 2026-06-02T03:22:52.672Z

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NOFV-Oberliga Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Johannes Schmidt

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NOFV-Oberliga Süd
VFC Plauen
Lok Stendal
Halberstadt
Auerbach

Bei den Vereinen aus der NOFV-Oberliga Süd stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Süd

1. FC Lok Stendal
Trainer: Jörn Schulz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

1. SC 1911 Heiligenstadt
Trainer: Benedikt Seipel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Bischofswerdaer FV 08
Trainer: Frank Rietschel
Zugänge: keine
Abgänge: Alexander Schidun (Karrierepause), Rene Wagner (Karrierepause)

FC Einheit Rudolstadt
Trainer: Marco Riemer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Einheit Wernigerode
Trainer: Florian Mehr
Zugänge: keine
Abgänge: Malik Ibrahim (VfB Fallersleben II)

FC Grimma
Trainer: Marcus Dörfer
Zugänge: keine
Abgänge: Stefan Schumann (unbekannt)

FSV Budissa Bautzen
Trainer: Steve Dieske
Zugänge: keine
Abgänge: keine

RSV Eintracht 1949
Trainer: Patrick Hinze
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Freital
Trainer: Christopher Beck
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Union Sandersdorf
Trainer: Thomas Sawetzki
Zugänge: keine
Abgänge: Pjer Lucic-Jozak (TSV Blau-Weiß Brehna), Omar Said Megueni (TSV Blau-Weiß Brehna)

VfB 1921 Krieschow
Trainer: Robert Koch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Auerbach 1906
Trainer: Sven Köhler
Zugänge: keine
Abgänge: Berat Mert (SV Eisen Erla)

VfB Empor Glauchau
Trainer: Nico Quade, Nick Elsner
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Germania Halberstadt
Trainer: Manuel Rost
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VFC Plauen
Trainer: Norman Zschach
Zugänge: Pierre Scholler (VFC Plauen)
Abgänge: keine

VfL Halle 1896
Trainer: Luca Shubitidze
Zugänge: keine
Abgänge: Pepinjo Adriano Rascher (SC Borea Dresden)

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