)