NOFV-Oberliga Süd: Das Restprogramm im Überblick

Die aktuelle Saison der NOFV-Oberliga Süd biegt langsam auf die Zielgerade ein. Dazu wirft FuPa den Blick auf das Restprogramm aller Teams.
1. RSV Eintracht 1949 (Punktzahl: 64)
29. Spieltag: (A) FC Einheit Rudolstadt (12.)
30. Spieltag: (H) SC Freital (2.)
2. SC Freital (Punktzahl: 56)
29. Spieltag: (H) VfB Auerbach 1906 (4.)
30. Spieltag: (A) RSV Eintracht 1949 (1.)
3. VFC Plauen (Punktzahl: 56)
29. Spieltag: (H) FC Grimma (15.)
30. Spieltag: (A) Bischofswerdaer FV 08 (14.)
4. VfB Auerbach 1906 (Punktzahl: 48)
29. Spieltag: (A) SC Freital (2.)
30. Spieltag: (H) FSV Budissa Bautzen (7.)
5. VfB Germania Halberstadt (Punktzahl: 47)
29. Spieltag: (A) FSV Budissa Bautzen (7.)
30. Spieltag: (H) VfL Halle 1896 (6.)
6. VfL Halle 1896 (Punktzahl: 44)
29. Spieltag: (H) 1. SC 1911 Heiligenstadt (16.)
30. Spieltag: (A) VfB Germania Halberstadt (5.)
7. FSV Budissa Bautzen (Punktzahl: 42)
29. Spieltag: (H) VfB Germania Halberstadt (5.)
30. Spieltag: (A) VfB Auerbach 1906 (4.)
8. VfB 1921 Krieschow (Punktzahl: 42)
29. Spieltag: (H) Bischofswerdaer FV 08 (14.)
30. Spieltag: (A) 1. FC Lok Stendal (13.)
9. VfB Empor Glauchau (Punktzahl: 39)
29. Spieltag: (A) FC Einheit Wernigerode (11.)
30. Spieltag: (H) SG Union Sandersdorf (10.)
10. SG Union Sandersdorf (Punktzahl: 33)
29. Spieltag: (H) 1. FC Lok Stendal (13.)
30. Spieltag: (A) VfB Empor Glauchau (9.)
11. FC Einheit Wernigerode (Punktzahl: 32)
29. Spieltag: (H) VfB Empor Glauchau (9.)
30. Spieltag: (A) 1. SC 1911 Heiligenstadt (16.)
12. FC Einheit Rudolstadt (Punktzahl: 32)
29. Spieltag: (H) RSV Eintracht 1949 (1.)
30. Spieltag: (A) FC Grimma (15.)
13. 1. FC Lok Stendal (Punktzahl: 27)
29. Spieltag: (A) SG Union Sandersdorf (10.)
30. Spieltag: (H) VfB 1921 Krieschow (8.)
14. Bischofswerdaer FV 08 (Punktzahl: 24)
29. Spieltag: (A) VfB 1921 Krieschow (8.)
30. Spieltag: (H) VFC Plauen (3.)
15. FC Grimma (Punktzahl: 22)
29. Spieltag: (A) VFC Plauen (3.)
30. Spieltag: (H) FC Einheit Rudolstadt (12.)
16. 1. SC 1911 Heiligenstadt (Punktzahl: 16)
29. Spieltag: (A) VfL Halle 1896 (6.)
30. Spieltag: (H) FC Einheit Wernigerode (11.)