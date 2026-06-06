 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

NOFV-Oberliga Süd: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der NOFV-Oberliga Süd.

von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Foto: Bernd und Ilong Göll + Oliver Dix / FuPa-Grafik
Foto: Bernd und Ilong Göll + Oliver Dix / FuPa-Grafik

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der NOFV-Oberliga Süd

Torhüter

Simon Schulze (VFC Plauen) 14 Einsätze und sechs Nominierungen für die Elf der Woche

Abwehr

Silvio Rust (VfB Germania Halberstadt): 28 Einsätze, drei Tore und neun Nominierungen für die Elf der Woche

Cedric Sponholz (SG Union Sandersdorf): 29 Einsätze. ein Tor und acht Nominierungen für die Elf der Woche

Luca Grimm (VfB 1921 Krieschow): 26 Einsätze, ein Tor und acht Nominierungen für die Elf der Woche

Mittelfeld

Matheus de Moura Beal (VFC Plauen): 29 Einsätze, vier Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Benjamin Crouse St. Louis (FC Einheit Wernigerode): 26 Einsätze, sechs Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Ludwig Bölke (VfL Halle 96): 27 Einsätze, zehn Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Adam Rohlik (FSV Budissa Bautzen): 26 Einsätze, ein Tor und fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Angriff

Joel Marks (VfL Halle 96): 28 Einsätze, zwölf Tore und zehn Nominierungen für die Elf der Woche

Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt): 28 Einsätze, zehn Tore und acht Nominierungen für die Elf der Woche

Tyron Profis (VFC Plauen): 28 Einsätze, 16 Tore und sieben Nominierungen für die Elf der Woche

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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