NOFV-Oberliga Süd: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Foto: Bernd und Ilong Göll + Oliver Dix / FuPa-Grafik

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Silvio Rust (VfB Germania Halberstadt): 28 Einsätze, drei Tore und neun Nominierungen für die Elf der Woche

Simon Schulze (VFC Plauen) 14 Einsätze und sechs Nominierungen für die Elf der Woche

Das ist die Elf der Saison der NOFV-Oberliga Süd Torhüter

Cedric Sponholz (SG Union Sandersdorf): 29 Einsätze. ein Tor und acht Nominierungen für die Elf der Woche

Luca Grimm (VfB 1921 Krieschow): 26 Einsätze, ein Tor und acht Nominierungen für die Elf der Woche

Mittelfeld Matheus de Moura Beal (VFC Plauen): 29 Einsätze, vier Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche Benjamin Crouse St. Louis (FC Einheit Wernigerode): 26 Einsätze, sechs Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche Ludwig Bölke (VfL Halle 96): 27 Einsätze, zehn Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche Adam Rohlik (FSV Budissa Bautzen): 26 Einsätze, ein Tor und fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Angriff Joel Marks (VfL Halle 96): 28 Einsätze, zwölf Tore und zehn Nominierungen für die Elf der Woche

Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt): 28 Einsätze, zehn Tore und acht Nominierungen für die Elf der Woche Tyron Profis (VFC Plauen): 28 Einsätze, 16 Tore und sieben Nominierungen für die Elf der Woche