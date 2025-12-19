NOFV-Oberliga Süd: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Simon Schulze (VFC Plauen)
---
Silvio Rust (VfB Germania Halberstadt)
Luca Grimm (VfB 1921 Krieschow)
Achilleas Oikonomidis (VfL Halle 1896)
---
Matheus de Moura Beal (VFC Plauen)
David Rohlik (FSV Budissa Bautzen)
Niclas Buschke (1. FC Lok Stendal)
Colin Raak (VfB 1921 Krieschow)
---
Joel Marks (VfL Halle 1896)
Tyron Profis (VFC Plauen)
Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
___________________________________________________________________________