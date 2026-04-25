NOFV-Oberliga Nord und Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Bei den Vereinen aus den NOFV-Oberligen stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

F.C. Hansa Rostock II

Trainer: Christian Tiffert

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Anker Wismar

Trainer: Matthias Fink

Zugänge: keine

Abgänge: Matthias Fink (Trennung)





FC Viktoria 1889 BerlinTrainer: Haydar HinisliZugänge: keineAbgänge: keineFSV Optik RathenowTrainer: Ingo KahlischZugänge: keineAbgänge: keineS.D. Croatia BerlinTrainer: Mario JurcevicZugänge: keineAbgänge: keineSG Dynamo SchwerinTrainer: Jano KlempkowZugänge: keineAbgänge: keineSG Union 1919 KlosterfeldeTrainer: Lucio GeralZugänge: keineAbgänge: keineSV Lichtenberg 47Trainer: Rudy Raab, Nils KohlschmidtZugänge: keineAbgänge: keineSV SiedenbollentinTrainer: Christoph HakerZugänge: keineAbgänge: keineSV Sparta LichtenbergTrainer: Dragan KosticZugänge: keineAbgänge: Etienne Nikol (BSV Eintracht Mahlsdorf)SV Tasmania BerlinTrainer: Pardis Fardjad-Azad, Bahman ForoutanZugänge: keineAbgänge: keineTennis Borussia BerlinTrainer: Jeffrey Bosompem SeitzZugänge: keineAbgänge: keineTSG NeustrelitzTrainer: Thomas FrankeZugänge: keineAbgänge: keineTuS Makkabi BerlinTrainer: Ousmane BangouraZugänge: keineAbgänge: Serkan Tokgöz (Delay Sports Berlin)

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Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Süd

1. FC Lok Stendal

Trainer: Jörn Schulz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



1. SC 1911 Heiligenstadt

Trainer: Benedikt Seipel

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Bischofswerdaer FV 08

Trainer: Frank Rietschel

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Einheit Rudolstadt

Trainer: Marco Riemer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Einheit Wernigerode

Trainer: Florian Mehr

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Grimma

Trainer: Marcus Dörfer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FSV Budissa Bautzen

Trainer: Steve Dieske

Zugänge: keine

Abgänge: keine



RSV Eintracht 1949

Trainer: Patrick Hinze

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Freital

Trainer: Christopher Beck

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Union Sandersdorf

Trainer: Thomas Sawetzki

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB 1921 Krieschow

Trainer: Robert Koch

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB Auerbach 1906

Trainer: Sven Köhler

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB Empor Glauchau

Trainer: Nico Quade, Nick Elsner

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB Germania Halberstadt

Trainer: Manuel Rost

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VFC Plauen

Trainer: Norman Zschach

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Halle 1896

Trainer: Luca Shubitidze

Zugänge: keine

Abgänge: keine