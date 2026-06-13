 2026-06-12T06:52:44.557Z

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NOFV-Oberliga Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Grimm

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NOFV-Oberliga Süd
Meuselwitz
Eilenburg
VFC Plauen
Halberstadt

Bei den Vereinen aus der NOFV-Oberliga Süd stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Süd

1. FC Lok Stendal
Trainer: Jörn Schulz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Eilenburg
Trainer: Karsten Oswald
Zugänge: keine
Abgänge: Moritz Kretzer (1. FC Phönix Lübeck), Kurt Pestel (SpVgg Bayreuth), Tom Ronny Fischer (SpVgg Bayreuth)

FC Einheit Rudolstadt
Trainer: Hendrik Faik
Zugänge: keine
Abgänge: Max Zerrenner (FC Thüringen Weida), Evan Häußer (Unbekannt), Marius Trunk (Unbekannt), Mohammad Hussain Fadavi (Unbekannt), Toni Jörg Stelzer (Reha), Robin Ensenbach (FC Saalfeld)

FC Einheit Wernigerode
Trainer: Florian Mehr
Zugänge: keine
Abgänge: Benjamin Crouse St. Louis (VFC Plauen)

FSV Budissa Bautzen
Trainer: Steve Dieske
Zugänge: keine
Abgänge: Max Hübner (FC Oberlausitz Neugersdorf)

SC Freital
Trainer: Christopher Beck
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Union Sandersdorf
Trainer: Thomas Sawetzki
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SSC Weißenfels
Trainer: Maximilian Oha
Zugänge: Tidjane Rafael Sousa Balde (1. FC Lokomotive Leipzig)
Abgänge: keine

VfB 1921 Krieschow
Trainer: Robert Koch
Zugänge: Oliver Göschick (SV Klitten-Boxberg), Marvin Wiese (Glückauf Brieske/Senftenberg)
Abgänge: keine

VfB Auerbach 1906
Trainer: Sven Köhler
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Empor Glauchau
Trainer: Nico Quade, Nick Elsner
Zugänge: keine
Abgänge: Louis Schädel (FC Thüringen Weida)

VfB Germania Halberstadt
Trainer: Manuel Rost
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VFC Plauen
Trainer: Norman Zschach
Zugänge: Benjamin Crouse St. Louis (FC Einheit Wernigerode), Mika Schneider (1. FC Phönix Lübeck)
Abgänge: Valentino Schubert (unbekannt), Gabriel Michalek (unbekannt), Karl Pischon (unbekannt), Victor Habermann Passionoto (unbekannt), Isaac Eichie (unbekannt), Tyron Leon Haake (unbekannt), Max Winter (unbekannt)

VfL Halle 1896
Trainer: Luca Shubitidze
Zugänge: August Prokein ()
Abgänge: keine

ZFC Meuselwitz
Trainer: Georg-Martin Leopold
Zugänge: Felix Müller (vereinslos), Nevio Konradi (Carl Zeiss Jena A-Junioren), Nils Schätzle (SV Babelsberg 03), Tim Kießling (BSG Chemie Leipzig)
Abgänge: Luca Bürger (BSG Chemie Leipzig), Elias Ndukwe Oke (Greifswalder FC), David Pfeil (BSG Chemie Leipzig)