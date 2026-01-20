NOFV-Oberliga Nord: Welche Wintertransfers stehen schon fest?
Auf FuPa gibt es den Überblick.
Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der NOFV-Oberliga Nord wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
Berliner AK
Zugänge: keine
Abgänge: Furkan Yosma (FSV Spandauer Kickers), Luca Krause (Bischofswerdaer FV 08), Keliano Tavares (1. SC 1911 Heiligenstadt), Ali Ihsan Keles (FSV Optik Rathenow)
BSV Eintracht Mahlsdorf
Trainer: Karsten Heine
Zugänge: Eligius Hounsa (VfL Bochum), Collin Quiring (FC Viktoria 1889 Berlin), Jerome Scholz (FC Viktoria 1889 Berlin), Ben Wagner (VSG Altglienicke)
Abgänge: Benjamin Mohwinkel (Pausiert)
F.C. Hansa Rostock II
Trainer: Christian Tiffert
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Anker Wismar
Trainer: Matthias Fink
Zugänge: keine
Abgänge: Niklas Tille (SV Falkensee-Finkenkrug)
FC Viktoria 1889 Berlin
Trainer: Haydar Hinisli
Zugänge: keine
Abgänge: Panzu De Angelo Ernesto (Ziel unbekannt), Jerome Scholz (BSV Eintracht Mahlsdorf), Anton Kanther (SG Union 1919 Klosterfelde), Panzu De Angelo Ernesto (Delay Sports Berlin)
FSV Optik Rathenow
Trainer: Ingo Kahlisch
Zugänge: Wayon Ire Houegnon Sezan Houenou (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Eric Preljevic (FC Hertha 03 Zehlendorf), Ali Ihsan Keles (Berliner AK), Joshua Ryan Tipton (Florida Rush)
Abgänge: Enes Gök (Füchse Berlin)
S.D. Croatia Berlin
Trainer: Mario Jurcevic
Zugänge: keine
Abgänge: Erkut Ergiligür (Ziel unbekannt), Mehmet Uzuner (BSV Hürtürkel), Marko Basic (SC Charlottenburg), Süleyman Emre Durmus (BSV Hürtürkel), Abdoul Aziz Conte (Ziel unbekannt), Heidar Berjaoui (SC Union-Südost 1924)
SG Dynamo Schwerin
Trainer: Jano Klempkow
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Union 1919 Klosterfelde
Trainer: Lucio Geral
Zugänge: Lucio Geral (SG Einheit Zepernick 1925), Ilian Weber (BFC Dynamo), Anton Kanther (FC Viktoria 1889 Berlin)
Abgänge: William Giegold (SG Union 1919 Klosterfelde II)
SV Lichtenberg 47
Trainer: Rudy Raab, Nils Kohlschmidt
Zugänge: keine
Abgänge: Carl-Leon Grundmann (Frohnauer SC 1946), Moritz Schöps (SG Einheit Zepernick 1925), Abdul Arasak El Challouf (Füchse Berlin), Miká Gabelmann (USA), Wido Hildebrandt (unbekannt)
SV Siedenbollentin
Trainer: Christoph Haker
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Sparta Lichtenberg
Trainer: Dragan Kostic
Zugänge: keine
Abgänge: Joshua Lang (FC Stern Marienfelde 1912)
SV Tasmania Berlin
Trainer: Pardis Fardjad-Azad, Bahman Foroutan
Zugänge: Fatih Baca (BFC Dynamo)
Abgänge: Batikan Yilmaz (Türkiyemspor Berlin)
Tennis Borussia Berlin
Trainer: Umberto Sacchi
Zugänge: Steven Roßbach (FC Hertha 03 Zehlendorf)
Abgänge: Tarik Hadziavdic (Ziel unbekannt), Fabian Graupner (SV BW Hohen Neuendorf), Tarik Hadziavdic (Ziel unbekannt)
TSG Neustrelitz
Trainer: Thomas Franke
Zugänge: keine
Abgänge: Jerimiah Dosi (Türkgücü München), Fabio Podmelle (Vertrag aufgelöst), Adrian Heinle (Vertrag aufgelöst)
TuS Makkabi Berlin
Trainer: Ousmane Bangoura
Zugänge: keine
Abgänge: Alex Raoul Leyi (Ziel unbekannt), Kebba Kebell Suso (Ziel unbekannt)