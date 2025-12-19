NOFV-Oberliga Süd: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der NOFV-Oberliga Süd Torhüter

Simon Schulze (VFC Plauen)

---

Defensive

Silvio Rust (VfB Germania Halberstadt)

Luca Grimm (VfB 1921 Krieschow)

Achilleas Oikonomidis (VfL Halle 1896)

---

Mittelfeld

Matheus de Moura Beal (VFC Plauen)

David Rohlik (FSV Budissa Bautzen)

Niclas Buschke (1. FC Lok Stendal)

Colin Raak (VfB 1921 Krieschow)

---

Angriff

Joel Marks (VfL Halle 1896)

Tyron Profis (VFC Plauen)

Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

___________________________________________________________________________