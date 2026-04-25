NOFV-Oberliga Nord und Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

2026-04-23T13:43:33.969Z
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Bei den Vereinen aus den NOFV-Oberligen stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Nord Berliner AK Trainer: Hikmet Murat Salar Zugänge: keine Abgänge: keine BSV Eintracht Mahlsdorf Trainer: Karsten Heine Zugänge: Ole Schenk (BSV Eintracht Mahlsdorf), Maurice Langer (BSV Eintracht Mahlsdorf), Moritz Tomczak (VSG Altglienicke II), Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg) Abgänge: keine F.C. Hansa Rostock II Trainer: Christian Tiffert Zugänge: keine Abgänge: keine FC Anker Wismar Trainer: Matthias Fink Zugänge: keine Abgänge: Matthias Fink (Trennung) FC Viktoria 1889 Berlin Trainer:
Haydar Hinisli
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
FSV Optik Rathenow Trainer:
Ingo Kahlisch
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
S.D. Croatia Berlin Trainer:
Mario Jurcevic
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SG Dynamo Schwerin Trainer:
Jano Klempkow
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SG Union 1919 Klosterfelde Trainer:
Lucio Geral
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SV Lichtenberg 47 Trainer:
Rudy Raab, Nils Kohlschmidt
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SV Siedenbollentin Trainer:
Christoph Haker
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SV Sparta Lichtenberg Trainer:
Dragan Kostic
Zugänge:
keine
Abgänge:
Etienne Nikol (BSV Eintracht Mahlsdorf)
SV Tasmania Berlin Trainer:
Pardis Fardjad-Azad, Bahman Foroutan
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
Tennis Borussia Berlin Trainer:
Jeffrey Bosompem Seitz
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
TSG Neustrelitz Trainer:
Thomas Franke
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
TuS Makkabi Berlin Trainer:
Ousmane Bangoura
Zugänge:
keine
Abgänge:
Serkan Tokgöz (Delay Sports Berlin)
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Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Süd 1. FC Lok Stendal Trainer: Jörn Schulz Zugänge: keine Abgänge: keine 1. SC 1911 Heiligenstadt Trainer: Benedikt Seipel Zugänge: keine Abgänge: keine Bischofswerdaer FV 08 Trainer: Frank Rietschel Zugänge: keine Abgänge: keine FC Einheit Rudolstadt Trainer: Marco Riemer Zugänge: keine Abgänge: keine FC Einheit Wernigerode Trainer: Florian Mehr Zugänge: keine Abgänge: keine FC Grimma Trainer: Marcus Dörfer Zugänge: keine Abgänge: keine FSV Budissa Bautzen Trainer: Steve Dieske Zugänge: keine Abgänge: keine RSV Eintracht 1949 Trainer: Patrick Hinze Zugänge: keine Abgänge: keine SC Freital Trainer: Christopher Beck Zugänge: keine Abgänge: keine SG Union Sandersdorf Trainer: Thomas Sawetzki Zugänge: keine Abgänge: keine VfB 1921 Krieschow Trainer: Robert Koch Zugänge: keine Abgänge: keine VfB Auerbach 1906 Trainer: Sven Köhler Zugänge: keine Abgänge: keine VfB Empor Glauchau Trainer: Nico Quade, Nick Elsner Zugänge: keine Abgänge: keine VfB Germania Halberstadt Trainer: Manuel Rost Zugänge: keine Abgänge: keine VFC Plauen Trainer: Norman Zschach Zugänge: keine Abgänge: keine VfL Halle 1896 Trainer: Luca Shubitidze Zugänge: keine Abgänge: keine