NOFV-Oberliga Nord: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der NOFV-Oberliga Nord wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Berliner AK

Zugänge: keine

Abgänge: Furkan Yosma (FSV Spandauer Kickers), Luca Krause (Bischofswerdaer FV 08), Keliano Tavares (1. SC 1911 Heiligenstadt), Ali Ihsan Keles (FSV Optik Rathenow)



BSV Eintracht Mahlsdorf

Trainer: Karsten Heine

Zugänge: Eligius Hounsa (VfL Bochum), Collin Quiring (FC Viktoria 1889 Berlin), Jerome Scholz (FC Viktoria 1889 Berlin), Ben Wagner (VSG Altglienicke)

Abgänge: Benjamin Mohwinkel (Pausiert)





F.C. Hansa Rostock II

Trainer: Christian Tiffert

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Anker Wismar

Trainer: Matthias Fink

Zugänge: keine

Abgänge: Niklas Tille (SV Falkensee-Finkenkrug)





FC Viktoria 1889 Berlin

Trainer: Haydar Hinisli

Zugänge: keine

Abgänge: Panzu De Angelo Ernesto (Ziel unbekannt), Jerome Scholz (BSV Eintracht Mahlsdorf), Anton Kanther (SG Union 1919 Klosterfelde), Panzu De Angelo Ernesto (Delay Sports Berlin)



FSV Optik Rathenow

Trainer: Ingo Kahlisch

Zugänge: Wayon Ire Houegnon Sezan Houenou (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Eric Preljevic (FC Hertha 03 Zehlendorf), Ali Ihsan Keles (Berliner AK), Joshua Ryan Tipton (Florida Rush)

Abgänge: Enes Gök (Füchse Berlin)



S.D. Croatia Berlin

Trainer: Mario Jurcevic

Zugänge: keine

Abgänge: Erkut Ergiligür (Ziel unbekannt), Mehmet Uzuner (BSV Hürtürkel), Marko Basic (SC Charlottenburg), Süleyman Emre Durmus (BSV Hürtürkel), Abdoul Aziz Conte (Ziel unbekannt), Heidar Berjaoui (SC Union-Südost 1924)



SG Dynamo Schwerin

Trainer: Jano Klempkow

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Union 1919 Klosterfelde

Trainer: Lucio Geral

Zugänge: Lucio Geral (SG Einheit Zepernick 1925), Ilian Weber (BFC Dynamo), Anton Kanther (FC Viktoria 1889 Berlin)

Abgänge: William Giegold (SG Union 1919 Klosterfelde II)



SV Lichtenberg 47

Trainer: Rudy Raab, Nils Kohlschmidt

Zugänge: keine

Abgänge: Carl-Leon Grundmann (Frohnauer SC 1946), Moritz Schöps (SG Einheit Zepernick 1925), Abdul Arasak El Challouf (Füchse Berlin), Miká Gabelmann (USA), Wido Hildebrandt (unbekannt)



SV Siedenbollentin

Trainer: Christoph Haker

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Sparta Lichtenberg

Trainer: Dragan Kostic

Zugänge: keine

Abgänge: Joshua Lang (FC Stern Marienfelde 1912)



SV Tasmania Berlin

Trainer: Pardis Fardjad-Azad, Bahman Foroutan

Zugänge: Fatih Baca (BFC Dynamo)

Abgänge: Batikan Yilmaz (Türkiyemspor Berlin)



Tennis Borussia Berlin

Trainer: Umberto Sacchi

Zugänge: Steven Roßbach (FC Hertha 03 Zehlendorf)

Abgänge: Tarik Hadziavdic (Ziel unbekannt), Fabian Graupner (SV BW Hohen Neuendorf), Tarik Hadziavdic (Ziel unbekannt)



TSG Neustrelitz

Trainer: Thomas Franke

Zugänge: keine

Abgänge: Jerimiah Dosi (Türkgücü München), Fabio Podmelle (Vertrag aufgelöst), Adrian Heinle (Vertrag aufgelöst)



TuS Makkabi Berlin

Trainer: Ousmane Bangoura

Zugänge: keine

Abgänge: Alex Raoul Leyi (Ziel unbekannt), Kebba Kebell Suso (Ziel unbekannt)