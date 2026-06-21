NOFV-Oberliga Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest Auf FuPa gibt es die Übersicht. von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Johannes Schmidt

Bei den Vereinen aus der NOFV-Oberliga Süd stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Süd

1. FC Lok Stendal

Trainer: Jörn Schulz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Eilenburg

Trainer: Karsten Oswald

Zugänge: keine

Abgänge: Moritz Kretzer (1. FC Phönix Lübeck), Kurt Pestel (SpVgg Bayreuth), Tom Ronny Fischer (SpVgg Bayreuth)





FC Einheit Rudolstadt

Trainer: Hendrik Faik

Zugänge: Richard Steinhäuser (FC Carl Zeiss Jena), Luka Jovic (FC Carl Zeiss Jena)

Abgänge: Max Zerrenner (FC Thüringen Weida), Marius Trunk (Unbekannt), Mohammad Hussain Fadavi (Unbekannt), Toni Jörg Stelzer (Reha), Robin Ensenbach (FC Saalfeld), Szymon Frąckowiak (Unbekannt), Justin Smyla (ZFC Meuselwitz)



FC Einheit Wernigerode

Trainer: Florian Mehr

Zugänge: keine

Abgänge: Benjamin Crouse St. Louis (VFC Plauen)





FSV Budissa Bautzen

Trainer: Steve Dieske

Zugänge: keine

Abgänge: Max Hübner (FC Oberlausitz Neugersdorf)



SC Freital

Trainer: Christopher Beck

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Dynamo Dresden II

Trainer: Sebastian König

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Union Sandersdorf

Trainer: Thomas Sawetzki

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSC Weißenfels

Trainer: Maximilian Oha

Zugänge: Tidjane Rafael Sousa Balde (1. FC Lokomotive Leipzig)

Abgänge: keine



VfB 1921 Krieschow

Trainer: Robert Koch

Zugänge: Oliver Göschick (SV Klitten-Boxberg), Marvin Wiese (Glückauf Brieske/Senftenberg), Luis Bürger (Bischofswerdaer FV 08), Dominik Müller (1. FC Frankfurt (Oder))

Abgänge: Steve Zizka (Unbekannt)



VfB Auerbach 1906

Trainer: Sven Köhler

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB Empor Glauchau

Trainer: Nico Quade, Nick Elsner

Zugänge: keine

Abgänge: Louis Schädel (FC Thüringen Weida)



VfB Germania Halberstadt

Trainer: Manuel Rost

Zugänge: Ole Schiebold (FSV 63 Luckenwalde)

Abgänge: keine



VFC Plauen

Trainer: Norman Zschach

Zugänge: Benjamin Crouse St. Louis (FC Einheit Wernigerode), Mika Schneider (1. FC Phönix Lübeck)

Abgänge: Valentino Schubert (unbekannt), Gabriel Michalek (unbekannt), Karl Pischon (unbekannt), Victor Habermann Passionoto (unbekannt), Isaac Eichie (unbekannt), Tyron Leon Haake (unbekannt), Max Winter (unbekannt), Maurice Wagner (FC Thüringen Weida)



VfL Halle 1896

Trainer: Luca Shubitidze

Zugänge: August Prokein ()

Abgänge: keine



ZFC Meuselwitz

Trainer: Georg-Martin Leopold

Zugänge: Felix Müller (vereinslos), Nevio Konradi (Carl Zeiss Jena A-Junioren), Nils Schätzle (SV Babelsberg 03), Tim Kießling (BSG Chemie Leipzig), Justin Smyla (FC Einheit Rudolstadt)

Abgänge: Luca Bürger (BSG Chemie Leipzig), Elias Ndukwe Oke (Greifswalder FC), David Pfeil (BSG Chemie Leipzig), Leon Schmökel (Greifswalder FC), Cemal Kaymaz (KSV Hessen Kassel)