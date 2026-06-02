NOFV-Oberliga Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

2026-06-02T03:22:52.672Z
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Bei den Vereinen aus der NOFV-Oberliga Süd stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Süd 1. FC Lok Stendal Trainer: Jörn Schulz Zugänge: keine Abgänge: keine 1. SC 1911 Heiligenstadt Trainer: Benedikt Seipel Zugänge: keine Abgänge: keine Bischofswerdaer FV 08 Trainer: Frank Rietschel Zugänge: keine Abgänge: Alexander Schidun (Karrierepause), Rene Wagner (Karrierepause) FC Einheit Rudolstadt Trainer: Marco Riemer Zugänge: keine Abgänge: keine FC Einheit Wernigerode Trainer:
Florian Mehr
Zugänge:
keine
Abgänge:
Malik Ibrahim (VfB Fallersleben II)
FC Grimma Trainer:
Marcus Dörfer
Zugänge:
keine
Abgänge:
Stefan Schumann (unbekannt)
FSV Budissa Bautzen Trainer:
Steve Dieske
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
RSV Eintracht 1949 Trainer:
Patrick Hinze
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SC Freital Trainer:
Christopher Beck
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SG Union Sandersdorf Trainer:
Thomas Sawetzki
Zugänge:
keine
Abgänge:
Pjer Lucic-Jozak (TSV Blau-Weiß Brehna), Omar Said Megueni (TSV Blau-Weiß Brehna)
VfB 1921 Krieschow Trainer:
Robert Koch
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
VfB Auerbach 1906 Trainer:
Sven Köhler
Zugänge:
keine
Abgänge:
Berat Mert (SV Eisen Erla)
VfB Empor Glauchau Trainer:
Nico Quade, Nick Elsner
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
VfB Germania Halberstadt Trainer:
Manuel Rost
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
VFC Plauen Trainer:
Norman Zschach
Zugänge:
Pierre Scholler (VFC Plauen)
Abgänge:
keine
VfL Halle 1896 Trainer:
Luca Shubitidze
Zugänge:
keine
Abgänge:
Pepinjo Adriano Rascher (SC Borea Dresden)
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