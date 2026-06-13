NOFV-Oberliga Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest Auf FuPa gibt es die Übersicht. von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Grimm

Bei den Vereinen aus der NOFV-Oberliga Süd stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Süd 1. FC Lok Stendal

Trainer: Jörn Schulz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Eilenburg

Trainer: Karsten Oswald

Zugänge: keine

Abgänge: Moritz Kretzer (1. FC Phönix Lübeck), Kurt Pestel (SpVgg Bayreuth), Tom Ronny Fischer (SpVgg Bayreuth)





FC Einheit Rudolstadt

Trainer: Hendrik Faik

Zugänge: keine

Abgänge: Max Zerrenner (FC Thüringen Weida), Evan Häußer (Unbekannt), Marius Trunk (Unbekannt), Mohammad Hussain Fadavi (Unbekannt), Toni Jörg Stelzer (Reha), Robin Ensenbach (FC Saalfeld)



FC Einheit Wernigerode

Trainer: Florian Mehr

Zugänge: keine

Abgänge: Benjamin Crouse St. Louis (VFC Plauen)





FSV Budissa Bautzen

Trainer: Steve Dieske

Zugänge: keine

Abgänge: Max Hübner (FC Oberlausitz Neugersdorf)



SC Freital

Trainer: Christopher Beck

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Union Sandersdorf

Trainer: Thomas Sawetzki

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSC Weißenfels

Trainer: Maximilian Oha

Zugänge: Tidjane Rafael Sousa Balde (1. FC Lokomotive Leipzig)

Abgänge: keine



VfB 1921 Krieschow

Trainer: Robert Koch

Zugänge: Oliver Göschick (SV Klitten-Boxberg), Marvin Wiese (Glückauf Brieske/Senftenberg)

Abgänge: keine



VfB Auerbach 1906

Trainer: Sven Köhler

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB Empor Glauchau

Trainer: Nico Quade, Nick Elsner

Zugänge: keine

Abgänge: Louis Schädel (FC Thüringen Weida)



VfB Germania Halberstadt

Trainer: Manuel Rost

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VFC Plauen

Trainer: Norman Zschach

Zugänge: Benjamin Crouse St. Louis (FC Einheit Wernigerode), Mika Schneider (1. FC Phönix Lübeck)

Abgänge: Valentino Schubert (unbekannt), Gabriel Michalek (unbekannt), Karl Pischon (unbekannt), Victor Habermann Passionoto (unbekannt), Isaac Eichie (unbekannt), Tyron Leon Haake (unbekannt), Max Winter (unbekannt)



VfL Halle 1896

Trainer: Luca Shubitidze

Zugänge: August Prokein ()

Abgänge: keine



ZFC Meuselwitz

Trainer: Georg-Martin Leopold

Zugänge: Felix Müller (vereinslos), Nevio Konradi (Carl Zeiss Jena A-Junioren), Nils Schätzle (SV Babelsberg 03), Tim Kießling (BSG Chemie Leipzig)

Abgänge: Luca Bürger (BSG Chemie Leipzig), Elias Ndukwe Oke (Greifswalder FC), David Pfeil (BSG Chemie Leipzig)