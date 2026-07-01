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NOFV-Oberliga Süd: Der Spielplan ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 18:05 Uhr · 0 Leser
Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat heute offiziell den Spielplan für die NOFV-Oberliga Süd zur Saison 2026/27 veröffentlicht. Dieser ist bei FuPa online.
1. Spieltag
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt - FC Einheit Wernigerode
So., 09.08.26 14:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - SSC Weißenfels
So., 09.08.26 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen - FC Eilenburg
So., 09.08.26 14:00 Uhr VFC Plauen - FC Einheit Rudolstadt
So., 09.08.26 14:00 Uhr VfL Halle 1896 - VfB Auerbach 1906
So., 09.08.26 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - VfB Empor Glauchau
So., 09.08.26 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf - VfB 1921 Krieschow
So., 09.08.26 14:00 Uhr SG Dynamo Dresden II - SC Freital
2. Spieltag
So., 16.08.26 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow - ZFC Meuselwitz
So., 16.08.26 14:00 Uhr VfB Empor Glauchau - VfB Germania Halberstadt
So., 16.08.26 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode - VfL Halle 1896
So., 16.08.26 14:00 Uhr VfB Auerbach 1906 - VFC Plauen
So., 16.08.26 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - FSV Budissa Bautzen
So., 16.08.26 14:00 Uhr FC Eilenburg - SG Dynamo Dresden II
So., 16.08.26 14:00 Uhr SC Freital - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 16.08.26 14:00 Uhr SSC Weißenfels - SG Union Sandersdorf
3. Spieltag
So., 30.08.26 14:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - SG Union Sandersdorf
So., 30.08.26 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen - VfB Auerbach 1906
So., 30.08.26 14:00 Uhr VFC Plauen - FC Einheit Wernigerode
So., 30.08.26 14:00 Uhr VfL Halle 1896 - VfB Empor Glauchau
So., 30.08.26 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt - VfB 1921 Krieschow
So., 30.08.26 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - SSC Weißenfels
So., 30.08.26 14:00 Uhr SC Freital - FC Eilenburg
So., 30.08.26 14:00 Uhr SG Dynamo Dresden II - FC Einheit Rudolstadt
4. Spieltag
So., 13.09.26 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow - VfL Halle 1896
So., 13.09.26 14:00 Uhr VfB Empor Glauchau - VFC Plauen
So., 13.09.26 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode - FSV Budissa Bautzen
So., 13.09.26 14:00 Uhr VfB Auerbach 1906 - SG Dynamo Dresden II
So., 13.09.26 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - SC Freital
So., 13.09.26 14:00 Uhr FC Eilenburg - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 13.09.26 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf - ZFC Meuselwitz
So., 13.09.26 14:00 Uhr SSC Weißenfels - VfB Germania Halberstadt
5. Spieltag
So., 20.09.26 14:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - ZFC Meuselwitz
So., 20.09.26 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen - VfB Empor Glauchau
So., 20.09.26 14:00 Uhr VFC Plauen - VfB 1921 Krieschow
So., 20.09.26 14:00 Uhr VfL Halle 1896 - SSC Weißenfels
So., 20.09.26 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt - SG Union Sandersdorf
So., 20.09.26 14:00 Uhr FC Eilenburg - FC Einheit Rudolstadt
So., 20.09.26 14:00 Uhr SC Freital - VfB Auerbach 1906
So., 20.09.26 14:00 Uhr SG Dynamo Dresden II - FC Einheit Wernigerode
6. Spieltag
So., 27.09.26 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow - FSV Budissa Bautzen
So., 27.09.26 14:00 Uhr VfB Empor Glauchau - SG Dynamo Dresden II
So., 27.09.26 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode - SC Freital
So., 27.09.26 14:00 Uhr VfB Auerbach 1906 - FC Eilenburg
So., 27.09.26 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 27.09.26 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - VfB Germania Halberstadt
So., 27.09.26 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf - VfL Halle 1896
So., 27.09.26 14:00 Uhr SSC Weißenfels - VFC Plauen
7. Spieltag
So., 11.10.26 14:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - VfB Germania Halberstadt
So., 11.10.26 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen - SSC Weißenfels
So., 11.10.26 14:00 Uhr VFC Plauen - SG Union Sandersdorf
So., 11.10.26 14:00 Uhr VfL Halle 1896 - ZFC Meuselwitz
So., 11.10.26 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - VfB Auerbach 1906
So., 11.10.26 14:00 Uhr FC Eilenburg - FC Einheit Wernigerode
So., 11.10.26 14:00 Uhr SC Freital - VfB Empor Glauchau
So., 11.10.26 14:00 Uhr SG Dynamo Dresden II - VfB 1921 Krieschow
8. Spieltag
So., 18.10.26 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow - SC Freital
So., 18.10.26 14:00 Uhr VfB Empor Glauchau - FC Eilenburg
So., 18.10.26 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode - FC Einheit Rudolstadt
So., 18.10.26 14:00 Uhr VfB Auerbach 1906 - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 18.10.26 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt - VfL Halle 1896
So., 18.10.26 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - VFC Plauen
So., 18.10.26 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf - FSV Budissa Bautzen
So., 18.10.26 14:00 Uhr SSC Weißenfels - SG Dynamo Dresden II
9. Spieltag
So., 25.10.26 14:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - VfL Halle 1896
So., 25.10.26 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen - ZFC Meuselwitz
So., 25.10.26 14:00 Uhr VFC Plauen - VfB Germania Halberstadt
So., 25.10.26 14:00 Uhr VfB Auerbach 1906 - FC Einheit Wernigerode
So., 25.10.26 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - VfB Empor Glauchau
So., 25.10.26 14:00 Uhr FC Eilenburg - VfB 1921 Krieschow
So., 25.10.26 14:00 Uhr SC Freital - SSC Weißenfels
So., 25.10.26 14:00 Uhr SG Dynamo Dresden II - SG Union Sandersdorf
10. Spieltag
So., 01.11.26 13:30 Uhr VfB 1921 Krieschow - FC Einheit Rudolstadt
So., 01.11.26 13:30 Uhr VfB Empor Glauchau - VfB Auerbach 1906
So., 01.11.26 13:30 Uhr FC Einheit Wernigerode - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 01.11.26 13:30 Uhr VfL Halle 1896 - VFC Plauen
So., 01.11.26 13:30 Uhr VfB Germania Halberstadt - FSV Budissa Bautzen
So., 01.11.26 13:30 Uhr ZFC Meuselwitz - SG Dynamo Dresden II
So., 01.11.26 13:30 Uhr SG Union Sandersdorf - SC Freital
So., 01.11.26 13:30 Uhr SSC Weißenfels - FC Eilenburg
11. Spieltag
So., 08.11.26 13:30 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - VFC Plauen
So., 08.11.26 13:30 Uhr FSV Budissa Bautzen - VfL Halle 1896
So., 08.11.26 13:30 Uhr FC Einheit Wernigerode - VfB Empor Glauchau
So., 08.11.26 13:30 Uhr VfB Auerbach 1906 - VfB 1921 Krieschow
So., 08.11.26 13:30 Uhr FC Einheit Rudolstadt - SSC Weißenfels
So., 08.11.26 13:30 Uhr FC Eilenburg - SG Union Sandersdorf
So., 08.11.26 13:30 Uhr SC Freital - ZFC Meuselwitz
So., 08.11.26 13:30 Uhr SG Dynamo Dresden II - VfB Germania Halberstadt
12. Spieltag
Sa., 21.11.26 13:30 Uhr VfL Halle 1896 - SG Dynamo Dresden II
Sa., 21.11.26 13:30 Uhr VfB Germania Halberstadt - SC Freital
Sa., 21.11.26 13:30 Uhr ZFC Meuselwitz - FC Eilenburg
Sa., 21.11.26 13:30 Uhr SG Union Sandersdorf - FC Einheit Rudolstadt
Sa., 21.11.26 13:30 Uhr SSC Weißenfels - VfB Auerbach 1906
So., 22.11.26 13:30 Uhr VfB 1921 Krieschow - FC Einheit Wernigerode
So., 22.11.26 13:30 Uhr VfB Empor Glauchau - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 22.11.26 13:30 Uhr VFC Plauen - FSV Budissa Bautzen
13. Spieltag
So., 29.11.26 13:30 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - FSV Budissa Bautzen
So., 29.11.26 13:30 Uhr VfB Empor Glauchau - VfB 1921 Krieschow
So., 29.11.26 13:30 Uhr FC Einheit Wernigerode - SSC Weißenfels
So., 29.11.26 13:30 Uhr VfB Auerbach 1906 - SG Union Sandersdorf
So., 29.11.26 13:30 Uhr FC Einheit Rudolstadt - ZFC Meuselwitz
So., 29.11.26 13:30 Uhr FC Eilenburg - VfB Germania Halberstadt
So., 29.11.26 13:30 Uhr SC Freital - VfL Halle 1896
So., 29.11.26 13:30 Uhr SG Dynamo Dresden II - VFC Plauen
14. Spieltag
So., 06.12.26 13:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - VfB 1921 Krieschow
So., 06.12.26 13:00 Uhr FSV Budissa Bautzen - SG Dynamo Dresden II
So., 06.12.26 13:00 Uhr VFC Plauen - SC Freital
So., 06.12.26 13:00 Uhr VfL Halle 1896 - FC Eilenburg
So., 06.12.26 13:00 Uhr VfB Germania Halberstadt - FC Einheit Rudolstadt
So., 06.12.26 13:00 Uhr ZFC Meuselwitz - VfB Auerbach 1906
So., 06.12.26 13:00 Uhr SG Union Sandersdorf - FC Einheit Wernigerode
So., 06.12.26 13:00 Uhr SSC Weißenfels - VfB Empor Glauchau
15. Spieltag
So., 13.12.26 13:00 Uhr VfB 1921 Krieschow - SSC Weißenfels
So., 13.12.26 13:00 Uhr VfB Empor Glauchau - SG Union Sandersdorf
So., 13.12.26 13:00 Uhr FC Einheit Wernigerode - ZFC Meuselwitz
So., 13.12.26 13:00 Uhr VfB Auerbach 1906 - VfB Germania Halberstadt
So., 13.12.26 13:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - VfL Halle 1896
So., 13.12.26 13:00 Uhr FC Eilenburg - VFC Plauen
So., 13.12.26 13:00 Uhr SC Freital - FSV Budissa Bautzen
So., 13.12.26 13:00 Uhr SG Dynamo Dresden II - 1. FC Frankfurt (Oder)
16. Spieltag
So., 20.12.26 13:00 Uhr SSC Weißenfels - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 20.12.26 13:00 Uhr FC Eilenburg - FSV Budissa Bautzen
So., 20.12.26 13:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - VFC Plauen
So., 20.12.26 13:00 Uhr VfB Auerbach 1906 - VfL Halle 1896
So., 20.12.26 13:00 Uhr FC Einheit Wernigerode - VfB Germania Halberstadt
So., 20.12.26 13:00 Uhr VfB Empor Glauchau - ZFC Meuselwitz
So., 20.12.26 13:00 Uhr VfB 1921 Krieschow - SG Union Sandersdorf
So., 20.12.26 13:00 Uhr SC Freital - SG Dynamo Dresden II
17. Spieltag
So., 14.02.27 13:30 Uhr ZFC Meuselwitz - VfB 1921 Krieschow
So., 14.02.27 13:30 Uhr VfB Germania Halberstadt - VfB Empor Glauchau
So., 14.02.27 13:30 Uhr VfL Halle 1896 - FC Einheit Wernigerode
So., 14.02.27 13:30 Uhr VFC Plauen - VfB Auerbach 1906
So., 14.02.27 13:30 Uhr FSV Budissa Bautzen - FC Einheit Rudolstadt
So., 14.02.27 13:30 Uhr SG Dynamo Dresden II - FC Eilenburg
So., 14.02.27 13:30 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - SC Freital
So., 14.02.27 13:30 Uhr SG Union Sandersdorf - SSC Weißenfels
18. Spieltag
So., 21.02.27 13:30 Uhr SG Union Sandersdorf - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 21.02.27 13:30 Uhr VfB Auerbach 1906 - FSV Budissa Bautzen
So., 21.02.27 13:30 Uhr FC Einheit Wernigerode - VFC Plauen
So., 21.02.27 13:30 Uhr VfB Empor Glauchau - VfL Halle 1896
So., 21.02.27 13:30 Uhr VfB 1921 Krieschow - VfB Germania Halberstadt
So., 21.02.27 13:30 Uhr SSC Weißenfels - ZFC Meuselwitz
So., 21.02.27 13:30 Uhr FC Eilenburg - SC Freital
So., 21.02.27 13:30 Uhr FC Einheit Rudolstadt - SG Dynamo Dresden II
19. Spieltag
So., 28.02.27 13:30 Uhr VfL Halle 1896 - VfB 1921 Krieschow
So., 28.02.27 13:30 Uhr VFC Plauen - VfB Empor Glauchau
So., 28.02.27 13:30 Uhr FSV Budissa Bautzen - FC Einheit Wernigerode
So., 28.02.27 13:30 Uhr SG Dynamo Dresden II - VfB Auerbach 1906
So., 28.02.27 13:30 Uhr SC Freital - FC Einheit Rudolstadt
So., 28.02.27 13:30 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - FC Eilenburg
So., 28.02.27 13:30 Uhr ZFC Meuselwitz - SG Union Sandersdorf
So., 28.02.27 13:30 Uhr VfB Germania Halberstadt - SSC Weißenfels
20. Spieltag
So., 07.03.27 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 07.03.27 14:00 Uhr VfB Empor Glauchau - FSV Budissa Bautzen
So., 07.03.27 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow - VFC Plauen
So., 07.03.27 14:00 Uhr SSC Weißenfels - VfL Halle 1896
So., 07.03.27 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf - VfB Germania Halberstadt
So., 07.03.27 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - FC Eilenburg
So., 07.03.27 14:00 Uhr VfB Auerbach 1906 - SC Freital
So., 07.03.27 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode - SG Dynamo Dresden II
21. Spieltag
So., 14.03.27 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen - VfB 1921 Krieschow
So., 14.03.27 14:00 Uhr SG Dynamo Dresden II - VfB Empor Glauchau
So., 14.03.27 14:00 Uhr SC Freital - FC Einheit Wernigerode
So., 14.03.27 14:00 Uhr FC Eilenburg - VfB Auerbach 1906
So., 14.03.27 14:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - FC Einheit Rudolstadt
So., 14.03.27 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt - ZFC Meuselwitz
So., 14.03.27 14:00 Uhr VfL Halle 1896 - SG Union Sandersdorf
So., 14.03.27 14:00 Uhr VFC Plauen - SSC Weißenfels
22. Spieltag
So., 21.03.27 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 21.03.27 14:00 Uhr SSC Weißenfels - FSV Budissa Bautzen
So., 21.03.27 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf - VFC Plauen
So., 21.03.27 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - VfL Halle 1896
So., 21.03.27 14:00 Uhr VfB Auerbach 1906 - FC Einheit Rudolstadt
So., 21.03.27 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode - FC Eilenburg
So., 21.03.27 14:00 Uhr VfB Empor Glauchau - SC Freital
So., 21.03.27 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow - SG Dynamo Dresden II
23. Spieltag
So., 04.04.27 14:00 Uhr SC Freital - VfB 1921 Krieschow
So., 04.04.27 14:00 Uhr FC Eilenburg - VfB Empor Glauchau
So., 04.04.27 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - FC Einheit Wernigerode
So., 04.04.27 14:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - VfB Auerbach 1906
So., 04.04.27 14:00 Uhr VfL Halle 1896 - VfB Germania Halberstadt
So., 04.04.27 14:00 Uhr VFC Plauen - ZFC Meuselwitz
So., 04.04.27 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen - SG Union Sandersdorf
So., 04.04.27 14:00 Uhr SG Dynamo Dresden II - SSC Weißenfels
24. Spieltag
So., 11.04.27 14:00 Uhr VfL Halle 1896 - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 11.04.27 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - FSV Budissa Bautzen
So., 11.04.27 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt - VFC Plauen
So., 11.04.27 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode - VfB Auerbach 1906
So., 11.04.27 14:00 Uhr VfB Empor Glauchau - FC Einheit Rudolstadt
So., 11.04.27 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow - FC Eilenburg
So., 11.04.27 14:00 Uhr SSC Weißenfels - SC Freital
So., 11.04.27 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf - SG Dynamo Dresden II
25. Spieltag
So., 18.04.27 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - VfB 1921 Krieschow
So., 18.04.27 14:00 Uhr VfB Auerbach 1906 - VfB Empor Glauchau
So., 18.04.27 14:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - FC Einheit Wernigerode
So., 18.04.27 14:00 Uhr VFC Plauen - VfL Halle 1896
So., 18.04.27 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen - VfB Germania Halberstadt
So., 18.04.27 14:00 Uhr SG Dynamo Dresden II - ZFC Meuselwitz
So., 18.04.27 14:00 Uhr SC Freital - SG Union Sandersdorf
So., 18.04.27 14:00 Uhr FC Eilenburg - SSC Weißenfels
26. Spieltag
So., 25.04.27 14:00 Uhr VFC Plauen - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 25.04.27 14:00 Uhr VfL Halle 1896 - FSV Budissa Bautzen
So., 25.04.27 14:00 Uhr VfB Empor Glauchau - FC Einheit Wernigerode
So., 25.04.27 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow - VfB Auerbach 1906
So., 25.04.27 14:00 Uhr SSC Weißenfels - FC Einheit Rudolstadt
So., 25.04.27 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf - FC Eilenburg
So., 25.04.27 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - SC Freital
So., 25.04.27 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt - SG Dynamo Dresden II
27. Spieltag
So., 02.05.27 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode - VfB 1921 Krieschow
So., 02.05.27 14:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - VfB Empor Glauchau
So., 02.05.27 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen - VFC Plauen
So., 02.05.27 14:00 Uhr SG Dynamo Dresden II - VfL Halle 1896
So., 02.05.27 14:00 Uhr SC Freital - VfB Germania Halberstadt
So., 02.05.27 14:00 Uhr FC Eilenburg - ZFC Meuselwitz
So., 02.05.27 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - SG Union Sandersdorf
So., 02.05.27 14:00 Uhr VfB Auerbach 1906 - SSC Weißenfels
28. Spieltag
So., 09.05.27 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 09.05.27 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow - VfB Empor Glauchau
So., 09.05.27 14:00 Uhr SSC Weißenfels - FC Einheit Wernigerode
So., 09.05.27 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf - VfB Auerbach 1906
So., 09.05.27 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - FC Einheit Rudolstadt
So., 09.05.27 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt - FC Eilenburg
So., 09.05.27 14:00 Uhr VfL Halle 1896 - SC Freital
So., 09.05.27 14:00 Uhr VFC Plauen - SG Dynamo Dresden II
29. Spieltag
So., 16.05.27 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 16.05.27 14:00 Uhr SG Dynamo Dresden II - FSV Budissa Bautzen
So., 16.05.27 14:00 Uhr SC Freital - VFC Plauen
So., 16.05.27 14:00 Uhr FC Eilenburg - VfL Halle 1896
So., 16.05.27 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - VfB Germania Halberstadt
So., 16.05.27 14:00 Uhr VfB Auerbach 1906 - ZFC Meuselwitz
So., 16.05.27 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode - SG Union Sandersdorf
So., 16.05.27 14:00 Uhr VfB Empor Glauchau - SSC Weißenfels
30. Spieltag
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr SSC Weißenfels - VfB 1921 Krieschow
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf - VfB Empor Glauchau
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - FC Einheit Wernigerode
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt - VfB Auerbach 1906
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr VfL Halle 1896 - FC Einheit Rudolstadt
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr VFC Plauen - FC Eilenburg
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen - SC Freital
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - SG Dynamo Dresden II