NOFV-Oberliga Süd: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Simon Schulze (VFC Plauen) 14 Einsätze und sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Silvio Rust (VfB Germania Halberstadt): 28 Einsätze, drei Tore und neun Nominierungen für die Elf der Woche
Cedric Sponholz (SG Union Sandersdorf): 29 Einsätze. ein Tor und acht Nominierungen für die Elf der Woche
Luca Grimm (VfB 1921 Krieschow): 26 Einsätze, ein Tor und acht Nominierungen für die Elf der Woche
Matheus de Moura Beal (VFC Plauen): 29 Einsätze, vier Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Benjamin Crouse St. Louis (FC Einheit Wernigerode): 26 Einsätze, sechs Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Ludwig Bölke (VfL Halle 96): 27 Einsätze, zehn Tore und fünf Nominierungen für die Elf der WocheAdam Rohlik (FSV Budissa Bautzen): 26 Einsätze, ein Tor und fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt): 28 Einsätze, zehn Tore und acht Nominierungen für die Elf der WocheTyron Profis (VFC Plauen): 28 Einsätze, 16 Tore und sieben Nominierungen für die Elf der Woche
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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