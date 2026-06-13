– Foto: Alexander Grimm
NOFV-Oberliga Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus der NOFV-Oberliga Süd stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Süd
1. FC Lok Stendal
Trainer: Jörn Schulz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Eilenburg
Trainer: Karsten Oswald
Zugänge: keine
Abgänge: Moritz Kretzer (1. FC Phönix Lübeck), Kurt Pestel (SpVgg Bayreuth), Tom Ronny Fischer (SpVgg Bayreuth)
FC Einheit Rudolstadt
Trainer: Hendrik Faik
Zugänge: keine
Abgänge: Max Zerrenner (FC Thüringen Weida), Evan Häußer (Unbekannt), Marius Trunk (Unbekannt), Mohammad Hussain Fadavi (Unbekannt), Toni Jörg Stelzer (Reha), Robin Ensenbach (FC Saalfeld)
FC Einheit Wernigerode
Trainer: Florian Mehr
Zugänge: keine
Abgänge: Benjamin Crouse St. Louis (VFC Plauen)
FSV Budissa Bautzen
Trainer: Steve Dieske
Zugänge: keine
Abgänge: Max Hübner (FC Oberlausitz Neugersdorf)
SC Freital
Trainer: Christopher Beck
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Union Sandersdorf
Trainer: Thomas Sawetzki
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SSC Weißenfels
Trainer: Maximilian Oha
Zugänge: Tidjane Rafael Sousa Balde (1. FC Lokomotive Leipzig)
Abgänge: keine
VfB 1921 Krieschow
Trainer: Robert Koch
Zugänge: Oliver Göschick (SV Klitten-Boxberg), Marvin Wiese (Glückauf Brieske/Senftenberg)
Abgänge: keine
VfB Auerbach 1906
Trainer: Sven Köhler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB Empor Glauchau
Trainer: Nico Quade, Nick Elsner
Zugänge: keine
Abgänge: Louis Schädel (FC Thüringen Weida)
VfB Germania Halberstadt
Trainer: Manuel Rost
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VFC Plauen
Trainer: Norman Zschach
Zugänge: Benjamin Crouse St. Louis (FC Einheit Wernigerode), Mika Schneider (1. FC Phönix Lübeck)
Abgänge: Valentino Schubert (unbekannt), Gabriel Michalek (unbekannt), Karl Pischon (unbekannt), Victor Habermann Passionoto (unbekannt), Isaac Eichie (unbekannt), Tyron Leon Haake (unbekannt), Max Winter (unbekannt)
VfL Halle 1896
Trainer: Luca Shubitidze
Zugänge: August Prokein ()
Abgänge: keine
ZFC Meuselwitz
Trainer: Georg-Martin Leopold
Zugänge: Felix Müller (vereinslos), Nevio Konradi (Carl Zeiss Jena A-Junioren), Nils Schätzle (SV Babelsberg 03), Tim Kießling (BSG Chemie Leipzig)
Abgänge: Luca Bürger (BSG Chemie Leipzig), Elias Ndukwe Oke (Greifswalder FC), David Pfeil (BSG Chemie Leipzig)