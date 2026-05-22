NOFV-Oberliga Nord und Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Bei den Vereinen aus den NOFV-Oberligen stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

F.C. Hansa Rostock II

Trainer: Christian Tiffert

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Anker Wismar

Trainer: Matthias Fink

Zugänge: keine

Abgänge: Matthias Fink (Trennung)





FC Viktoria 1889 BerlinTrainer: Haydar HinisliZugänge: keineAbgänge: keineFSV Optik RathenowTrainer: Ingo KahlischZugänge: keineAbgänge: keineS.D. Croatia BerlinTrainer: Mario JurcevicZugänge: keineAbgänge: Abdoul Aziz Conte (Polar Pinguin Berlin)SG Dynamo SchwerinTrainer: Jano KlempkowZugänge: keineAbgänge: keineSG Union 1919 KlosterfeldeTrainer: Lucio GeralZugänge: keineAbgänge: keineSV Lichtenberg 47Trainer: Rudy Raab, Nils KohlschmidtZugänge: keineAbgänge: Sebastian Reiniger (Karriereende)SV SiedenbollentinTrainer: Christoph HakerZugänge: Mike Eglseder (Greifswalder FC)Abgänge: keineSV Sparta LichtenbergTrainer: Dragan KosticZugänge: keineAbgänge: Etienne Nikol (BSV Eintracht Mahlsdorf), Dominic Schmüser (TuS Makkabi Berlin), Jeremy Gampe (), Lukas Noack (), Lukas Rehbein (), Yves Benjamin Brinkmann (), Florian Bäker (), Ömer Toktumur (), Daniel Hänsch ()SV Tasmania BerlinTrainer: Pardis Fardjad-Azad, Bahman ForoutanZugänge: keineAbgänge: Rico Steinhauer (), Daniel Kaiser ()Tennis Borussia BerlinTrainer: Jeffrey Bosompem SeitzZugänge: keineAbgänge: keineTSG NeustrelitzTrainer: Thomas FrankeZugänge: keineAbgänge: keineTuS Makkabi BerlinTrainer: Ousmane BangouraZugänge: Dominic Schmüser (SV Sparta Lichtenberg)Abgänge: Gilles Cedric Kamdem (unbekannt), Ibrahima Sory Camara (unbekannt), Serkan Tokgöz (Delay Sports Berlin)

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Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Süd

1. FC Lok Stendal

Trainer: Jörn Schulz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



1. SC 1911 Heiligenstadt

Trainer: Benedikt Seipel

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Bischofswerdaer FV 08

Trainer: Frank Rietschel

Zugänge: keine

Abgänge: Alexander Schidun (Karrierepause), Rene Wagner (Karrierepause)



FC Einheit Rudolstadt

Trainer: Marco Riemer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Einheit Wernigerode

Trainer: Florian Mehr

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Grimma

Trainer: Marcus Dörfer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FSV Budissa Bautzen

Trainer: Steve Dieske

Zugänge: keine

Abgänge: Max Hübner (FC Oberlausitz Neugersdorf)



RSV Eintracht 1949

Trainer: Patrick Hinze

Zugänge: keine

Abgänge: Patrick Hinze (FC Hertha 03 Zehlendorf), Jörg Miekley (FC Hertha 03 Zehlendorf)



SC Freital

Trainer: Christopher Beck

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Union Sandersdorf

Trainer: Thomas Sawetzki

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB 1921 Krieschow

Trainer: Robert Koch

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB Auerbach 1906

Trainer: Sven Köhler

Zugänge: keine

Abgänge: Berat Mert (SV Eisen Erla)



VfB Empor Glauchau

Trainer: Nico Quade, Nick Elsner

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB Germania Halberstadt

Trainer: Manuel Rost

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VFC Plauen

Trainer: Norman Zschach

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Halle 1896

Trainer: Luca Shubitidze

Zugänge: August Prokein ()

Abgänge: keine