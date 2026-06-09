NOFV-Oberliga Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

FC Einheit WernigerodeTrainer:
Florian MehrZugänge:
keineAbgänge:
Malik Ibrahim (VfB Fallersleben II), Benjamin Crouse St. Louis (VFC Plauen)FC GrimmaTrainer:
Marcus DörferZugänge:
keineAbgänge:
Stefan Schumann (unbekannt) FSV Budissa BautzenTrainer:
Steve DieskeZugänge:
keineAbgänge:
Max Hübner (Neugersdorf)RSV Eintracht 1949Zugänge:
keineAbgänge:
Jörg Miekley (FC Hertha 03, als Co-Trainer), Patrick Hinze (FC Hertha 03, als Trainer)SC FreitalTrainer:
Christopher BeckZugänge:
keineAbgänge:
keineSG Union SandersdorfTrainer:
Thomas SawetzkiZugänge:
keineAbgänge:
Pjer Lucic-Jozak (TSV Blau-Weiß Brehna), Omar Said Megueni (TSV Blau-Weiß Brehna) VfB 1921 KrieschowTrainer:
Robert KochZugänge:
keineAbgänge:
keineVfB Auerbach 1906Trainer:
Sven KöhlerZugänge:
keineAbgänge:
Berat Mert (SV Eisen Erla) VfB Empor GlauchauTrainer:
Nico Quade, Nick ElsnerZugänge:
keineAbgänge:
keineVfB Germania HalberstadtTrainer:
Manuel RostZugänge:
keineAbgänge:
keineVFC PlauenTrainer:
Norman ZschachZugänge:
Pierre Scholler (VFC Plauen), Benjamin Crouse St. Louis (Wernigerode)Abgänge:
Max Winter (unbekannt), Tyron Leon Haake (unbekannt), Isaac Eichie (unbekannt), Victor Habermann Passionoto (unbekannt), Karl Pischon (unbekannt), Gabriel Michalek (unbekannt), Valentino Schubert (unbekannt)VfL Halle 1896Trainer:
Luca ShubitidzeZugänge:
August Prokein (unbekannt)Abgänge:
Pepinjo Adriano Rascher (SC Borea Dresden)
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