NOFV-Oberliga Süd: Das Restprogramm im Überblick

Die aktuelle Saison der NOFV-Oberliga Süd biegt langsam auf die Zielgerade ein. Dazu wirft FuPa den Blick auf das Restprogramm aller Teams.
1. RSV Eintracht 1949 (Punktzahl: 51)
18. Spieltag: (A) VfB Germania Halberstadt (3.)
24. Spieltag: (H) VfB Empor Glauchau (11.)
25. Spieltag: (A) FC Einheit Wernigerode (9.)
26. Spieltag: (H) SG Union Sandersdorf (10.)
27. Spieltag: (A) VfB 1921 Krieschow (7.)
28. Spieltag: (H) VFC Plauen (4.)
29. Spieltag: (A) FC Einheit Rudolstadt (12.)
30. Spieltag: (H) SC Freital (2.)
2. SC Freital (Punktzahl: 49)
24. Spieltag: (H) FC Einheit Rudolstadt (12.)
25. Spieltag: (A) 1. SC 1911 Heiligenstadt (16.)
26. Spieltag: (A) FSV Budissa Bautzen (8.)
27. Spieltag: (H) VfL Halle 1896 (6.)
28. Spieltag: (A) VfB Germania Halberstadt (3.)
29. Spieltag: (H) VfB Auerbach 1906 (5.)
30. Spieltag: (A) RSV Eintracht 1949 (1.)
3. VfB Germania Halberstadt (Punktzahl: 43)
18. Spieltag: (H) RSV Eintracht 1949 (1.)
24. Spieltag: (H) SG Union Sandersdorf (10.)
25. Spieltag: (A) VfB 1921 Krieschow (7.)
26. Spieltag: (H) VFC Plauen (4.)
27. Spieltag: (A) FC Einheit Rudolstadt (12.)
28. Spieltag: (H) SC Freital (2.)
29. Spieltag: (A) FSV Budissa Bautzen (8.)
30. Spieltag: (H) VfL Halle 1896 (6.)
4. VFC Plauen (Punktzahl: 40)
14. Spieltag: (A) FC Grimma (15.)
17. Spieltag: (A) VfB Empor Glauchau (11.)
18. Spieltag: (H) FC Einheit Wernigerode (9.)
24. Spieltag: (A) FSV Budissa Bautzen (8.)
25. Spieltag: (H) VfL Halle 1896 (6.)
26. Spieltag: (A) VfB Germania Halberstadt (3.)
27. Spieltag: (H) VfB Auerbach 1906 (5.)
28. Spieltag: (A) RSV Eintracht 1949 (1.)
29. Spieltag: (H) FC Grimma (15.)
30. Spieltag: (A) Bischofswerdaer FV 08 (13.)
5. VfB Auerbach 1906 (Punktzahl: 37)
16. Spieltag: (A) VfL Halle 1896 (6.)
24. Spieltag: (A) FC Einheit Wernigerode (9.)
25. Spieltag: (A) SG Union Sandersdorf (10.)
26. Spieltag: (H) VfB 1921 Krieschow (7.)
27. Spieltag: (A) VFC Plauen (4.)
28. Spieltag: (H) FC Einheit Rudolstadt (12.)
29. Spieltag: (A) SC Freital (2.)
30. Spieltag: (H) FSV Budissa Bautzen (8.)
6. VfL Halle 1896 (Punktzahl: 34)
16. Spieltag: (H) VfB Auerbach 1906 (5.)
24. Spieltag: (H) VfB 1921 Krieschow (7.)
25. Spieltag: (A) VFC Plauen (4.)
26. Spieltag: (H) FC Einheit Rudolstadt (12.)
27. Spieltag: (A) SC Freital (2.)
28. Spieltag: (H) FSV Budissa Bautzen (8.)
29. Spieltag: (H) 1. SC 1911 Heiligenstadt (16.)
30. Spieltag: (A) VfB Germania Halberstadt (3.)
7. VfB 1921 Krieschow (Punktzahl: 31)
18. Spieltag: (H) SG Union Sandersdorf (10.)
24. Spieltag: (A) VfL Halle 1896 (6.)
25. Spieltag: (H) VfB Germania Halberstadt (3.)
26. Spieltag: (A) VfB Auerbach 1906 (5.)
27. Spieltag: (H) RSV Eintracht 1949 (1.)
28. Spieltag: (A) FC Grimma (15.)
29. Spieltag: (H) Bischofswerdaer FV 08 (13.)
30. Spieltag: (A) 1. FC Lok Stendal (14.)
8. FSV Budissa Bautzen (Punktzahl: 27)
17. Spieltag: (A) FC Grimma (15.)
18. Spieltag: (H) Bischofswerdaer FV 08 (13.)
19. Spieltag: (A) 1. FC Lok Stendal (14.)
24. Spieltag: (H) VFC Plauen (4.)
25. Spieltag: (A) FC Einheit Rudolstadt (12.)
26. Spieltag: (H) SC Freital (2.)
27. Spieltag: (A) 1. SC 1911 Heiligenstadt (16.)
28. Spieltag: (A) VfL Halle 1896 (6.)
29. Spieltag: (H) VfB Germania Halberstadt (3.)
30. Spieltag: (A) VfB Auerbach 1906 (5.)
9. FC Einheit Wernigerode (Punktzahl: 26)
13. Spieltag: (H) 1. FC Lok Stendal (14.)
18. Spieltag: (A) VFC Plauen (4.)
24. Spieltag: (H) VfB Auerbach 1906 (5.)
25. Spieltag: (H) RSV Eintracht 1949 (1.)
26. Spieltag: (A) FC Grimma (15.)
27. Spieltag: (H) Bischofswerdaer FV 08 (13.)
28. Spieltag: (A) 1. FC Lok Stendal (14.)
29. Spieltag: (H) VfB Empor Glauchau (11.)
30. Spieltag: (A) 1. SC 1911 Heiligenstadt (16.)
10. SG Union Sandersdorf (Punktzahl: 25)
14. Spieltag: (A) 1. FC Lok Stendal (14.)
18. Spieltag: (A) VfB 1921 Krieschow (7.)
24. Spieltag: (A) VfB Germania Halberstadt (3.)
25. Spieltag: (H) VfB Auerbach 1906 (5.)
26. Spieltag: (A) RSV Eintracht 1949 (1.)
27. Spieltag: (H) FC Grimma (15.)
28. Spieltag: (A) Bischofswerdaer FV 08 (13.)
29. Spieltag: (H) 1. FC Lok Stendal (14.)
30. Spieltag: (A) VfB Empor Glauchau (11.)
11. VfB Empor Glauchau (Punktzahl: 24)
17. Spieltag: (H) VFC Plauen (4.)
24. Spieltag: (A) RSV Eintracht 1949 (1.)
25. Spieltag: (H) FC Grimma (15.)
26. Spieltag: (A) Bischofswerdaer FV 08 (13.)
27. Spieltag: (H) 1. FC Lok Stendal (14.)
28. Spieltag: (H) 1. SC 1911 Heiligenstadt (16.)
29. Spieltag: (A) FC Einheit Wernigerode (9.)
30. Spieltag: (H) SG Union Sandersdorf (10.)
12. FC Einheit Rudolstadt (Punktzahl: 24)
24. Spieltag: (A) SC Freital (2.)
25. Spieltag: (H) FSV Budissa Bautzen (8.)
26. Spieltag: (A) VfL Halle 1896 (6.)
27. Spieltag: (H) VfB Germania Halberstadt (3.)
28. Spieltag: (A) VfB Auerbach 1906 (5.)
29. Spieltag: (H) RSV Eintracht 1949 (1.)
30. Spieltag: (A) FC Grimma (15.)
13. Bischofswerdaer FV 08 (Punktzahl: 22)
18. Spieltag: (A) FSV Budissa Bautzen (8.)
24. Spieltag: (H) 1. SC 1911 Heiligenstadt (16.)
25. Spieltag: (A) 1. FC Lok Stendal (14.)
26. Spieltag: (H) VfB Empor Glauchau (11.)
27. Spieltag: (A) FC Einheit Wernigerode (9.)
28. Spieltag: (H) SG Union Sandersdorf (10.)
29. Spieltag: (A) VfB 1921 Krieschow (7.)
30. Spieltag: (H) VFC Plauen (4.)
14. 1. FC Lok Stendal (Punktzahl: 18)
13. Spieltag: (A) FC Einheit Wernigerode (9.)
14. Spieltag: (H) SG Union Sandersdorf (10.)
19. Spieltag: (H) FSV Budissa Bautzen (8.)
24. Spieltag: (A) FC Grimma (15.)
25. Spieltag: (H) Bischofswerdaer FV 08 (13.)
26. Spieltag: (H) 1. SC 1911 Heiligenstadt (16.)
27. Spieltag: (A) VfB Empor Glauchau (11.)
28. Spieltag: (H) FC Einheit Wernigerode (9.)
29. Spieltag: (A) SG Union Sandersdorf (10.)
30. Spieltag: (H) VfB 1921 Krieschow (7.)
15. FC Grimma (Punktzahl: 16)
14. Spieltag: (H) VFC Plauen (4.)
17. Spieltag: (H) FSV Budissa Bautzen (8.)
24. Spieltag: (H) 1. FC Lok Stendal (14.)
25. Spieltag: (A) VfB Empor Glauchau (11.)
26. Spieltag: (H) FC Einheit Wernigerode (9.)
27. Spieltag: (A) SG Union Sandersdorf (10.)
28. Spieltag: (H) VfB 1921 Krieschow (7.)
29. Spieltag: (A) VFC Plauen (4.)
30. Spieltag: (H) FC Einheit Rudolstadt (12.)
16. 1. SC 1911 Heiligenstadt (Punktzahl: 15)
24. Spieltag: (A) Bischofswerdaer FV 08 (13.)
25. Spieltag: (H) SC Freital (2.)
26. Spieltag: (A) 1. FC Lok Stendal (14.)
27. Spieltag: (H) FSV Budissa Bautzen (8.)
28. Spieltag: (A) VfB Empor Glauchau (11.)
29. Spieltag: (A) VfL Halle 1896 (6.)
30. Spieltag: (H) FC Einheit Wernigerode (9.)