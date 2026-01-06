NOFV-Oberliga Nord: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der NOFV-Oberliga Nord wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
Berliner AK
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Furkan Yosma (FSV Spandauer Kickers)
BSV Eintracht Mahlsdorf
Trainer: Karsten Heine
Zugänge: Eligius Hounsa (VfL Bochum), Collin Quiring (FC Viktoria 1889 Berlin), Jerome Scholz (FC Viktoria 1889 Berlin)
Abgänge: Benjamin Mohwinkel (Pausiert)
F.C. Hansa Rostock II
Trainer: Uwe Speidel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Anker Wismar
Trainer: Matthias Fink
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Viktoria 1889 Berlin
Trainer: Haydar Hinisli
Zugänge: keine
Abgänge: Panzu De Angelo Ernesto (Ziel unbekannt), Jerome Scholz (BSV Eintracht Mahlsdorf), Anton Kanther (SG Union 1919 Klosterfelde)
FSV Optik Rathenow
Trainer: Ingo Kahlisch
Zugänge: keine
Abgänge: keine
S.D. Croatia Berlin
Trainer: Mario Jurcevic
Zugänge: keine
Abgänge: Erkut Ergiligür (Ziel unbekannt), Mehmet Uzuner (BSV Hürtürkel), Marko Basic (SC Charlottenburg), Süleyman Emre Durmus (BSV Hürtürkel)
SG Dynamo Schwerin
Trainer: Jano Klempkow
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Union 1919 Klosterfelde
Trainer: Lucio Geral
Zugänge: Lucio Geral (SG Einheit Zepernick 1925), Ilian Weber (BFC Dynamo), Anton Kanther (FC Viktoria 1889 Berlin)
Abgänge: William Giegold (SG Union 1919 Klosterfelde II)
SV Lichtenberg 47
Trainer: Rudy Raab, Nils Kohlschmidt
Zugänge: keine
Abgänge: Carl-Leon Grundmann (Frohnauer SC 1946), Moritz Schöps (SG Einheit Zepernick 1925)
SV Siedenbollentin
Trainer: Christoph Haker
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Sparta Lichtenberg
Trainer: Dragan Kostic
Zugänge: keine
Abgänge: Joshua Lang (FC Stern Marienfelde 1912)
SV Tasmania Berlin
Trainer: Pardis Fardjad-Azad, Bahman Foroutan
Zugänge: keine
Abgänge: Batikan Yilmaz (Türkiyemspor Berlin)
Tennis Borussia Berlin
Trainer: Umberto Sacchi
Zugänge: Steven Roßbach (FC Hertha 03 Zehlendorf)
Abgänge: Tarik Hadziavdic (Ziel unbekannt), Fabian Graupner (SV BW Hohen Neuendorf), Tarik Hadziavdic (Ziel unbekannt)
TSG Neustrelitz
Trainer: Thomas Franke
Zugänge: keine
Abgänge: Jerimiah Dosi (Türkgücü München), Fabio Podmelle (Vertrag aufgelöst), Adrian Heinle (Vertrag aufgelöst)
TuS Makkabi Berlin
Trainer: Ousmane Bangoura
Zugänge: keine
Abgänge: keine
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________