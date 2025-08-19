– Foto: Bernward Seipel

NOFV-Oberliga Süd 2025/2026: Die bisher (un)fairsten Teams FuPa wirft einen Blick auf die Fairnesstabelle. Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Süd VFC Plauen Lok Stendal Halberstadt Auerbach + 12 weitere

Die Saison 2025/2026 läuft. Somit ist es Zeit, die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften herauszupicken – gemessen an Karten. Wie sieht es in der NOFV-Oberliga Süd aus?

Fairness-Tabelle NOFV-Oberliga Süd

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte) 🥇FSV Budissa Bautzen 1,50 (3 / 0 / 0 / 0 / 3)