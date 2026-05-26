NOFV-Oberliga Nord und Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Bei den Vereinen aus den NOFV-Oberligen stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Berliner AK
Trainer: Murat Tik
Zugänge: keine
Abgänge: Kaya Söylemez (FC Internationale Berlin), Furkan Yildirim (Unbekannt)
BSV Eintracht Mahlsdorf
Trainer: Karsten Heine
Zugänge: Ole Schenk (BSV Eintracht Mahlsdorf), Maurice Langer (BSV Eintracht Mahlsdorf), Moritz Tomczak (VSG Altglienicke II), Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg)
Abgänge: Julian Mätzke (FSV 63 Luckenwalde)
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1. FC Lok Stendal
Trainer: Jörn Schulz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
1. SC 1911 Heiligenstadt
Trainer: Benedikt Seipel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Bischofswerdaer FV 08
Trainer: Frank Rietschel
Zugänge: keine
Abgänge: Alexander Schidun (Karrierepause), Rene Wagner (Karrierepause)
FC Einheit Rudolstadt
Trainer: Marco Riemer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Einheit Wernigerode
Trainer: Florian Mehr
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Grimma
Trainer: Marcus Dörfer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Budissa Bautzen
Trainer: Steve Dieske
Zugänge: keine
Abgänge: Max Hübner (FC Oberlausitz Neugersdorf)
RSV Eintracht 1949
Trainer: Patrick Hinze
Zugänge: keine
Abgänge: Patrick Hinze (FC Hertha 03 Zehlendorf), Jörg Miekley (FC Hertha 03 Zehlendorf)
SC Freital
Trainer: Christopher Beck
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Union Sandersdorf
Trainer: Thomas Sawetzki
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB 1921 Krieschow
Trainer: Robert Koch
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB Auerbach 1906
Trainer: Sven Köhler
Zugänge: keine
Abgänge: Berat Mert (SV Eisen Erla)
VfB Empor Glauchau
Trainer: Nico Quade, Nick Elsner
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB Germania Halberstadt
Trainer: Manuel Rost
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VFC Plauen
Trainer: Norman Zschach
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Halle 1896
Trainer: Luca Shubitidze
Zugänge: August Prokein ()
Abgänge: keine