NOFV-Oberliga Süd: 1. FC Frankfurt mit klarem Sieg im Test

– Foto: Alexander Rabe

Der 1. FC Frankfurt hat seinen Test gegen den TSV Mariendorf 1897 erfolgreich gestaltet. Der Oberligist setzte sich mit 6:3 gegen den Berlinligisten durch und zeigte dabei vor allem in der Anfangsphase sowie direkt nach der Pause große Offensivstärke. Bereits am Mittwoch wartet mit dem Gastspiel beim SV Victoria Seelow die nächste Gelegenheit, weitere Erkenntnisse für die Vorbereitung zu sammeln.

Die Partie begann aus Sicht der Gastgeber nahezu ideal. Bereits in der 6. Minute brachte Jamie-Colin Röper den 1. FC Frankfurt mit 1:0 in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Ole Händschke auf 2:0. In der 15. Minute folgte bereits das 3:0 durch einen nicht namentlich bekannten Torschützen. Der frühe Drei-Tore-Vorsprung war Ausdruck eines gelungenen Starts in die Begegnung.

Offensive bleibt auch nach der Pause gefährlich

Der Berliner-Ligist verkürzte in der 19. Minute durch Yusuf Yorguner auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel legte der 1. FC Frankfurt jedoch sofort nach. Ole Händschke macht in der 46. Minute seinen Doppelpack perfekt und stellt auf 4:1, ehe nur zwei Minuten später ein weiterer Treffer eines nicht bekannten Torschützen das 5:1 bedeutete.

Der TSV von 1897 gab sich dennoch nicht geschlagen und verkürzte in der 54. Minute durch einen nicht bekannten Torschützen auf 5:2. Auch in der Schlussphase blieb das Spiel torreich. Erik-Paul Pfannschmidt stellte in der 81. Minute den Anschluss zum 5:3 her, ehe Max Kostka in der 86. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter den 6:3-Endstand markierte. Insgesamt gelangen den Frankfurtern damit sechs Treffer, die den erfolgreichen Testauftritt abrundeten.

Nächster Test steht bereits bevor

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt dem 1. FC Frankfurt nicht. Bereits am Mittwoch, 29. Juli, wartet die nächste Aufgabe der Vorbereitung. Um 19 Uhr gastiert der Oberligist beim SV Victoria Seelow aus der Landesliga-Süd in Brandenburg.

Auch diese Begegnung bietet die Möglichkeit, weitere Spielpraxis zu sammeln und den Vorbereitungsprozess fortzusetzen. Für den 1. FC Frankfurt geht es darum, die positiven Eindrücke aus dem Erfolg mitzunehmen und die Entwicklung der Mannschaft im weiteren Verlauf der Vorbereitung fortzusetzen.