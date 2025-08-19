NOFV-Oberliga Süd 2025/2026: Die bisher (un)fairsten Teams

Die Saison 2025/2026 läuft. Somit ist es Zeit, die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften herauszupicken – gemessen an Karten. Wie sieht es in der NOFV-Oberliga Süd aus?
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte)
🥇FSV Budissa Bautzen 1,50 (3 / 0 / 0 / 0 / 3)
🥇RSV Eintracht 1949 1,50 (3 / 0 / 0 / 0 / 3)
🥉Bischofswerdaer FV 2,00 (4 / 0 / 0 / 0 / 4)
...
13. FC Einheit Werngerode 4,00 (8 / 0 / 0 / 0 / 8)
13. 1. FC Lok Stendal 4,00 (8 / 0 / 0 / 0 / 8)
13. VFC Plauen 4,00 (8 / 0 / 0 / 0 / 8)
16. 1. SC Heiligenstadt 4,50 (4 / 0 / 1 / 0 / 9)
---
Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Hinzu kommen noch die Unsportlichkeiten.
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
So sieht die aktuelle Tabelle der NOFV-Oberliga Süd aus
1. FC Einheit Rudolstadt 2 2-0-0 5:1 6
2. VfB Germania Halberstadt 2 2-0-0 3:1 6
3. VfL Halle 1896 2 1-1-0 9:4 4
4. RSV Eintracht 1949 2 1-1-0 8:6 4
5. SG Union Sandersdorf 2 1-1-0 4:3 4
6. FSV Budissa Bautzen 2 1-0-1 9:4 3
7. VfB 1921 Krieschow 2 1-0-1 4:2 3
8. VFC Plauen (Ab) 2 1-0-1 2:1 3
9. FC Einheit Wernigerode 2 1-0-1 3:3 3
10. SC Freital 2 1-0-1 3:3 3
11. Bischofswerdaer FV 08 2 1-0-1 3:4 3
12. VfB Empor Glauchau (Auf) 2 1-0-1 1:3 3
13. 1. SC 1911 Heiligenstadt (Auf) 2 0-1-1 3:4 1
14. 1. FC Lok Stendal (Auf) 2 0-0-2 0:4 0
15. VfB Auerbach 1906 2 0-0-2 0:6 0
16. FC Grimma 2 0-0-2 1:9 0