 2026-05-15T09:36:57.455Z

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NOFV-Oberliga Nord und Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Johannes Schmidt

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NOFV-Oberliga Süd
NOFV-Oberliga Nord
VFC Plauen
FC Viktoria
Lok Stendal

Bei den Vereinen aus den NOFV-Oberligen stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Nord

Berliner AK
Trainer: Murat Tik
Zugänge: keine
Abgänge: Kaya Söylemez (FC Internationale Berlin), Furkan Yildirim (Unbekannt)

BSV Eintracht Mahlsdorf
Trainer: Karsten Heine
Zugänge: Ole Schenk (BSV Eintracht Mahlsdorf), Maurice Langer (BSV Eintracht Mahlsdorf), Moritz Tomczak (VSG Altglienicke II), Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg)
Abgänge: Julian Mätzke (FSV 63 Luckenwalde)

F.C. Hansa Rostock II
Trainer: Christian Tiffert
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Anker Wismar
Trainer: Matthias Fink
Zugänge: keine
Abgänge: Matthias Fink (Trennung)

FC Viktoria 1889 Berlin
Trainer: Haydar Hinisli
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Optik Rathenow
Trainer: Ingo Kahlisch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

S.D. Croatia Berlin
Trainer: Mario Jurcevic
Zugänge: keine
Abgänge: Abdoul Aziz Conte (Polar Pinguin Berlin)

SG Dynamo Schwerin
Trainer: Jano Klempkow
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Union 1919 Klosterfelde
Trainer: Lucio Geral
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Lichtenberg 47
Trainer: Rudy Raab, Nils Kohlschmidt
Zugänge: keine
Abgänge: Sebastian Reiniger (Karriereende)

SV Siedenbollentin
Trainer: Christoph Haker
Zugänge: Mike Eglseder (Greifswalder FC)
Abgänge: keine

SV Sparta Lichtenberg
Trainer: Dragan Kostic
Zugänge: keine
Abgänge: Etienne Nikol (BSV Eintracht Mahlsdorf), Dominic Schmüser (TuS Makkabi Berlin), Jeremy Gampe (), Lukas Noack (), Lukas Rehbein (), Yves Benjamin Brinkmann (), Florian Bäker (), Ömer Toktumur (), Daniel Hänsch ()

SV Tasmania Berlin
Trainer: Pardis Fardjad-Azad, Bahman Foroutan
Zugänge: keine
Abgänge: Rico Steinhauer (), Daniel Kaiser ()

Tennis Borussia Berlin
Trainer: Jeffrey Bosompem Seitz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Neustrelitz
Trainer: Thomas Franke
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuS Makkabi Berlin
Trainer: Ousmane Bangoura
Zugänge: Dominic Schmüser (SV Sparta Lichtenberg)
Abgänge: Gilles Cedric Kamdem (unbekannt), Ibrahima Sory Camara (unbekannt), Serkan Tokgöz (Delay Sports Berlin)

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Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Süd

1. FC Lok Stendal
Trainer: Jörn Schulz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

1. SC 1911 Heiligenstadt
Trainer: Benedikt Seipel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Bischofswerdaer FV 08
Trainer: Frank Rietschel
Zugänge: keine
Abgänge: Alexander Schidun (Karrierepause), Rene Wagner (Karrierepause)

FC Einheit Rudolstadt
Trainer: Marco Riemer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Einheit Wernigerode
Trainer: Florian Mehr
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Grimma
Trainer: Marcus Dörfer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Budissa Bautzen
Trainer: Steve Dieske
Zugänge: keine
Abgänge: Max Hübner (FC Oberlausitz Neugersdorf)

RSV Eintracht 1949
Trainer: Patrick Hinze
Zugänge: keine
Abgänge: Patrick Hinze (FC Hertha 03 Zehlendorf), Jörg Miekley (FC Hertha 03 Zehlendorf)

SC Freital
Trainer: Christopher Beck
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Union Sandersdorf
Trainer: Thomas Sawetzki
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB 1921 Krieschow
Trainer: Robert Koch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Auerbach 1906
Trainer: Sven Köhler
Zugänge: keine
Abgänge: Berat Mert (SV Eisen Erla)

VfB Empor Glauchau
Trainer: Nico Quade, Nick Elsner
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Germania Halberstadt
Trainer: Manuel Rost
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VFC Plauen
Trainer: Norman Zschach
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfL Halle 1896
Trainer: Luca Shubitidze
Zugänge: August Prokein ()
Abgänge: keine